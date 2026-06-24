Trẻ thiếu canxi thường phát ra 5 tín hiệu: Bệnh viện Nhi đồng 2 cảnh báo đừng chủ quan

Dấu hiệu thiếu canxi ở bé thường rất dễ bị nhầm với những biểu hiện sinh lý thông thường, khiến ba mẹ dễ bỏ qua.

Canxi không chỉ giúp bé cao lớn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ, hệ thần kinh và cả khả năng nhận thức của trẻ. Canxi thiếu hay dư đều không tốt cho bé, vì vậy ba mẹ đừng tự ý bổ sung mà nên đưa bé đi khám khi thấy các dấu hiệu trên, để bác sĩ tư vấn đúng và đủ. Bên cạnh đó, việc xây dựng thực đơn đa dạng, giàu canxi và vitamin D trong bữa ăn hằng ngày cũng là cách đơn giản giúp bé phát triển xương chắc khỏe từ sớm.

Vấn đề là không phải ai cũng nắm rõ được con mình có thiếu canxi hay không. Dấu hiệu thiếu canxi ở bé thường rất dễ bị nhầm với những biểu hiện sinh lý thông thường, khiến ba mẹ dễ bỏ qua. Dưới đây là 9 tín hiệu cơ thể bé gửi đến ba mẹ được Bệnh viện Nhi Đồng 2 chỉ rõ:

Trẻ lười đi và biết đi muộn hơn các bạn tầm tuổi

Thiếu canxi có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển xương và hệ vận động của trẻ nhỏ. Một số dấu hiệu thường gặp gồm chân yếu, chân cong hình chữ O hoặc chữ X, chân vòng kiềng và khả năng đứng hoặc đi kém vững. Tình trạng này thường xuất hiện rõ trong giai đoạn dưới 1 tuổi, khiến trẻ chậm lẫy, chậm bò, tập đứng muộn hoặc biết đi chậm hơn so với các bạn cùng độ tuổi.

Trẻ khó ngủ, bị trằn trọc

Trẻ thường xuyên trằn trọc, khó vào giấc hoặc ngủ không sâu cũng có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu canxi. Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết hoạt động của hệ thần kinh, giúp cân bằng trạng thái hưng phấn và ức chế của vỏ não.

Ngoài ra, canxi còn tham gia vào quá trình phóng thích chất dẫn truyền thần kinh Acetylcholine. Vì vậy, khi cơ thể thiếu canxi trẻ dễ bị kích thích thần kinh, ngủ không yên giấc và hay tỉnh giấc giữa đêm.

Đổ nhiều mồ hôi, nhất là vào ban đêm

Thiếu canxi và vitamin D có thể khiến trẻ ra nhiều mồ hôi khi ngủ, đặc biệt ở vùng đầu, trán và sau gáy. Dấu hiệu này thường gặp ở trẻ sinh non, nhẹ cân, còi xương hoặc đang trong giai đoạn phát triển nhanh dưới 1 tuổi. Khi cơ thể không được cung cấp đủ canxi và vitamin D, quá trình phát triển xương có thể bị ảnh hưởng, đồng thời làm trẻ dễ ra mồ hôi ngay cả khi thời tiết mát hoặc không quá nóng.

Hay bị đau mỏi chân tay

Canxi tham gia vào quá trình phát triển xương và hỗ trợ hoạt động co cơ. Khi cơ thể thiếu canxi, trẻ có thể thường xuyên bị chuột rút, đau nhức hoặc mỏi chân tay, đặc biệt sau khi vận động. Một số bé dễ đau chân vào ban đêm, cảm giác khó chịu ở cơ bắp hoặc nhanh mỏi khi chạy nhảy. Nếu tình trạng này kéo dài, ba mẹ nên theo dõi chế độ dinh dưỡng và sự phát triển xương khớp của trẻ.

Răng mọc chậm, sâu răng

Canxi là khoáng chất tham gia vào quá trình hình thành và phát triển răng ở trẻ nhỏ. Khi cơ thể thiếu canxi, trẻ có thể mọc răng chậm hơn so với bình thường hoặc răng sau khi mọc dễ bị lung lay, sâu răng và kém chắc khỏe. Trong một số trường hợp, dù trẻ mọc răng đúng thời điểm nhưng tình trạng thiếu canxi vẫn có thể khiến răng mọc không đều nhau, lệch hoặc so le.

Tóc rụng hình vành khăn

Hiện tượng tóc sau gáy mọc không đều và rụng thành hình vành khăn là dấu hiệu thiếu canxi khá dễ quan sát bằng mắt thường. Tình trạng này có thể xuất hiện ở cả trẻ béo phì lẫn suy dinh dưỡng. Vì vậy ba mẹ nên thường xuyên theo dõi những thay đổi của trẻ để kịp thời phát hiện và chăm sóc phù hợp.

Thóp liền quá muộn

Thóp là vùng mềm trên đầu trẻ sơ sinh, thường khép lại khi bé khoảng 12–18 tháng tuổi. Việc thóp liền quá sớm hoặc quá muộn đều không tốt đối với sự phát triển của trẻ. Và nếu quá 18 tháng tuổi mà thóp vẫn rộng hoặc chậm liền, đây có thể là dấu hiệu trẻ đang thiếu canxi.

Tình trạng thiếu canxi này kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển xương sọ và sự hoàn thiện của hệ xương ở trẻ nhỏ. Ngoài ra, trẻ cũng có nguy cơ chậm phát triển thể chất, còi xương hoặc gặp một số bất thường liên quan đến sự phát triển não bộ nếu không được bổ sung dinh dưỡng phù hợp.

Thường xuyên nấc cụt, ọc sữa

Tình trạng trẻ thường xuyên nấc cụt hoặc ọc sữa kéo dài cũng có thể liên quan đến việc thiếu canxi. Khi cơ thể thiếu canxi, hoạt động co cơ và hệ thần kinh của trẻ có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến các cơn co thắt thanh quản. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, trẻ có thể xuất hiện các biểu hiện như khó thở, thở nhanh, ọc sữa nhiều và nguy cơ ảnh hưởng đến hô hấp nếu không được theo dõi kịp thời.

Nhận thức chậm chạp

Một trong những dấu hiệu thiếu canxi mà bố mẹ không nên bỏ qua là trẻ có biểu hiện nhận thức chậm hơn và dễ bị rối loạn tâm lý hơn so với các bạn cùng tuổi trong thời gian dài. Một số trẻ khi thiếu canxi lại có xu hướng thích chơi một mình, phản xạ chậm và ít chú ý đến những điều xung quanh.