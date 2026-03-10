Trend “Ăn hoa như ăn rau” tiềm ẩn rủi ro

Hoa từng chỉ là vật trang trí nhưng giờ đây hoa đang trở thành món ăn dưới tên gọi Floriphagy – ăn được hoa.

Từ hoa cúc, hoa sen, hoa đậu biếc, hoa thiên lý, hoa chuối, hoa bí, bông điên điển, bông so đũa… đến các loại hoa có nguồn gốc nước ngoài như hoa oải hương, hoa Pansy, hoa marigold, hoa nasturtium... đang trở thành thành phần chính trong món ăn, đồ uống và cả bánh ngọt.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Thành viên Hội Thể thao dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, trào lưu này không chỉ đẹp mắt mà còn được gắn với các chủ đề ăn uống lành mạnh, giàu chất chống oxy hóa.

Trend "Ăn hoa như ăn rau" đang thịnh hành

Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp màu sắc là nguy cơ ngộ độc, dị ứng, nhiễm hóa chất, vi sinh nếu không chọn đúng loài, đúng nguồn gốc và không chế biến đúng cách.

Vì sao trào lưu ăn hoa lại đang thịnh hành?

Nhiều nghiên cứu và khảo sát thị trường cho thấy thị trường hoa ăn được đang tăng trưởng mạnh, ước tính giá trị toàn cầu lên đến khoảng 1,2–3 tỉ USD trong giai đoạn 2024–2035, tăng trưởng khoảng 8%–9%/năm.

Các yếu tố chính thúc đẩy trào lưu này bao gồm tâm lý thích món ăn "đẹp, lạ, sang" trên mạng xã hội. Hoa tạo màu sắc tự nhiên, độ tương phản cao, rất dễ sống ảo nên được các đầu bếp, quán cà phê, tiệm bánh và người dùng TikTok, Instagram, YouTube ưa chuộng.

Xu hướng ăn uống lành mạnh, phòng bệnh: Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, hàm lượng calo thấp, nhiều chất chống oxy hóa, flavonoid, vitamin và chất xơ.

Hoa bí có nhiều dưỡng chất, tốt cho sức khỏe

Hoa ăn được được xem là một "thực phẩm chức năng" nhỏ, bổ sung chất chống oxy hóa, hỗ trợ hệ miễn dịch, hệ tim mạch, chuyển hóa đường và trí nhớ.

Thực phẩm thực vật, vegan, không lãng phí (zero‑waste): Hoa thường được ăn cùng phần thân, lá non; nhiều loại hoa mọc trong vườn, ao nhà, không cần tách biệt với cảnh quan, phù hợp tinh thần không lãng phí và tận dụng tối đa thực vật có thể ăn được.

Du lịch, ẩm thực cao cấp và nhà hàng điểm đến: Ở nhiều nước, hoa ăn được là điểm nhấn trong các thực đơn cao cấp, các tour trải nghiệm nông trại, homestay, ẩm thực bản địa.

Ở Việt Nam, các loại hoa truyền thống như hoa bí, hoa chuối, bông điên điển, hoa đậu biếc, hoa sen đang được đóng gói thành món đặc sản, món ăn sáng tạo, phục vụ du khách trong nước và quốc tế.

Tóm lại, hoa ăn được hội tụ ba yếu tố: đẹp – lạ – lành mạnh nên rất dễ thành "trend" trong kỷ nguyên mạng xã hội và tri thức y học – dinh dưỡng lan rộng.

Lợi ích sức khỏe và cơ chế sinh học của hoa ăn được

Hoa ăn được không chỉ là màu sắc mà còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa, chất khoáng, vitamin và các hợp chất sinh học hoạt động cao. Theo các nghiên cứu sơ bộ thì một số loại hoa có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh.

Hệ thần kinh, trí não và giấc ngủ

Hoa cúc (chrysanthemum): Có tác dụng an thần, hỗ trợ huyết áp cao, hạ nhiệt, giảm đau đầu. Thường được dùng trong các loại trà hạ nhiệt, không dùng thay thuốc điều trị tăng huyết áp.

Hoa oải hương (Lavender): Giúp thư giãn, giảm lo âu, dễ chịu mùi hương. Các nghiên cứu nhỏ gợi ý tác động tích cực lên triệu chứng lo âu nhưng cần thận trọng với liều cao, đặc biệt ở trẻ em, người có bệnh lý thần kinh.

Hoa đậu biếc (Butterfly pea / Clitoria ternatea): Chứa các anthocyanin, đặc biệt là delphinidin C15H11O7+, có hoạt tính chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào thần kinh, hỗ trợ lưu huyết não. Các hợp chất có thể ảnh hưởng đến acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến trí nhớ, nhưng không thay thế được thuốc điều trị sa sút trí tuệ hay Alzheimer.

Tim mạch, chuyển hóa đường và mỡ nội tạng

Nhiều loài hoa có các hợp chất: Flavonoid, anthocyanin, quercetin: Giảm LDL, cải thiện chức năng mạch máu, hỗ trợ huyết áp ổn định, giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Ảnh hưởng đến tiêu hóa đường: Ức chế một số enzyme alpha‑amylase, alpha‑glucosidase, làm chậm hấp thu carbohydrate, có thể hỗ trợ bệnh nhân đái tháo đường type 2 trong chế độ ăn uống khoa học.

Chất xơ, EGCG và các chất hoạt tính khác: Hỗ trợ tăng chuyển hóa năng lượng, giảm tích tụ mỡ nội tạng trong các nghiên cứu sơ bộ nhưng không thay thế được vận động và kiểm soát năng lượng.

Tuy nhiên, không có hoa ăn được nào được thừa nhận là thuốc chữa bệnh. Các chứng cứ hiện tại chủ yếu ở mức tế bào, động vật, chưa đủ để khuyến nghị dùng hoa như liệu pháp điều trị chính.

Khi "bông hoa đẹp" lại là "bông hoa độc"

Các loài hoa cực độc, tuyệt đối không ăn

Trúc đào (Nerium oleander): Chứa các alkaloid Oleandrin, Neriin, gây loạn nhịp tim, hạ huyết áp, hôn mê, tử vong sau khi ăn lá, hoa, cành.

Hoa chuông/cà độc dược (Brugmansia, Datura): Có scopolamine, atropine, gây ảo giác, giãn đồng tử, khó thở, tím tái, đã có các vụ ngộ độc tập thể ở vùng núi Việt Nam khi dùng hoa như rau rừng.

Các loại hoa kiểng trồng bán có nhiều thuốc bảo vệ thực vật nên nguy cơ bị ngộ độc rất cao

Đỗ quyên, cẩm tú cầu, hoa thủy tiên, lan chuông, cà độc dược: Chứa các alkaloid, glycoside, tinh thể calci oxalate, gây buốt miệng, đau bụng, nôn mửa, rối loạn tim mạch, thậm chí tử vong.

Nguy cơ từ hóa chất và kim loại nặng

Hoa trồng làm cảnh thường không áp dụng quy chuẩn an toàn thực phẩm như rau, củ, quả.

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: Có thể còn lại các chất trừ sâu, trừ nấm, thậm chí thuốc cấm hoặc có nguy cơ cao (PAN, tropane alkaloid, pyrrolizidine alkaloid, các chất có thể gây tổn thương gan, thần kinh, ung thư).

Kim loại nặng (cadmium, chì, đồng…): Nếu trồng ở vùng đất ô nhiễm, nước tưới không sạch, có thể tích tụ trong hoa.

Về lâu dài, tiếp xúc hoặc ăn phải hoa có dư lượng hóa chất cao có thể gây:

Tổn thương gan, ung thư gan, phổi, vú, tuyến tiền liệt; Ảnh hưởng hệ thần kinh, làm tăng nguy cơ các bệnh như Parkinson, suy giảm trí lực; Rối loạn nội tiết, ảnh hưởng sinh sản, nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thai nhi.

Dị ứng, vi khuẩn, rối loạn tiêu hóa

Dị ứng: Ở một tỉ lệ người (3% người lớn, 6%–8% trẻ em), protein lạ trong hoa có thể gây dị ứng, từ ngứa miệng, nổi mề đay, sưng môi mặt đến khó thở, sốc phản vệ, cần tiêm Adrenaline và đưa đến bệnh viện ngay.

Vi khuẩn, vi sinh: Hoa thường ăn sống hoặc chế biến rất nhẹ, dễ bị nhiễm E. coli, Salmonella, Staphylococcus, nếu tưới phân tươi, nước bẩn, rửa không kỹ.

Rối loạn tiêu hóa: Đau bụng, chướng bụng, tiêu chảy, nôn mửa, có thể xảy ra khi ăn quá nhiều hoa, hoa không rửa kỹ hoặc hoa có chứa chất kích thích, chất độc còn sót.