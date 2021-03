Trẻ em có phản ứng kháng thể với Covid-19 mạnh hơn người lớn

Chăm sóc trẻ em thời Covid-19. Ảnh: Unicef.

Kết quả nghiên cứu cuối cùng cho thấy mức độ kháng thể IgG trung bình của trẻ em từ 1 đến 10 tuổi cao gấp đôi so với nhóm tuổi từ 11 đến 18 tuổi. Đây có thể là một trong những lý do vì sao trẻ em ít mắc Covid-19 và triệu trứng nhẹ hơn so với người lớn.

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể phản ứng miễn dịch của trẻ vị thành niên đối với Covid-19 khác với người lớn, nhưng có thể cần phải xem xét các yếu tố tuổi tác trong việc tầm soát và quản lý, tiêm chủng đối với các bệnh liên quan./.