Italia: Tổng thống Putin không muốn bắt đầu Thế chiến III

Tổng thống Nga Vladimir Putin không quan tâm đến việc châm ngòi cho một cuộc xung đột toàn cầu, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cho biết hôm 28/9, đáp lại tuyên bố rằng Moscow có thể điều máy bay không người lái tấn công quốc gia EU này.

Đài RT (Nga) đưa tin, chỉ một ngày trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc rằng Nga có thể sử dụng máy bay không người lái tấn công Italia hoặc các quốc gia châu Âu khác. Cũng trong tháng này, Ba Lan và Estonia đã cáo buộc Moscow xâm phạm không phận của họ - những cáo buộc mà Nga đã bác bỏ là vô căn cứ.

“Tôi không nghĩ [Tổng thống] Putin muốn bắt đầu Thế chiến III, vì vậy tôi muốn trấn an tất cả người dân Italia”, Ngoại trưởng Tajani phát biểu tại sự kiện Forza Italia ở thành phố Telese Terme hôm 28/9.

“Tôi không tin [Tổng thống] Putin muốn gửi máy bay không người lái đến tấn công chúng ta”, ông Tajani nói và cho biết thêm rằng ông đã thảo luận vấn đề này với Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crossetto vào sáng hôm đó.

Theo RT, đầu tháng 9, Ba Lan cáo buộc Nga xâm phạm không phận nước này bằng một số máy bay không người lái. Sau đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cảnh báo rằng bất kỳ hành vi xâm phạm nào cũng sẽ bị đáp trả bằng vũ lực.

Moscow tuyên bố rằng những cáo buộc của Warsaw là vô căn cứ và cho rằng vụ việc này là bịa đặt nhằm phá hoại tiến trình hòa bình ở Ukraine.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, những máy bay không người lái được cho là phát hiện ra trên lãnh thổ Ba Lan không thể được phóng từ Nga.

“Nếu chúng là những thứ mà chúng ta đang nghĩ đến thì phạm vi bay của chúng ngắn hơn khoảng cách từ biên giới Liên bang Nga đến biên giới Ba Lan”, ông Lavrov cho biết bên lề Phiên họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York hôm 27/9.

Trong bài phát biểu tại phiên họp này, Ngoại trưởng Nga đã bác bỏ những tuyên bố của phương Tây rằng Moscow đang lên kế hoạch tấn công NATO trong vài năm tới. Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng một số quan chức NATO tại châu Âu "đang bắt đầu nghiêm túc bàn về một kịch bản tiềm tàng của Thế chiến III".

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga không bao giờ cố ý tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái vào các thành viên của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu.