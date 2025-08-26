Đó là lò sản xuất thủy tinh không chì đầu tiên tại Việt Nam của CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (gọi tắt là Rạng Đông).

Vươn mình rực rỡ như Rạng Đông

11 năm sau ngày thành lập, Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông trải qua một biến cố lớn: Nhà máy bị máy bay Mỹ ném bom năm 1972. Dù cố gắng vượt nghịch cảnh, đến năm 1987, Rạng Đông bên bờ vực phá sản!

Hơn 5 thập kỷ từ biến cố đó, Rạng Động giờ đã khác. Lãnh đạo CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết, Rạng Đông đang vươn mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ngày 28/4/1964, Bác Hồ về thăm Nhà máy Rạng Đông. Ảnh: Rạng Đông

Doanh nghiệp từng được Bác Hồ đến thăm năm 1964 phấn đấu đạt doanh thu 13,2-13,75 nghìn tỷ đồng trong năm 2025; Đặt mục tiêu tăng trưởng mới 20-25% trong giai đoạn 2025-2030; Tiếp đến, mục tiêu năm 2030, Rạng Đông trở thành một trong 100 doanh nghiệp Việt đạt doanh thu tỷ USD, dẫn đầu chuỗi cung ứng Smart Home tại Việt Nam.

Không chỉ mang "khát vọng tỷ USD", trên hành trình theo chân Bác, Rạng Đông còn ghi nhiều dấu ấn quan trọng. Một trong số đó là sở hữu lò sản xuất thủy tinh không chì đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2008 - "bảo bối" giúp Rạng Đông chinh phục thị trường quốc tế.

Lò sản xuất thủy tinh không chì của Rạng Đông: Công suất 19 tấn/ngày

Thủy tinh không chì (lead-free glass) là loại thủy tinh được sản xuất mà không sử dụng chì oxit (PbO) làm thành phần tạo độ sáng bóng và dễ gia công cho thủy tinh. Thay vào đó, các loại thủy tinh này sử dụng các kim loại khác như kali oxit, natri oxit...

Loại vật liệu này có đặc tính vượt trội như hiệu suất phát quang cao, không độc hại với người dùng và công nhân sản xuất, thân thiện môi trường, có khả năng tái chế cao, giảm lượng rác thải và tiết kiệm tài nguyên.

Thủy tinh không chì của Rạng Đông đáp ứng được tiêu chuẩn RoHs của EU. Ảnh: Rạng Đông

Hơn hết, khi Rạng Đông đưa vào vận hành lò sản xuất thủy tinh không chì đầu tiên tại Việt Nam đã góp phần giúp doanh nghiệp Việt thay thế nguyên liệu nhập khẩu với chi phí lên tới hàng triệu USD mỗi năm.

Đây là một bước tiến quan trọng trong ngành sản xuất thủy tinh tại Việt Nam, đánh dấu sự đổi mới công nghệ và cam kết bảo vệ môi trường của Rạng Đông.

Sau nhiều năm đi vào hoạt động, lò sản xuất thủy tinh không chì của Rạng Đông (tại Quế Võ, Bắc Ninh (cũ)) đạt công suất ít nhất 19 tấn/ngày. Công suất này đáp ứng đủ nhu cầu nguyên liệu sản xuất bóng đèn compact chất lượng cao, thay thế các loại thủy tinh chì độc hại.

Thủy tinh không chì "xanh" theo chuẩn châu Âu

Thủy tinh không chì của Rạng Đông không chỉ an toàn đối với con người mà còn rất thân thiện với thiên nhiên và đủ sức chinh phục thị trường quốc tế khi vật liệu này đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của Liên minh Châu Âu: RoHs (Restriction of Certain Hazardous Substances - Hạn chế các chất nguy hại) trong thiết bị điện và điện tử để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

Lò thủy tinh với công nghệ nấu điện hiện đại nhất Việt Nam, không phát khí thải CO2, SO2 và bụi ra môi trường, không gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Rạng Đông

Để có được sản phẩm "xanh", lẽ dĩ nhiên công trình tạo ra nó cũng phải "xanh". Công trình lò sản xuất thủy tinh không chì của Rạng Đông vinh dự tham gia Cơ chế Phát triển Sạch (CDM) của Nghị định thư Kyoto về giảm phát thải khí nhà kính (như CO2, CH4, N2O...).

Để có được vinh dự đó, Rạng Đông đã không ngừng áp dụng công nghệ vào lò sản xuất thủy tinh không chì.

Năm 2011 đánh dấu thời điểm quan trọng khi Rạng Đông trở thành đơn vị đầu tiên đưa hệ thống điện trở nấu vào lò thủy tinh tại Việt Nam (công nghệ nấu điện hoàn toàn).

Kết quả thu về rất đáng mừng: Giảm lượng tiêu thụ dầu FO (dầu Mazut) từ 250 xuống còn 145 kg/1 tấn thủy tinh; Công suất lò đạt 36 tấn/ngày. Công nghệ này cũng cắt giảm 2.500 tấn CO2 phát thải mỗi năm, góp phần bảo vệ môi trường.

Chưa kể, việc sử dụng điện trở còn giảm chi phí nhiên liệu từ 25-30%, tương đương tiết kiệm 7-8 tỷ đồng tiền nhiên liệu mỗi năm.

Từ những thử thách khó khăn trong quá khứ, Rạng Đông của ngày nay đang đặt những khát vọng lớn lao. Toàn thể công ty quyết tâm thực hiện chuyển đổi kép "Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi năng lượng và Phát triển bền vững", đưa Rạng Đông trở thành doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ cao, Make in Vietnam.