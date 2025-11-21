Tập đoàn công nghiệp số 1 Thái Lan rót 5,4 tỷ USD, siêu nhà máy vận hành: Việt Nam là 'cứ điểm chiến lược'

Tờ Bangkok Post ngày 21/11 đưa tin, Tập đoàn Siam Cement (SCG) của Thái Lan đã củng cố dấu ấn của mình tại Đông Nam Á với việc khánh thành nhà máy hóa dầu lớn nhất tại Việt Nam, với mục tiêu biến nước ta trở thành cơ sở đầu tư chính của tập đoàn công nghiệp lớn nhất Thái Lan này trong khu vực.

Công ty con SCG Chemicals (SCGC) đã khai trương Khu phức hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) - một cơ sở tích hợp hoàn chỉnh được thiết kế để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Tọa lạc tại xã đảo Long Sơn, thành phố Hồ Chí Minh, Khu phức hợp Hóa dầu Long Sơn thuộc sở hữu của SCG Chemicals. Ảnh: Bangkok Post

Kulachet Dharachandra - Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc quốc gia SCGC tại Việt Nam - cho biết dự án này nêu bật tiềm năng mạnh mẽ của Việt Nam trên cả thị trường nội địa và xuất khẩu, được thúc đẩy bởi các hiệp định thương mại tự do.

Theo Bangkok Post, nhà sản xuất xi măng và hóa dầu SCG đang tìm cách khôi phục lợi nhuận bị suy giảm bằng cách chuyển một số hoạt động sang Việt Nam. SCG đặt mục tiêu tận dụng chi phí thấp hơn và nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam để bù đắp cho hoạt động kinh doanh trì trệ tại Thái Lan.

"Việt Nam có một tương lai rất hứa hẹn về tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa", ông Kulachet nói. Bên cạnh nhu cầu trong nước, công ty còn bị thu hút bởi Việt Nam như một trung tâm xuất khẩu với hàng chục hiệp định thương mại tự do, ông Kulachet nói.

Ông cho biết SCGC vận hành các nhà máy hóa dầu tại Thái Lan, Indonesia và Việt Nam; với việc Khu phức hợp Hóa dầu Long Sơn được thiết lập sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty này trong khu vực và toàn cầu.

Dự án trị giá 5,4 tỷ USD là khoản đầu tư lớn nhất của SCG tại Việt Nam - nơi tập đoàn đã hoạt động trong 33 năm, với 7 tỷ USD đầu tư vào 28 công ty và 50 nhà máy.

Nhà máy Hóa dầu Long Sơn sẽ sản xuất 1,4 triệu tấn sản phẩm hóa dầu có nguồn gốc từ olefin mỗi năm, đáp ứng nhu cầu về các loại nhựa như polyethylene mật độ cao, polyethylene mật độ thấp tuyến tính và polypropylene, với sản lượng trung bình 4 triệu tấn/năm tại Việt Nam.

Ông Kulachet cho biết, 50% sản lượng đó sẽ được tiêu thụ tại các thị trường bao gồm Trung Quốc, Châu Âu và Australia, và phần còn lại được tiêu thụ tại Việt Nam.

Công nghệ linh hoạt của SCGC cho phép chuyển đổi giữa nguyên liệu đầu vào là naphtha và propane, trong đó propane hiện chiếm 70% lượng đầu vào để cắt giảm chi phí.

SCGC cũng đã cam kết đầu tư thêm 500 triệu USD để nâng cấp nhà máy theo Dự án tăng cường LSP, bổ sung thêm năng lực lưu trữ và xử lý ethane.

Công trình đã thi công được 20% và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

SCGC có kế hoạch sử dụng nhiều ethane hơn - một loại hydrocarbon dạng khí không màu, không mùi - làm nguyên liệu thô để giảm sự phụ thuộc vào naphtha - một sản phẩm của nhiên liệu hóa thạch.

Sakchai Patiparnpreechavud - Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch SCGC - trước đó cho biết việc này có thể giúp tránh tác động của biến động giá dầu thô, vốn ảnh hưởng đến giá naphtha, dẫn đến nguyên liệu thô đắt đỏ.

Ông cho biết SCGC trước đây đã ký được thỏa thuận cung cấp ethane từ Mỹ trong 15 năm.

Công ty dự báo doanh thu hàng năm của Khu phức hợp Hóa dầu Long Sơn là 1,5 tỷ USD, với khối lượng bán ra là 1 triệu tấn, nhưng hiện tại đã loại trừ khả năng triển khai giai đoạn hai, với lý do tập trung vào tăng trưởng bền vững.

SCGC cũng có kế hoạch kiếm được 2 tỷ baht (61,6 triệu USD) trong vòng 3-5 năm từ hoạt động kinh doanh mới - cung cấp các giải pháp kỹ thuật số cho khách hàng trong nhiều ngành công nghiệp muốn cải thiện hoạt động của nhà máy.