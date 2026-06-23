Tráp cưới “voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao” như sính lễ của Sơn Tinh trao Mị Nương xuất hiện ở Bảo Lộc

Bộ sính lễ độc lạ này đang viral rần rần trên MXH.

Mới đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ hình ảnh trong một đám hỏi với bộ sính lễ độc lạ từ phía nhà trai. Theo đó, tráp cưới của một cặp đôi được thiết kế theo ý tưởng “voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao”. Tuy nhiên, hình hài của những linh vật này nhìn bên ngoài lại được làm theo cách dễ thương, hài hước khiến ai nhìn cũng thích thú.

Liên hệ với cặp cô dâu chú rể cùng tráp cưới đang viral MXH, Nguyệt Trinh (SN 2003, Bảo Lộc) bày tỏ sự hạnh phúc khi lễ vu quy của mình được nhiều người quan tâm. Chia sẻ về ý tưởng làm tráp cưới, Nguyệt Trinh cho hay cô vốn là người làm trong ngành cưới hỏi, cũng đã từng làm nhiều sính lễ cho khách hàng. Do đó đến ngày trọng đại của mình, Nguyệt Trinh mong muốn làm gì đó mới lạ, thú vị hơn.

Cô dâu Nguyệt Trinh và chú rể Khắc Tiến khiến cả cõi mạng chú ý với bộ tráp cưới độc lạ

"Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao" được đàng trai mang tới rước dâu

“Ý tưởng này xuất phát từ chồng của mình, cả hai đều muốn làm một điều gì đó vẫn truyền thống nhưng đặc biệt, ‘quậy quậy’ hơn một chút. Vì làm nghề nên mình cũng tự tay chuẩn bị tráp cưới cho ngày trọng đại. Khoảng 2 ngày thì mình hoàn thiện 5 tráp gồm: rồng, phượng, voi, gà, ngựa”, Trinh chia sẻ.

Tuy nhiên, nói thêm về màu sắc, hình dáng có phần “hoạt hình” của các linh vật, Nguyệt Trinh hóm hỉnh bày tỏ: “Thực ra vì thời gian cũng hơi gấp, nên mình tô màu hơi loè loẹt chút. Mọi người nhìn còn tưởng mình là cô giáo mầm non nên mới sáng tạo ra những con vật trông ngộ nghĩnh, đáng yêu như vậy. Còn chồng mình cũng bất ngờ lắm. Vì ý tưởng ban đầu anh ấy tưởng sẽ mang vibe ngầu ngầu, giàu có chứ không nghĩ lại hoạt hình thế này. Thành ra, chồng cũng vừa ngỡ ngàng mà cũng bất lực luôn”.

Clip: Cận cảnh bộ sính lễ độc lạ trong lễ vu quy ở Bảo Lộc

Được biết cô dâu Nguyệt Trinh là người tự tay tạo hình, làm tráp cưới

Bên cạnh đó, vợ chồng Nguyệt Trinh cũng cho hay cả hai không nghĩ những hình ảnh này lại viral và được nhiều người quan tâm như vậy. “Hai vợ chồng mình đọc hết bình luận của cộng đồng mạng, vui lắm vì trộm vía mọi người đều khen. Tuy nhiên mình nghĩ bộ tráp này mình làm theo sở thích cá nhân, cũng không quá cầu kỳ nên nếu mọi người làm chắc chắn sẽ còn đẹp và độc đáo hơn nữa”, Trinh chia sẻ thêm.

Nói thêm về chuyện tình yêu của mình, Trinh tiết lộ cô và chồng - Khắc Tiến (SN 2000, Đồng Nai) quen nhau từ khi còn đi học tại TP.HCM. Tính đến hiện tại, cả hai đã có khoảng 4 năm bên nhau và quyết định chính thức về chung một nhà.

Vợ chồng Nguyệt Trinh đã có 4 năm bên nhau trước khi quyết định về chung 1 nhà

Nguyệt Trinh chia sẻ: “Từ lúc quen nhau cho đến khi kết hôn, chúng mình trộm vía có tình yêu yên bình, không gặp bất kỳ trắc trở nào. Bố mẹ, gia đình 2 bên cũng dành nhiều sự ủng hộ, tạo điều kiện thoải mái cho chúng mình. Bên cạnh đó, mình và chồng cũng có nhiều sự đồng điệu, hợp nhau trong tính cách nên mọi thứ đều rất hài hoà, suôn sẻ”.

Ngoài ra, Trinh cũng cho biết không chỉ đồng hành trong cuộc sống, cả hai còn thấu hiểu nhau khi đều làm việc trong ngành dịch vụ cưới hỏi. “Gia đình chồng mình có nhà hàng chuyên về tiệc cưới ở quê. Chồng mình cũng nối nghiệp, giờ học thêm cả về âm thanh và dẫn chương trình. Mình thì thiết kế, decor tráp cưới hỏi, sính lễ,... Do đó hai chúng mình khá hợp nhau và đám cưới cũng nhàn hơn mọi người vì đều có thể tự tay làm chỉn chu mọi thứ”.

Ảnh: NVCC