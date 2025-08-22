Triển lãm A80 nóng từng giờ, hình ảnh đầu tiên cho thấy mức độ choáng ngợp

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 thế giới tại Đông Anh, Hà Nội vừa khánh thành ngày 19/8, sẽ là sân khấu khổng lồ của triển lãm “80 năm có một”.

Một góc cổng chính Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia lung linh về đêm, thắp sáng bầu trời Đông Bắc Thủ đô

Quy mô triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đủ khiến bất kỳ ai cũng phải choáng ngợp: hơn 200 đơn vị hội tụ, từ các Bộ, Ban, Ngành, 34 tỉnh, thành đến hàng trăm doanh nghiệp sẽ trưng bày sản phẩm, trong đó có gần như đầy đủ những thương hiệu quốc dân. Đây sẽ là nơi phác họa bức tranh toàn cảnh, giàu sức sống về chặng đường 80 năm dựng xây, phát triển của đất nước.

Một góc trang trí chủ đề “Ngày hội non sông” ngay cổng vào.

Bước vào khu triển lãm quy mô tới 900.000 m2 mang biểu tượng Thần Kim Quy sừng sững, người xem có cảm giác như đang ngược dòng thời gian, hoài niệm những năm tháng thiêng liêng và hào hùng của dân tộc. Lá cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm được treo trang trọng từng hàng ở trung tâm, ánh sáng dịu hắt xuống gợi lên những xúc cảm tự hào sâu sắc.

Không gian đại sảnh lớn với các chủ đề khác nhau theo hành trình phát triển của đất nước

Các khu trưng bày hiện đang tăng tốc hoàn thiện, sẵn sàng đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan, thưởng lãm mỗi ngày. Du khách có thể chiêm ngưỡng chiếc máy bay VN-C482 được Chính phủ Liên Xô cũ tặng riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, sử dụng phục vụ các chuyến bay chuyên cơ chở Bác Hồ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; “xuyên Việt” khám phá các di tích ba miền; “xuyên không” trở về những thời khắc lịch sử của dân tộc với công nghệ thực tế ảo VR/AR… Mỗi góc trưng bày đều “kể chuyện” bằng hình ảnh ấn tượng và cảm xúc, hứa hẹn trở thành điểm check-in triệu view, không thể bỏ qua.

Chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại Triển lãm A80

Nhiều di tích, công trình biểu tượng ba miền được tái hiện, truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay về tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc

Triển lãm A80 được thiết kế thành hai không gian lớn. Trong đó, Khu triển lãm trong nhà được chia thành 6 chủ đề, gắn liền với hành trình phát triển của đất nước như: Việt Nam - Đất nước - Con người; 95 năm Cờ Đảng soi đường; Kiến tạo và phát triển; Đầu tàu Kinh tế; Khởi nghiệp kiến quốc; Tỉnh giàu Nước mạnh. Mỗi chủ đề là những lát cắt tiêu biểu, những câu chuyện điển hình gắn liền với hành trình đi lên của dân tộc.

Các mô hình máy móc, kỹ thuật hiện đại thể hiện tinh thần “khởi nghiệp kiến quốc”

Không gian giới thiệu sản phẩm của các thương hiệu, doanh nghiệp gắn liền với hành trình phát triển của đất nước

Khu triển lãm ngoài trời rộng khoảng 200.000 m2 chia thành các chủ đề: Ngày hội non sông; Khát vọng bầu trời - Vì tương lai xanh; Thanh gươm và Lá chắn .

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, triển lãm còn như một “đại tiệc trải nghiệm”: từ bảo tàng phục dựng, không gian tương tác, đến âm nhạc, văn hóa, ẩm thực 3 miền - tất cả hứa hẹn đánh thức mọi giác quan và đưa khách tham quan vào hành trình đa tầng cảm xúc.

Tại Triển lãm, người xem cũng được tận mắt trải nghiệm nhiều thành tựu công nghệ mới “make in Việt Nam” – niềm tự hào của đất nước sau 80 năm độc lập – như màn trình diễn Robot hình người của VinMotion, hay hệ sinh thái xe điện toàn diện của VinFast.

Mô hình đoàn tàu Thống Nhất, một biểu tượng của tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam

Ít ai biết để kịp tiến độ, hàng nghìn công nhân, kỹ sư đã phải gấp rút thi công 24/7, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”. Mỗi chi tiết, từ gian hàng, ánh sáng cho tới mỹ thuật đều được chăm chút tỉ mỉ. Đây không chỉ là triển lãm, mà là món quà tinh thần dành cho người dân cả nước dịp Quốc khánh đặc biệt này.

Nhà triển lãm Khối A tập trung trưng bày các thành tựu của 12 nền công nghiệp văn hóa, từ điện ảnh, kiến trúc, thủ công mỹ nghệ, thời trang cho đến phần mềm trò chơi,...

Ông Trần Lê Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, cho biết lãnh đạo từ trung ương đến địa phương liên tục có mặt, theo sát từng bước, khẳng định tính quyết liệt và sự trân trọng dành cho một sự kiện mang tầm vóc quốc gia.

Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không chỉ là nơi để chiêm ngưỡng thành tựu, mà còn là điểm hẹn văn hóa - lịch sử không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh này. Hãy lên lịch ngay bởi từ nay đến 2/9, đây chắc chắn là nơi hàng triệu trái tim tìm hướng về, hoài niệm bản anh hùng ca của cả dân tộc và cảm nhận sự tự hào, khát vọng tương lai.