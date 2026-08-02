Trẻ có 4 sở thích "kỳ quặc" này thường thông minh, khôn ngoan hơn người: Nếu con bạn có đủ thì xin chúc mừng

Trong quá trình nuôi dạy con, không ít phụ huynh từng cảm thấy bối rối hoặc phiền lòng trước những hành vi tưởng chừng "quái gở" của trẻ. Thế nhưng, theo các chuyên gia, đằng sau những biểu hiện này lại có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ đang phát triển tích cực.

1. Thường “ngẩn ngơ”

Khi còn nhỏ, luôn có một số trẻ thường xuyên rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Nhiều bậc cha mẹ khi thấy tình huống như vậy đều muốn “quấy rầy” con cái, khiến cho con phải hoạt động, chạy nhảy vì họ cho rằng trẻ con ngơ ngác là không thông minh. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy.

Theo các nghiên cứu, trạng thái thôi miên thực chất là một phản ứng khẩn cấp của não bộ để điều chỉnh và thích nghi với những thứ bên ngoài. Lúc này hoạt động ý thức trở nên yếu hơn, đại não ở trạng thái thư thái và tỉnh táo, có tác dụng điều hòa tinh thần rất tốt. Từ quan điểm sinh lý học, trạng thái xuất thần có thể giữ cho các hoạt động thần kinh giao cảm và phế vị của não ở trạng thái cân bằng tuyệt vời. Điều này rất tốt cho việc tối ưu hóa tính cách của trẻ.

Ngoài ra, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những đứa trẻ thường xuyên “lơ mơ” sẽ có trí nhớ, sự tập trung và khả năng sáng tạo tốt hơn. Vì vậy, đừng quá lo lắng khi con bạn thường xuyên ngẩn ngơ.

2. Thích tự nói chuyện một mình

Việc trẻ nhỏ vui chơi và nói chuyện một mình thường không khó để bắt gặp trong giai đoạn bé đang phát triển. Các bậc phụ huynh đôi khi sẽ nảy sinh suy nghĩ không biết con có bị vấn đề về tâm lý hay có các trở ngại về sự phát triển não bộ nào hay không.

Tuy nhiên, trong tâm lý học nhận thức, đây được gọi là hiện tượng "tư duy thành tiếng" (Private Speech). Đây là quá trình bộ não chuyển hóa các tư duy nội tại thành ngôn ngữ ra bên ngoài nhằm làm rõ logic và ghi nhớ sâu hơn.

Một kết quả nghiên cứu khác về vấn đề trẻ em thường xuyên nói một mình được khám phá bởi hai nhà tâm lý học người Anh là Alan Baddeley và Graham Hitch. Họ cho rằng hành động đó sẽ hỗ trợ việc ghi nhớ tốt hơn. Với trẻ nhỏ, đây có thể được xem là một cách để bộ não xử lý thông tin, củng cố trí nhớ và hỗ trợ quá trình học hỏi.

3. Thích đặt câu hỏi

Không ít phụ huynh từng cảm thấy mệt mỏi khi con liên tục hỏi “vì sao”. Thế nhưng, theo các chuyên gia giáo dục, đây lại là dấu hiệu điển hình của một đứa trẻ có tư duy tốt.

Một đứa trẻ có chỉ số IQ và EQ tương đối cao thường sẽ tò mò về thế giới xung quanh, chúng sẽ đặt ra những câu hỏi để mong muốn có thể giải đáp những thắc mắc của mình. Trẻ hay hỏi có IQ và EQ cao và thường học giỏi và có trí nhớ tốt. Trẻ sử dụng nhiều trí não hơn, vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học được vào cuộc sống và để giải quyết các vấn đề mà bé gặp phải.

Tính tò mò của trẻ thôi thúc trẻ khám phá không ngừng. Do đó, nếu trước khi ngủ, con của bạn thường đặt ra những câu hỏi thì cha mẹ cũng nên giúp con giải đáp những câu hỏi đó. Bởi thông qua những câu hỏi và câu trả lời của mọi người, cánh cửa trí tuệ của trẻ mở ra và chỉ số thông minh ngày một được cải thiện.

4. Thích làm lộn xộn căn phòng

Trẻ có vẻ thích thú với việc làm lộn xộn căn phòng đôi khi sẽ khiến cha mẹ phiền lòng, tức giận. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Đại học Harvard đã chỉ ra: Căn phòng của trẻ càng lộn xộn thì càng có nhiều tế bào thần kinh trong não được kết nối, trẻ càng thông minh và sáng tạo hơn.

Các chuyên gia giải thích rằng cơ sở để thiết lập các kết nối nơ-ron trong não là sự kích thích từ thế giới bên ngoài. So với một căn phòng gọn gàng, một căn phòng lộn xộn có thể mang lại cho trẻ sự kích thích giác quan mạnh hơn và đẩy nhanh quá trình phát triển các kết nối nơ-ron. Vì vậy, khi cha mẹ thấy con bày bừa trong phòng, đừng vội đứng ra chỉ trích, điều này có thể cản trở sự phát triển các liên kết thần kinh của trẻ.

(Tổng hợp)