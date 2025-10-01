Lữ đoàn đồn trú nước ngoài đầu tiên của Đức sau 80 năm: Lập 'bí kíp chiến tranh' từ xung đột Nga-Ukraine

Tờ Business Insider (BI) đưa tin, Đức đang triển khai một lữ đoàn thường trực ra nước ngoài đến khu vực biên giới phía đông dễ bị tổn thương của NATO lần đầu tiên kể từ Thế chiến II trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về một cuộc tấn công của Nga. Bộ chỉ huy đơn vị cho biết họ đã xác định được những gì cần thiết cho chiến tranh khi quan sát các diễn biến ác liệt trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Chuẩn tướng Christoph Huber - Tư lệnh Lữ đoàn Thiết giáp 45 của Đức đồn trú tại Litva - nói với BI rằng mục tiêu của lữ đoàn là răn đe Nga và sẵn sàng bảo vệ NATO nếu cần thiết. Lữ đoàn đã bắt đầu hoạt động và sẽ đạt quân số tối đa 4.800 quân vào năm 2027.

Theo BI, Đức đã tránh xa các hoạt động phòng thủ lớn kể từ khi Thế chiến II kết thúc (1945), nhưng đã thay đổi cách tiếp cận sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Những gì Đức đem lại cho Litva được thể hiện qua diễn biến của cuộc xung đột này.

"Chúng tôi thực sự phải đánh giá những gì đang diễn ra ngay lúc này", vị chỉ huy lữ đoàn nói, đồng thời cho biết rằng phải bổ sung những năng lực mới cho lực lượng dựa trên những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tướng Huber cho biết điều này có nghĩa là sự kết hợp giữa công nghệ mới hơn, như máy bay không người lái (drone), và thiết bị truyền thống hơn, như hệ thống phòng không và xe tăng.

Ông cho biết "sự kết hợp tốt các năng lực trên thực địa" là rất quan trọng để chiến đấu và ngăn chặn "một cuộc chiến tranh có thể xảy ra trong tương lai" và gửi đi thông điệp rằng "NATO vẫn đứng đây".

Những người lính thuộc Lữ đoàn Thiết giáp 45 của Đức đồn trú tại Litva. Ảnh: Getty Images

Xe tăng và xe bọc thép

Tướng Huber cho biết việc sử dụng thiết giáp hạng nặng, chẳng hạn như Leopard 2A8 - xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Đức - và xe chiến đấu bộ binh Puma S1, là "rất quan trọng" đối với Lữ đoàn Thiết giáp 45, vì đây là cốt lõi trong cam kết của họ. Đáng chú ý, xe tăng Leopard đã được nâng cấp với khả năng bảo vệ bổ sung chống lại drone.

Ông Huber cho biết lữ đoàn này là ưu tiên hàng đầu của Đức, vì vậy "chúng ta sẽ thấy những thiết bị quân sự hiện đại nhất của Đức được đưa vào lữ đoàn".

Mặc dù một số nhà quan sát chiến tranh đánh giá rằng xe bọc thép giờ đây không còn hữu dụng trong thời đại drone có thể vô hiệu hóa các phương tiện chiến đấu đắt tiền này một cách dễ dàng, nhưng quân đội NATO vẫn thấy giá trị của những vũ khí như vậy.

Không chỉ Lữ đoàn Thiết giáp 45 của Đức có ý định triển khai xe bọc thép hạng nặng, mà Litva cũng đặt cược vào những khí tài này, đặt mua xe tăng Leopard 2A8 của Đức để phòng thủ.

Đây là những chiếc xe tăng đầu tiên mà Litva mua trong lịch sử. Vaidotas Urbelis - Giám đốc chính sách của Bộ Quốc phòng Litva - trước đây từng nói với BI rằng quyết định mua sắm được đưa ra sau khi quan sát tình hình Ukraine và kết luận rằng điều này cho thấy "tầm quan trọng chiến lược của xe tăng trong việc giành lại lãnh thổ đã bị chiếm".

Tướng Huber cho biết Lữ đoàn Thiết giáp 45 sẽ có các tài sản khác như một tiểu đoàn pháo binh được trang bị pháo Panzer Howitzer 2000, các đơn vị trinh sát và các đơn vị công binh thiết giáp. Ông nói rằng lữ đoàn sau đó có thể thực hiện "chiến tranh cơ động kết hợp" - một phương pháp tác chiến mạnh mẽ nhưng phức tạp.

Một chiếc xe tăng bị phá hủy ở Izium, Ukraine, vào ngày 28/1/2024. Ảnh: Getty Images

Máy bay không người lái và hệ thống phòng không

Tư lệnh Lữ đoàn Thiết giáp 45 cho biết việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã cho thấy rằng "điều đặc biệt quan trọng là chúng ta phải được bảo vệ trước các mối đe dọa trên không", có thể là máy bay chiến đấu, trực thăng hoặc drone của đối phương.

"Chúng tôi thực sự cần rất nhiều vũ khí phòng không, đặc biệt là với tư cách là một đơn vị quân đội, đó là hệ thống phòng không tầm ngắn", ông Huber nói. Hệ thống này có thể bao gồm bệ phóng trên xe hoặc hệ thống vác vai, phóng tên lửa từ trên vai để bảo vệ các vị trí tiền tuyến và quân đội khỏi các mối đe dọa từ trên không.

Ông Huber nói thêm: "Chúng tôi chắc chắn cũng sẽ cần drone trinh sát và drone tấn công", đồng thời giải thích rằng "tất cả các thiết bị hiện đại mà chúng tôi thấy đang được sử dụng ở Ukraine, với đầy đủ các thành phần, đều là những năng lực mà chúng tôi sẽ bổ sung cho lữ đoàn trong tương lai".

BI đưa tin, drone được Nga sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine nhiều hơn so với bất kỳ cuộc chiến nào khác trong lịch sử, và số lượng của chúng đã định hình lại chiến trường. NATO đang chú ý đến điều này. Có cuộc tranh luận về việc NATO nên đầu tư bao nhiêu cho drone.

"Chúng tôi thực sự đang đánh giá những gì đang xảy ra", ông Huber nói và nói thêm rằng họ "đang chuẩn bị cho cuộc chiến trong tương lai, chắc chắn không phải cho cuộc chiến trong quá khứ, và có lẽ cũng không phải cho cuộc chiến đang diễn ra hiện nay".

"Chiến tranh liên tục biến đổi", ông nói rằng việc chuẩn bị cho các cuộc chiến trong quá khứ sẽ "hoàn toàn tai hại".

Một quân nhân Ukraine mang theo máy bay không người lái trinh sát trong quá trình huấn luyện gần thành phố Kostiantynivka ở vùng Donetsk vào ngày 19/5/2023. Ảnh: Reuters

Bảo vệ NATO

Tướng Huber cho biết mục tiêu cuối cùng của Lữ đoàn Thiết giáp 45 là "thực sự có thể đảm bảo rằng từng tấc đất lãnh thổ của NATO đều được bảo vệ".

Litva - quốc gia có chung đường biên giới với Nga - được coi là đặc biệt dễ bị tổn thương. Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus từng nói hồi đầu năm nay rằng ông thấy Litva là quốc gia có nguy cơ bị Nga tấn công cao nhất.

Tỷ lệ chi tiêu cho quốc phòng/GDP của Litva cao thứ hai trong số tất cả các thành viên NATO, và là một trong những đồng minh lớn nhất của Ukraine. Quốc gia này cũng đang xây dựng hệ thống phòng thủ biên giới nhằm ngăn chặn mọi cuộc tấn công tiềm tàng của Nga.

Tướng Huber cho biết lữ đoàn mới sẽ sẵn sàng hành động nếu cần trước khi đạt công suất tối đa. "Chúng tôi không đợi đến khi mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi có thể nói rằng chúng tôi sẽ đóng góp ngay từ đầu vào các nỗ lực răn đe và phòng thủ của NATO."

Theo BI, lữ đoàn này cũng được hỗ trợ bởi Sư đoàn Thiết giáp số 10 của Đức cũng như các lực lượng NATO khác.