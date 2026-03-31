Triệu chứng mắc COVID-19 biến thể 'Ve sầu' BA.3.2

Việt Linh/VTC News |

Biến thể Ve sầu của COVID-19 BA.3.2 đang thu hút sự chú ý khi âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia, vậy triệu chứng khi mắc biến thể này là gì?

Triệu chứng mắc biến thể “Ve sầu” BA.3.2 của COVID-19

Theo Bộ Y tế, biến thể "Ve sầu" BA.3.2 của virus SARS-CoV-2 không gây ra nhóm triệu chứng mới, mà chủ yếu tương tự các biến thể Omicron trước đó.

Các dấu hiệu thường gặp gồm: Sốt hoặc ớn lạnh; Ho (thường là ho khan); Đau họng, rát họng; Mệt mỏi, uể oải kéo dài; Đau đầu, đau cơ; Nghẹt mũi, sổ mũi; Mất hoặc giảm khứu giác, vị giác (ít gặp hơn so với trước).

Đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng cho thấy biến thể BA.3.2 gây bệnh nặng hơn so với các biến thể trước đây. Trường hợp mắc các biểu hiện trên nhẹ, cần nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước và điều trị triệu chứng theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Khi xuất hiện các dấu hiệu nặng như sốt cao, khó thở, đau ngực…, cần liên hệ cơ sở y tế để thăm khám, điều trị kịp thời.

Triệu chứng mắc COVID-19 biến thể 'Ve sầu' BA.3.2 giống như chủng cũ (Ảnh minh họa)

Vì sao biến thể mới của COVID-19 có tên "Ve sầu"?

Theo các chuyên gia y tế, điểm đặc biệt của biến thể mới của COVID-19 là số lượng lớn đột biến trên protein gai - bộ phận giúp virus xâm nhập vào tế bào cùng khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm. Đây cũng là lý do biến thể được ví như “Ve sầu”, bởi khả năng âm thầm tồn tại và lan truyền trước khi bùng lên.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm “biến thể đang được theo dõi”.

Đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn, không ghi nhận gia tăng rõ rệt tỷ lệ nhập viện hoặc tử vong, nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng được đánh giá ở mức thấp.

Mặc dù vậy, virus SARS-CoV-2 vẫn đang lưu hành và có khả năng xuất hiện thêm các biến thể mới. Do đó, việc duy trì các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng là cần thiết, đặc biệt tại những nơi đông người, môi trường kín như trường học, cơ sở y tế.

Các chuyên gia y tế nhận định, sự xuất hiện của các biến thể mới là quy luật tiến hóa tự nhiên của virus. Vì vậy, việc duy trì hệ thống giám sát dịch tễ và nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng tiếp tục giữ vai trò quan trọng, cần thiết.

Người dân không nên hoang mang trước thông tin về biến thể mới BA.3.2, nhưng cũng tuyệt đối không chủ quan. Cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Các loại vắc xin COVID-19 hiện hành vẫn có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong.

Biến thể Covid-19 “Ve sầu” xuất hiện tại hơn 20 quốc gia trên thế giới: CDC Hà Nội khuyến cáo
Cảnh choáng ngợp tại công trường 'khủng' của sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam

Cảnh choáng ngợp tại công trường 'khủng' của sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam

01:25
Nổ lớn làm rung chuyển miền trung Iran, nghi kho đạn bị không kích bằng bom xuyên phá của Mỹ

Nổ lớn làm rung chuyển miền trung Iran, nghi kho đạn bị không kích bằng bom xuyên phá của Mỹ

01:24
Công bố hình ảnh máy ủi lao vào khu chợ tông loạn xạ khiến ít nhất 13 người chết

Công bố hình ảnh máy ủi lao vào khu chợ tông loạn xạ khiến ít nhất 13 người chết

00:48
Mỹ tung video xóa sổ tàu chiến Iran, điều tàu đổ bộ USS Tripoli áp sát

Mỹ tung video xóa sổ tàu chiến Iran, điều tàu đổ bộ USS Tripoli áp sát

01:18
Khung cảnh rùng rợn, như ngày tận thế, điều gì đang xảy ra trên bầu trời Australia

Khung cảnh rùng rợn, như ngày tận thế, điều gì đang xảy ra trên bầu trời Australia

00:42
Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

01:12
Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

00:56
Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

01:31
