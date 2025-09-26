9 nước EU và Ukraine họp khẩn dựng 'drone wall': Quốc gia tiền tuyến duy nhất vắng mặt

Tờ Daily News Hungary đưa tin, chín quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine sẽ tham gia cuộc họp vào ngày hôm nay (26/9) về việc thiết lập cái gọi là "bức tường máy bay không người lái" (drone wall) để bảo vệ biên giới phía đông của liên minh.

Trong khi đó, Hungary - quốc gia EU duy nhất giáp biên giới với Ukraine - sẽ không tham gia.

Đơn vị phòng không "thợ săn máy bay không người lái" của Ukraine đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: depositphotos.com

Slovakia tham gia, Hungary vắng mặt

Ủy viên Quốc phòng Châu Âu Andrius Kubilius đã triệu tập cuộc họp giữa các bộ trưởng quốc phòng từ các quốc gia tiền tuyến vào ngày 26/9 để thảo luận về kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng không chung chống máy bay không người lái. Hungary và Slovakia ban đầu không có tên trong danh sách tham gia, nhưng phát ngôn viên quốc phòng EU Thomas Regnier đã thông báo tại một cuộc họp báo ở Brussels hôm 24/9 rằng Slovakia hiện đã đồng ý tham gia, tờ Ukrainska Pravda đưa tin.

Sáng kiến này nhằm mục đích thiết lập một mạng lưới phòng thủ phối hợp để chống lại máy bay không người lái. Với việc Slovakia góp mặt, các cuộc thảo luận vào ngày 26/9 sẽ có sự tham gia của Estonia, Latvia, Litva, Phần Lan, Ba Lan, Romania, Bulgaria, Đan Mạch, Ukraine và Slovakia.

“Đây không chỉ là một cuộc họp chính thức. Chúng tôi mong đợi những cam kết mạnh mẽ và những kết quả cụ thể từ các quốc gia thành viên”, ông Regnier nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng các đối tác NATO cũng sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận.

Tuy nhiên, Hungary lại không có tên trong danh sách. Mặc dù giáp biên giới với Ukraine và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các mối đe dọa an ninh khu vực, chính phủ Hungary vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tham gia dự án.

“Bức tường máy bay không người lái” là gì?

Theo Daily News Hungary, "bức tường máy bay không người lái" sẽ là một mạng lưới phòng thủ chung dọc biên giới phía đông của EU, được thiết lập để phát hiện và đánh chặn máy bay không người lái. Hệ thống này sẽ kết hợp radar, cảm biến và máy bay đánh chặn chống máy bay không người lái, do các quốc gia tham gia dự án vận hành chung.

Tính cấp thiết của dự án đã được nhấn mạnh bởi những sự kiện gần đây. Hôm 23/9, Ủy ban Châu Âu đã chỉ ra một loạt sự cố như bằng chứng cho thấy tại sao một hệ thống như vậy là cần thiết.

Phát ngôn viên quốc phòng EU Regnier cho biết: "Đối với những ai vẫn còn nghi ngờ về nhu cầu thiết lập 'bức tường máy bay không người lái' ở EU, đây là một ví dụ khác về tầm quan trọng của nó".

Ông nhấn mạnh rằng mối đe dọa này là rõ ràng và lưu ý rằng một số quốc gia thành viên đã trở thành mục tiêu: “Các cuộc tấn công gần đây nhất ở Romania, Ba Lan, Estonia, và giờ là Đan Mạch – bốn quốc gia thành viên đã bị nhắm mục tiêu. Đây chính xác là lý do tại sao chúng tôi sẽ triển khai 'bức tường máy bay không người lái' này.”

Lãnh đạo EU và NATO phản ứng trước các vụ xâm phạm không phận

Daily News Hungary đưa tin, các vụ xâm phạm không phận EU bằng máy bay không người lái và máy bay quân sự cũng đã thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo châu Âu.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cáo buộc rằng việc máy bay Nga xâm phạm không phận Na Uy ba lần trong năm nay là không thể chấp nhận được, mặc dù ông lưu ý rằng các vụ việc này ít nghiêm trọng hơn so với những vụ việc ở Estonia, Ba Lan hoặc Romania.

Vụ việc đáng báo động nhất xảy ra gần Sân bay Copenhagen của Đan Mạch, nơi những chiếc máy bay không người lái cỡ lớn đã gây gián đoạn giao thông hàng không trong nhiều giờ.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết ít nhất ba chiếc máy bay không người lái cỡ lớn đã xuất hiện ở đó, trong khi cảnh sát Đan Mạch báo cáo có hai hoặc ba chiếc tiếp cận từ các hướng khác nhau, nháy đèn pha trước khi biến mất.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen mô tả vụ việc là "cuộc tấn công nghiêm trọng nhất từ trước đến nay vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Đan Mạch". Bà cho biết: "Mục đích của vụ việc máy bay không người lái [xâm phạm không phận] là nhằm gây ra tình trạng bất ổn."

Một phát ngôn viên của EU sau đó cho rằng các vụ việc này có thể liên quan đến Nga, mặc dù Tổng Thư ký NATO Rutte cảnh báo rằng vẫn còn quá sớm để quy trách nhiệm cho Nga.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (phải) cùng Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến Không quân Hà Lan Marcel van Egmond tại Căn cứ Không quân Volkel (Hà Lan). Ảnh: NATO

Một chiếc ghế trống

Theo Daily News Hungary, làn sóng xâm phạm không phận EU bằng máy bay đã làm gia tăng căng thẳng trên toàn khu vực, lý giải tại sao cuộc họp vào ngày 26/9 tại Brussels mang một ý nghĩa đặc biệt. Lý do Hungary không tham gia vẫn chưa rõ ràng, và mặc dù sự vắng mặt của họ sẽ không ngăn cản tiến độ thiết lập "bức tường máy bay không người lái", vẫn còn nhiều câu hỏi về hậu quả chính trị của việc không tham gia vào thời điểm quan hệ EU - Hungary vốn đã căng thẳng.