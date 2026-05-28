Trời nóng uống bia để giải nhiệt: Chuyên gia cảnh báo càng uống càng mất nước

Nhiều người có thói quen uống bia trong những ngày oi nóng với cảm giác mát lạnh, dễ chịu và cho rằng đây là cách giải nhiệt hiệu quả. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo bia không giúp làm mát cơ thể mà còn khiến tình trạng mất nước trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, khi uống bia, cơ thể sẽ tăng nhịp thở, các mạch máu dưới da giãn ra và đặc biệt là đi tiểu nhiều hơn. Những phản ứng này làm lượng nước thất thoát nhanh, khiến cơ thể càng khát và mệt hơn sau khi uống.

Trong thời tiết nắng nóng, cơ thể vốn đã mất nhiều nước qua mồ hôi. Nếu tiếp tục dùng bia để giải khát, nguy cơ mất cân bằng nước và điện giải sẽ tăng cao, dễ gây uể oải, đau đầu hoặc kiệt sức .

Bia khiến cơ thể mất nước nhiều hơn do làm tăng bài tiết, giãn mạch. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài nguy cơ mất nước, bia còn chứa nhiều “calo rỗng”, tức cung cấp năng lượng nhưng ít giá trị dinh dưỡng. Nếu không được tiêu hao qua vận động, lượng calo này dễ tích tụ thành mỡ, đặc biệt ở vùng bụng. Đây là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và rối loạn chuyển hóa.

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại bia với nồng độ cồn khác nhau, trong đó có cả bia “0 độ”. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý không phải tất cả sản phẩm ghi “không cồn” đều hoàn toàn không chứa cồn. Theo quy định của U.S. Food and Drug Administration, đồ uống có nồng độ cồn dưới 0,5% vẫn có thể được xếp vào nhóm không cồn. Mức quy định này cũng có sự khác biệt giữa các quốc gia.

Các chuyên gia cho biết khoảng 85-90% lượng cồn sau khi vào cơ thể sẽ được gan chuyển hóa, phần còn lại đào thải qua hơi thở và mồ hôi. Theo World Health Organization, một đơn vị cồn tương đương khoảng 10 g ethanol nguyên chất, tương đương khoảng 200 ml bia.

Với người trưởng thành khỏe mạnh, gan cần khoảng một giờ để xử lý một đơn vị cồn. Tuy nhiên, tốc độ đào thải còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chức năng gan, cân nặng, tuổi tác, tình trạng sức khỏe và lượng thức ăn trong dạ dày. Khi ăn no, quá trình hấp thu và chuyển hóa cồn thường diễn ra chậm hơn.

Bác sĩ cũng lưu ý, theo quy định hiện hành về an toàn giao thông, chỉ cần phát hiện có cồn trong hơi thở, người điều khiển phương tiện đã có thể bị xử phạt, kể cả khi nồng độ chưa vượt ngưỡng 0,25 mg/L. Vì vậy, ngay cả một cốc bia cũng có thể khiến người uống đối mặt nguy cơ vi phạm nếu lái xe ngay sau đó.

Thay vì dùng bia để giải khát ngày hè, các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên nước lọc, nước trái cây tươi hoặc trà thảo mộc. Những loại đồ uống này vừa giúp bù nước, hỗ trợ làm mát cơ thể, vừa bổ sung vitamin mà không gây tác động bất lợi cho sức khỏe.