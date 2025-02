"Trào lưu xé túi mù có cơ chế gây nghiện, nguy hiểm như trò đỏ đen"

Mới đây, một bài viết của bác sĩ Anh Nguyễn, Ủy Viên Cấp Cao của Hiệp Hội Dinh Dưỡng và Y Học Lối Sống Vương Quốc Anh (British Association for Nutrition and Lifestyle Medicine); Nhà Nghiên Cứu Lâm Sàng và Trưởng Dự Án Nghiên Cứu "Chương Trình 1000 Ngày Đầu Đời" dành riêng cho Trẻ Em Châu Á, thu hút lượng like khủng trên mạng xã hội. Bài viết đề cập đến một trào lưu hot trong thời gian gần đây, đó chính là xé túi mù (ví dụ như Baby Three), thu hút 4,2 nghìn lượt thích và 5,4 nghìn lượt chia sẻ.