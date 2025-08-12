Tràng Vị Khang Plus: Giải pháp "xanh" cho hệ tiêu hóa

Sản phẩm không chỉ khoác lên mình diện mạo hiện đại, mà còn được tối ưu hóa công thức, tạo nên giải pháp 'xanh', an toàn và hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người bệnh.

Sản phẩm không chỉ phủ sóng tại hơn 30.000 nhà thuốc/quầy thuốc trên toàn quốc, mà còn là minh chứng cho tình yêu và niềm tin của người Việt vào những giải pháp chăm sóc sức khỏe từ thảo dược thiên nhiên. Năm 2022, Tràng Vị Khang vinh dự nhận giải thưởng "Thương hiệu số 1 Việt Nam", như một lời khẳng định cho uy tín và chất lượng đã được kiểm chứng qua thời gian, và hơn hết, là sự gắn bó sâu sắc với cuộc sống của người Việt.

Tràng Vị Khang Plus - Bước tiến trong hỗ trợ điều trị bệnh lý tiêu hóa

Dược phẩm Đông Á, đơn vị đứng sau thành công của thương hiệu Tràng Vị Khang, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tiêu hóa với sự ra mắt của Tràng Vị Khang Plus. Sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học kỹ lưỡng, kiểm nghiệm nghiêm ngặt, mang đến giải pháp hỗ trợ cho người gặp vấn đề về tiêu hóa.

TPBVSK Phong liễu Tràng vị Khang Plus (Tràng Vị Khang Plus) đánh dấu bước tiến trong việc hỗ trợ các vấn đề tiêu hóa. Sản phẩm mang đến tác động kép, vừa hỗ trợ giảm các triệu chứng đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy do viêm đại tràng, vừa hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm dạ dày và ngộ độc thức ăn, kiến tạo giải pháp toàn diện cho người dùng.

Công thức "xanh" cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Giữa thị trường các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa đa dạng, Tràng Vị Khang Plus nổi bật với công thức "xanh" độc đáo, kết hợp tinh hoa y học cổ truyền và nguồn thảo dược tự nhiên được tuyển chọn kỹ lưỡng. Sản phẩm được giới chuyên gia đánh giá là một giải pháp toàn diện và lành tính, mở ra hướng đi mới trong việc chăm sóc sức khỏe đường ruột cho người Việt.

Bộ ba thảo dược quý Ngưu Nhĩ Phong, La Liễu và Lá Chè Dây chính là "linh hồn" của công thức cải tiến này. Ngưu Nhĩ Phong và La Liễu, hai thành phần cốt lõi của bài thảo dược cổ truyền hơn 100 năm tuổi, đã được kiểm chứng lâm sàng về khả năng hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh lý tiêu hóa thường gặp như viêm đại tràng cấp và mạn tính, viêm dạ dày - tá tràng. Không chỉ hỗ trợ giảm các triệu chứng khó chịu, sự kết hợp này còn góp phần phục hồi và bảo vệ niêm mạc đường ruột, tạo nền tảng vững chắc cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Đặc biệt, sự xuất hiện của lá chè dây mang đến một làn gió mới cho Tràng Vị Khang Plus. Với đặc tính thanh nhiệt, giải độc, lá chè dây giúp làm dịu nhanh các cơn đau rát, ợ hơi, ợ chua, mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái cho người sử dụng.

Các chuyên gia nhận định, sự hòa quyện của "bộ ba" thảo dược trong Tràng Vị Khang Plus tạo nên một công thức "xanh" toàn diện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc hệ tiêu hóa hiệu quả. Sản phẩm tập trung vào việc hỗ trợ giảm các triệu chứng khó chịu, mang lại sự an tâm và lành tính cho người sử dụng.

Tràng Vị Khang Plus phát huy công dụng trong việc:

- Hỗ trợ giảm các biểu hiện đầy bụng, đau bụng, đi ngoài do viêm đại tràng.

- Hỗ trợ giảm đau dạ dày do viêm loét dạ dày - tá tràng.

Sự kết hợp này mang đến giải pháp "xanh" – an toàn và hiệu quả – vừa hỗ trợ giảm các triệu chứng khó chịu của các bệnh lý liên quan đến dạ dày - đại tràng.

Với gần 30 năm hiện diện trên thị trường, Tràng Vị Khang đã trở thành một trong những sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa quen thuộc với người Việt. Phiên bản cải tiến – TPBVSK Tràng Vị Khang Plus không chỉ đổi mới thiết kế bao bì, mà còn được bổ sung các thảo dược quý nhằm mở rộng phạm vi hỗ trợ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng. Sự ra mắt này cho thấy định hướng nghiên cứu lâu dài của thương hiệu trong việc mang đến những giải pháp an toàn, phù hợp với đặc điểm sức khỏe tiêu hóa của người Việt.

TPBVSK Tràng Vị Khang Plus là sản phẩm được sản xuất tại Công ty cổ phần ANVY và phân phối bởi Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á.