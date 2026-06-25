Trẻ vẹo cột sống vì điện thoại, máy tính bảng

(NLĐO)- Nếu tình trạng kéo dài, trẻ không chỉ bị đau nhức cơ xương khớp mà còn có nguy cơ cong vẹo cột sống, ảnh hưởng đến quá trình phát triển thể chất.

Mới 12 tuổi nhưng em N.T.M (ngụ TPHCM) thường xuyên than đau vùng cổ, vai và gáy. Ban đầu, gia đình nghĩ con chỉ mệt mỏi do học tập căng thẳng nên cho nghỉ ngơi, xoa bóp tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng nặng hơn, em thường xuyên cúi đầu, cảm giác cứng cổ vào buổi sáng, đau lan xuống hai vai, thậm chí khó tập trung học bài.

Lo lắng trước những biểu hiện bất thường, cha mẹ đưa em đến bệnh viện thăm khám. Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận ngoài thời gian học ở trường, M. dành từ 5-6 giờ mỗi ngày để sử dụng điện thoại thông minh. Em thường xem video, chơi game hoặc trò chuyện với bạn bè trong tư thế cúi đầu liên tục. Nhiều hôm, em vừa nằm trên giường vừa sử dụng điện thoại đến khuya.

Điều chỉnh cột sống cho trẻ tại Bệnh viện Điều trị Bệnh nghề nghiệp- Phục hồi chức năng TP HCM. Ảnh bệnh viện cung cấp

Kết quả thăm khám cho thấy em bị đau cổ vai gáy do sai tư thế kéo dài. Đáng chú ý, bác sĩ còn ghi nhận dấu hiệu "cổ rùa" – tình trạng đầu và cổ đưa ra phía trước quá mức so với trục cơ thể. Đây là hậu quả của việc duy trì tư thế cúi đầu trong thời gian dài khiến các cơ vùng cổ, vai và lưng trên phải hoạt động quá mức để nâng đỡ đầu.

Theo bác sĩ, khi đầu cúi về phía trước khoảng 45-60 độ để nhìn màn hình điện thoại, áp lực tác động lên cột sống cổ có thể tăng lên nhiều lần so với tư thế bình thường. Nếu tình trạng này kéo dài, trẻ không chỉ bị đau nhức cơ xương khớp mà còn có nguy cơ cong vẹo cột sống, giảm tầm vận động của cổ và ảnh hưởng đến quá trình phát triển thể chất.

Điện thoại, máy tính bảng hay laptop đã trở thành một phần quen thuộc trong học tập và giải trí của trẻ. Tuy nhiên, sử dụng thiết bị điện tử quá lâu và ngồi sai tư thế có thể âm thầm ảnh hưởng đến hệ cơ xương khớp trong giai đoạn trẻ đang phát triển. Nhiều trẻ hiện nay xuất hiện sớm các tình trạng: Đau cổ vai gáy; hội chứng cổ rùa, gù lưng, lệch vai; vẹo cột sống; giảm vận động, tăng nguy cơ thừa cân; mỏi mắt, các tật khúc xạ học đường.

Đáng chú ý, những biểu hiện này thường diễn ra từ từ nên dễ bị xem nhẹ. Trẻ có thể chỉ than đau mỏi thoáng qua, ngồi học cúi đầu nhiều, nhanh mệt khi vận động hoặc thường xuyên ngồi sai tư thế.

PGS-TS-BSCKII Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi Chức năng- Điều trị Bệnh nghề nghiệp TPHCM, khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi thời gian trẻ sử dụng điện thoại, máy tính bảng, đồng thời nhắc nhở trẻ nghỉ giải lao sau mỗi 30-45 phút học tập hoặc giải trí bằng màn hình điện tử để hạn chế các vấn đề cơ xương khớp đang ngày càng gia tăng ở lứa tuổi học đường.

Phụ huynh không nên chủ quan Khi trẻ có các dấu hiệu như đau cổ, đau lưng kéo dài, lệch vai, thay đổi dáng ngồi hoặc ngại vận động, phụ huynh không nên chủ quan. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện các vấn đề về tư thế, vận động và hệ cơ xương khớp ngay từ giai đoạn đầu. Can thiệp sớm và đồng hành đúng cách sẽ là "vành đai bảo vệ" giúp trẻ hình thành thói quen vận động tốt, phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần trong thời đại số.



