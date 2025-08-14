Vụ việc bắt đầu khi anh Lý, ở Hồn Xuân, mua một thùng rượu Mao Đài trên sàn thương mại điện tử với giá 650 nhân dân tệ (khoảng 2,3 triệu đồng). Mặc dù bao bì được đóng gói cẩn thận nhưng khi uống, anh Lý phát hiện rượu có vị chát bất thường.

Nghi ngờ mua phải rượu giả nên anh Lý đã đến Cục cảnh sát thành phố Hồn Xuân để trình báo. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác nhận rượu anh Lý mua là rượu giả.

Anh Lý mua phải rượu Mao Đài giả nên đã đến trình báo cơ quan chức năng. (Ảnh: QQ News)

Cảnh sát nhanh chóng lần theo dấu vết từ đơn hàng chuyển phát và bắt giữ một người đàn ông tên Tiêu Hạn. Tiêu Hạn khai nhận đã nhập hàng từ một người tên Từ Liễu ở Quảng Đông. Từ Liễu là nhà phân phối ở giữa, hắn lấy hàng từ một người khác tên Tiếu Mạnh ở Quý Châu.

Mở rộng điều tra liên tỉnh

Lực lượng chức năng nhận thấy Quý Châu có thể là đầu mối sản xuất, buôn bán rượu giả và Tiếu Mạnh là một mắt xích quan trọng. Do đó, cảnh sát đã giả danh đại diện doanh nghiệp đến tham quan một số cửa hàng của Tiếu Mạnh. Kết quả họ thực sự đã phát hiện một lượng lớn vỏ hộp in nhãn hiệu rượu nổi tiếng trong kho của cửa hàng.

Sau nhiều tháng theo dõi, cảnh sát đã tìm thấy xưởng sản xuất rượu giả của Tiếu Mạnh ở lưng chừng núi tại vùng ngoại ô của tỉnh Quý Châu. Cảnh sát sau đó đã ập vào và bắt giữ hàng chục người đang chắt rượu không rõ nguồn gốc từ các can nhựa vào vỏ chai rượu Mao Đài rỗng và đóng gói để tuồn ra thị trường.

Nhóm đối tượng đang chắt rượu giả vào chai. (Ảnh: QQ News)

Tại đồn cảnh sát, Tiếu Mạnh khai báo về đường dây sản xuất và phân phối rượu giả lớn hơn phía trên hắn. Đường dây này do một người đàn ông tên Trần Tường quản lý. Hang ổ của Trần Tường được đặt ở khu vực hẻo lánh hơn tại Quý Châu, được bao quanh bởi núi cao.

Xưởng sản xuất rượu giả của Trần Tường có nhiều lối ra vào khác nhau. Các xe vận chuyển rượu giả của nhóm đối tượng này thường di chuyển khoảng 30km theo đường núi quanh co mới vào đến xưởng. Các xe vận chuyển cũng thay biển số giả liên tục, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, cảnh sát cuối cùng đã triệt phá hoàn toàn các kho xưởng sản xuất rượu giả của Trần Tường.

Xưởng sản xuất rượu giả ở khu vực hẻo lánh. (Ảnh: QQ News)

Tại cơ quan chức năng, Trần Tường khai nhận xưởng sản xuất rượu giả của hắn hoạt động theo mô hình “nhận đơn trong ngày, sản xuất trong đêm”, mỗi xưởng nhỏ có thể sản xuất 500 chai rượu giả trong vòng 4 giờ đồng hồ và vận chuyển ra ngoài.

Các nghi phạm khai nhận mỗi chai rượu giả có giá gốc chỉ khoảng 5 tệ (tương đương 18.000 đồng) nhưng sau khi dán nhãn mác giả, nhóm sẽ bán từ vài trăm đến vài nghìn tệ một chai (khoảng vài trăm nghìn đến vài triệu đồng).

Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn phát hiện băng nhóm đã thu thập trái phép 820.000 bộ thông tin dữ liệu cá nhân. Nhóm đối tượng đã phân loại thông tin người dùng thành các nhóm khác nhau để “tiếp thị chính xác theo nhu cầu” qua các nền tảng TikTok và WeChat. Tỷ lệ đặt mua qua các nền tảng lên tới 35%, trong đó có khách hàng ở Bắc Kinh đã chi 120.000 nhân dân tệ (gần 440 triệu đồng) để mua 600 thùng rượu Mao Đài giả.

Chiến dịch truy quét đã thành công triệt phá 12 xưởng sản xuất rượu Mao Đài giả, bắt giữ nhiều đối tượng. Cảnh sát cũng đã thu giữ 21.200 chai rượu giả và 55 tấn bao bì, nhãn mác nhái thương hiệu lớn. Tổng số tiền liên quan đến vụ án lên tới 150 triệu nhân dân tệ (hơn 549 tỷ đồng).

Máy in bao bỉ giả thu giữ được tại hiện trường. (Ảnh: QQ News)

Nguy cơ khi uống rượu giả

Theo trang tin The Paper (Trung Quốc), rượu giả tiềm ẩn nguy cơ chứa methanol (cồn công nghiệp) và gây ngộ độc cho cơ thể. Ngộ độc do uống rượu pha methanol có thể gây ra các biểu hiện như loạng choạng, hoa mắt giống với say rượu.

Sau 1-2 ngày, chất độc bắt đầu chuyển hóa, bệnh nhân mờ mắt, lơ mơ, thở nhanh do rối loạn axit máu, co giật, hôn mê, da, môi, móng tay tím tái hoặc nhợt, lạnh, nhìn mờ, nôn mửa. Trường hợp ngộ độc methanol nặng và không được điều trị kịp thời có thể gặp di chứng nặng và có nguy cơ tử vong cao.