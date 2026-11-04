Trao quyết định bổ nhiệm cho tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ

Chiều 4/11, Bộ Y tế tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2079/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá PGS.TS Đào Xuân Cơ là cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ y học, trưởng thành qua quá trình công tác tại các cơ sở y tế địa phương và bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Bạch Mai.

Bộ trưởng trao quyết định cho tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ.

Trong quá trình công tác, ông Đào Xuân Cơ đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn của ngành Y tế, đặc biệt là thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19. Trên cương vị lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, ông trực tiếp cùng tập thể bệnh viện tổ chức công tác điều trị, chăm sóc người bệnh trong bối cảnh ngành Y tế phải đối mặt với nhiều thách thức.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan ghi nhận những nỗ lực đổi mới, tinh thần quyết tâm và dám nghĩ, dám làm của ông Đào Xuân Cơ cùng tập thể bệnh viện. Nhiều sáng kiến được triển khai trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản lý bệnh viện và áp dụng các phương pháp, kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Một trong những dấu ấn được Bộ trưởng nhắc đến là việc tiếp quản và đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động. Sau 4 tháng vận hành, cơ sở này đã tiếp nhận khám, chữa bệnh cho khoảng hơn 175.000 lượt người bệnh, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế và hỗ trợ giảm tải cho hệ thống khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, chất lượng chuyên môn và tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cũng có những chuyển biến. Bệnh viện tích cực đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tuyến dưới và địa phương.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, những kết quả đạt được cùng quá trình rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn là cơ sở để ông Đào Xuân Cơ được lựa chọn, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực trực tiếp chăm sóc và điều trị người bệnh, sẽ giúp tân Thứ trưởng cùng tập thể lãnh đạo Bộ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của ngành.

Tân Thứ trưởng: Niềm tin của Nhân dân là tài sản quý giá nhất của ngành Y tế

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ bày tỏ vinh dự và xúc động khi được Đảng, Nhà nước và Chính phủ tin tưởng giao trọng trách mới. Ông xác định đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn trước Đảng, Nhà nước, ngành Y tế và Nhân dân.

Tân Thứ trưởng dành lời tri ân tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện Bạch Mai, nơi ông đã gắn bó, rèn luyện và trưởng thành. Theo ông, những thành quả mà bệnh viện đạt được là kết tinh từ trí tuệ, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên.

Đặc biệt, ông gửi lời cảm ơn tới người dân, người bệnh và gia đình người bệnh đã tin tưởng, chia sẻ và đồng hành cùng bệnh viện trong suốt thời gian qua.

“Tôi luôn tâm niệm niềm tin của Nhân dân là tài sản quý giá nhất của ngành Y tế. Giữ gìn và bồi đắp niềm tin ấy chính là trách nhiệm cao nhất của mỗi người thầy thuốc và mỗi cán bộ lãnh đạo ngành Y tế”, PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ.

Nhấn mạnh việc được bổ nhiệm không phải là đích đến mà là khởi đầu của một chặng đường mới với yêu cầu và trách nhiệm cao hơn, tân Thứ trưởng cam kết tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể lãnh đạo Bộ xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và phát huy trí tuệ tập thể.

Ông cũng khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, giữ tinh thần khiêm tốn, cầu thị, gần gũi thực tiễn, nói đi đôi với làm và tận tâm với nhiệm vụ được giao.

Tân Thứ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Y tế, cũng như sự tin tưởng, giám sát và đóng góp ý kiến của Nhân dân.

Với việc bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, Bộ Y tế hiện có 6 thành viên lãnh đạo, gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng: Vũ Mạnh Hà, Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Đức Luận và Đào Xuân Cơ.