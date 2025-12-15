Ý tưởng trao trả Crimea cho Ukraine: Trợ lý của Tổng thống Putin nói gì?

Đài RT (Nga) đưa tin, ông Yury Ushakov - trợ lý của Tổng thống Nga - cho biết Ukraine hoàn toàn không có cơ hội nào để giành lại bán đảo Crimea hoặc gia nhập NATO.

Bán đảo này trở thành một phần của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014, sau cuộc đảo chính Maidan được phương Tây hậu thuẫn tại Kyiv.

Ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, Kyiv đã chính thức xin gia nhập NATO. Moscow từng nhiều lần mô tả kịch bản này là "lằn ranh đỏ".

Ông Yury Ushakov - trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin - tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga, vào ngày 3/12/2025. Ảnh: Sputnik

Trong khi trả lời phỏng vấn của nhà báo người Nga Pavel Zarubin hôm 14/12, ông Ushakov nói rằng “chắc chắn 100% là nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không thành công trong việc [tái kiểm soát] Crimea”.

Vị quan chức Nga này cũng nói thêm rằng tham vọng gia nhập NATO của Kiev cũng phi thực tế.

Theo RT, đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Zelensky đã thừa nhận rằng Kyiv hiện không có cách nào để giành lại Crimea.

Tuy nhiên, hồi tháng 8, nhà lãnh đạo Ukraine từng tuyên bố sẽ giành lại vùng lãnh thổ này vào một thời điểm nào đó.

RT đưa tin, động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump – người đang làm trung gian hòa giải các nỗ lực hòa bình giữa Moscow và Kyiv – tuyên bố rằng việc Crimea trở về Ukraine hoặc gia nhập NATO là “bất khả thi” .

Đầu năm nay, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tuyên bố chủ quyền của Nga đối với Crimea là "điều đã được định đoạt" và ca ngợi Tổng thống Mỹ vì đã thừa nhận điều đó.

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra một khuôn khổ cho kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Các đề xuất này, vốn đã được sửa đổi nhiều lần, dự kiến Kyiv sẽ từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO, cũng như các yêu sách đối với Crimea và các vùng Lugansk và Donetsk thuộc Donbass - tất cả đều đã sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý - cùng với một số điểm khác.

Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết "không có sự thỏa hiệp nào" đạt được trong các cuộc đàm phán với Mỹ về vấn đề lãnh thổ.

Mới đây, ông Trump đã than thở rằng “ngoại trừ Tổng thống Zelensky, những người thân cận của ông ấy đều thích ý tưởng” về thỏa thuận hòa bình do Washington đề xuất. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico hôm 8/12, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông Zelensky “sẽ phải nhanh chóng chấp nhận mọi thứ”.