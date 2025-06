Trời nóng 40 độ, bố uống rượu bỏ quên con gái 21 tháng tuổi tử vong trong ô tô

Sự việc xảy ra vào ngày 8/6 tại Madisonville, một thị trấn nhỏ nằm cách New Orleans 64 km về phía bắc, thuộc Texas, Mỹ.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Giáo xứ St. Tammany (STPSO) cho biết, người cha, Joseph Boatman, 32 tuổi, đã đến nhà một người thân lúc 2h30 sáng để đón con gái.

Tuy nhiên, sau khi đặt con vào ghế trẻ em trên xe, không rõ lý do nào khiến người bố quay trở vào trong nhà mà quên luôn con gái. Trong khoảng thời gian đó, nhiệt độ ngoài trời tại Madisonville lên đến 37 độ C, thậm chí chỉ số nhiệt (heat index) khoảng 40 độ C.

Heat index là một chỉ số thể hiện mức độ nóng mà cơ thể con người cảm nhận được, dựa trên sự kết hợp giữa nhiệt độ không khí thực tế và độ ẩm.

Joseph Boatman, 32 tuổi, bị buộc tội giết người vì để quên con gái trong xe giữa trời nóng - Ảnh: People

Đến trưa cùng ngày, một người thân trong gia đình phát hiện bé gái vẫn còn ở trong xe và lập tức gọi cấp cứu. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, em bé đã không còn dấu hiệu sự sống và được xác nhận đã tử vong tại chỗ.

Các điều tra viên cho biết ông Boatman đã uống nhiều rượu trước khi đến đón con, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và dẫn đến hành động bỏ quên con trong xe. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và không loại trừ khả năng sẽ có thêm các cáo buộc hình sự khác.

Cảnh sát trưởng Randy Smith chia sẻ: "Đây là một mất mát không gì có thể bù đắp, một bi kịch mà không gia đình nào mong muốn phải trải qua. Khi một đứa trẻ bị bỏ lại trong xe giữa thời tiết nắng nóng với chỉ số nhiệt vượt ngưỡng 37 độ C, hậu quả có thể xảy ra chỉ trong vài phút. Vụ việc lần này là hậu quả của sự thiếu tỉnh táo và phán đoán sai lầm, dẫn đến cái chết đau lòng của một đứa trẻ vô tội".

Hiện Joseph Boatman đang bị tạm giam tại Trung tâm Cải huấn quận St. Tammany và bị buộc tội giết người cấp độ hai. Số tiền đặt cọc tại ngoại là 750.000 USD.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Boatman gặp rắc rối với pháp luật, anh từng bị kết án tội dụ dỗ trẻ vị thành niên trực tuyến hè 2019.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng nhiệt độ trong xe hơi có thể tăng lên rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ vì cơ thể các em chưa thể tự điều hòa nhiệt hiệu quả như người lớn. Khi nhiệt độ cơ thể vượt ngưỡng 40°C, trẻ có thể rơi vào tình trạng say nắng, sốc nhiệt, tổn thương não, tim và các cơ quan nội tạng khác. Nếu không được hạ nhiệt kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến tử vong.

Theo Tổ chức Trẻ em và An toàn xe, con gái của Boatman là đứa trẻ thứ 5 thiệt mạng trong ôtô để ngoài trời nắng tại Mỹ trong năm nay. Năm ngoái, cơ quan chức năng báo cáo có 39 trẻ em tử vong trong ô tô dưới trời nóng trên khắp nước Mỹ, tăng so với năm 2023.

Còn theo Cục An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA), trung bình có khoảng 37 trẻ em tử vong mỗi năm do say nắng trong xe hơi, tức là gần 2 trẻ mỗi tuần. Các tổ chức an toàn trẻ em khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ trong xe dù chỉ vài phút, kể cả khi đã mở hé cửa hoặc bật điều hòa.