Malaysia cấm phương tiện nước ngoài làm một việc: Tài xế Thái Lan 'hết cửa'

Theo hãng tin Bernama, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Amir Hamzah Azizan cho biết ô tô nước ngoài tại Malaysia chỉ có thể mua loại xăng đắt tiền RON97. Họ bị cấm mua loại xăng phổ biến và rẻ nhất là RON95.

Hãng thông tấn chính thức của Malaysia này hôm 28/9 dẫn lời Bộ trưởng Azizan cho biết: "Các phương tiện đăng ký ở nước ngoài, chẳng hạn như xe từ Thái Lan, Indonesia hoặc Singapore, bị hạn chế sẽ chỉ được mua xăng RON97 theo chính sách hiện hành."

Những phương tiện được đăng ký bên ngoài Malaysia, bao gồm cả xe từ Thái Lan, sẽ không còn đủ điều kiện để mua xăng giá rẻ tại các trạm xăng ở Malaysia. Ảnh: mothership.sg

Tờ Bangkok Post đưa tin, một số đối tượng người Malaysia và người nước ngoài cư trú tại nước này phải trả 2,60 ringgit (tương đương 14.170 VNĐ) cho 1 lít xăng RON95 kể từ hôm nay (30/9), tăng lên từ mức 2,05 ringgit (11.173 VNĐ), trong khi người Malaysia sẽ được hưởng mức giá trợ cấp là 1,99 ringgit (10.846 VNĐ).

Giá xăng RON97 tại các trạm xăng Malaysia là 3,18 ringgit (17.341 VNĐ), vẫn rẻ hơn nhiều so với xăng Gasohol 95 tại Thái Lan, vì giá rẻ nhất của loại xăng này là 32,65 baht (23.181 VNĐ).

Theo Bangkok Post, nhiều tài xế ở các tỉnh miền nam Thái Lan thường xuyên lái xe qua biên giới để đổ xăng ở Malaysia. Chênh lệch giá cũng khuyến khích tình trạng buôn lậu xăng và dầu diesel vào Thái Lan.