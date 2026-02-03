Trang trí nhà đón Tết: Loại quất kén người chơi nhưng khi đã hợp thì sang khỏi phải bàn

Tết Bính Ngọ đang đến gần, với những căn nhà theo phong cách châu Âu hiện đại – tông trắng tinh khôi, đường nét tối giản, nội thất gỗ sáng màu hay đá marble lạnh – việc đặt một chậu quất truyền thống to, lá xanh đậm, quả vàng rực rỡ thường khiến không gian bỗng dưng "lệch tông" nghiêm trọng. Cây quất cổ điển, dù mang đầy ý nghĩa may mắn, lại dễ làm căn nhà trông già nua, nặng nề, lạc lõng giữa sự thanh thoát và sang trọng mà gia chủ đã dày công xây dựng. Nhiều người thậm chí đành phải bỏ qua truyền thống trưng quất chỉ vì sợ phá hỏng thẩm mỹ tổng thể.

Tất cả những vấn đề đó, giờ đã có "giải pháp cứu cánh" hoàn hảo: quất cẩm thạch. Không chỉ giữ được tinh thần Tết Việt với ý nghĩa tài lộc, may mắn, quất cẩm thạch còn mang vẻ đẹp hiện đại, tinh tế, dễ dàng hòa quyện vào không gian châu Âu sang chảnh mà không hề "lạc quẻ". Đây chính là lựa chọn dành cho những ai muốn nhà vừa đẹp, vừa trendy, vừa có quất mà không phải hy sinh phong cách.

Ở Việt Nam, quất cẩm thạch mới xuất hiện trong khoảng vài năm gần đây nhưng cực kỳ "hot". Các nhà vườn cho biết cây trồng ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, chủ yếu là loại cây nhỏ gọn, dáng đơn giản. Giá dao động từ 200.000 - 800.000 đồng/cây. Còn nếu mua cây đã được decor hoàn chỉnh thì sẽ vào khoảng 1 - 3 triệu đồng, tuỳ thuộc vào chậu cây và phụ kiện đi kèm.

Ảnh: Hoài Thư

Loại cây kiêu sa, chỉ "toả sáng" trong không gian phù hợp

Quất cẩm thạch (hay còn gọi là tắc cẩm thạch, quất kim cương – Citrus microcarpa variegata) là giống biến thể đặc biệt của cây quất thông thường. Điểm nhấn chính nằm ở lá hình bầu dục xen lẫn vân trắng kem hoặc vàng nhạt, tạo hiệu ứng cẩm thạch lạ mắt. Quả thì "biến hóa" theo giai đoạn: non thì xanh sọc trắng, chín chuyển sang vàng óng xen sọc xanh-trắng – đẹp từ lúc mới nở đến khi chín mọng, giúp trưng bày suốt Tết mà không bao giờ nhàm chán.

Vẻ đẹp vân đá của lá và quả khiến quất cẩm thạch trở thành "ngôi sao" trong không gian sáng sủa, hiện đại. Khi đặt dưới ánh sáng tự nhiên, cây như phát sáng, mang lại cảm giác tươi mới và tinh hoa. Đây cũng là lý do em ấy kén vị trí bày biện: nếu để nơi tối tăm, vẻ đẹp đặc biệt sẽ bị "lép vế", trông như cây bị úa. Ngược lại, trong phòng khách trắng tinh hay ban công nắng nhẹ, cây sẽ tỏa sáng rực rỡ.

Ảnh: Morri Concept Hanoi

Ý nghĩa phong thuỷ "không phải dạng vừa"

Về ý nghĩa, quất cẩm thạch còn có thêm layer phong thủy từ đá cẩm thạch (jade) – biểu tượng của may mắn, tài lộc, sức khỏe và bình an. Cẩm thạch được xem là vật phẩm tích tụ tinh túy đất trời, giúp thu hút năng lượng tích cực, cân bằng cảm xúc, xua tà khí, hỗ trợ sự nghiệp và tình duyên. Màu sắc xanh-trắng-vàng của cây gợi lên Phúc - Lộc - Thọ, mang vượng khí mạnh mẽ cho năm mới.

Ảnh: Dear Lily Fleur

Tips để quất cẩm thạch tỏa sáng trong nhà của bạn

Để quất cẩm thạch phối hợp hoàn hảo với nhà sang, hãy trồng trong chậu sứ men xanh, trang trí thêm vòng ngọc trai – sẽ giúp tăng độ nữ tính, sự tinh tế và sang trọng lên rất nhiều lần.

Còn nếu thích chậu màu đen, thì hãy chọn chậu gốm Chăm màu đen mix với phụ kiện màu vàng kim. Có thể dùng vàng (dạng lá, bán ở các cửa hàng hoạ cụ) để bọc ra ngoài một vài quả quất để tạo điểm nhấn sang chảnh cho cây.

Đặt cây trên bàn trà marble, kệ sách sáng màu hoặc góc phòng khách, kết hợp đèn mang ánh sáng tự nhiên (nhiệt độ màu vào khoảng 5.000k) – đảm bảo không gian "sống ảo" level max.

Chị em chú ý chọn cây có vân lá đều, sáng, rõ, quả mọng nhé!

Ảnh: Tho_fleur

Chăm sóc quất cẩm thạch không hề khó

- Cần nhiều ánh sáng tự nhiên nhưng tránh nắng gắt để không cháy lá.

- Giữ đất đủ ẩm, tưới đều đặn, không để úng.

- Cắt bỏ cành yếu, giữ chồi khỏe để tán đẹp và quả sai.

Với quất cẩm thạch, Tết năm nay không chỉ là truyền thống mà còn là sự kết hợp tinh tế giữa may mắn Á Đông và thẩm mỹ hiện đại. Nếu nhà đang "sang chảnh" mà vẫn muốn có quất, thì đây chính là "em ấy" đáng để săn ngay hôm nay!