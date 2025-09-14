Trấn Thành: “Tôi đến đây để minh oan cho họ”

Mới đây, chương trình Siêu Thực Thành đã lên sóng. Trong chương trình tuần này, MC Trấn Thành dẫn khán giả tới một quán hủ tiếu có tuổi đời lâu năm tại TP.HCM.

Trấn Thành

Anh nói: “Hôm nay tôi sẽ đưa mọi người tới một quán mì của người Hoa, đã bán mấy chục năm rồi. Quán này rất hot, cứ buổi sáng là đông nghẹt và hầu như những người đã ăn quen ở đây là không thể ăn được chỗ khác.

Tuy nhiên, mọi người hay gọi quán này là hủ tiếu chảnh với lý do chủ quán rất chảnh. Giống như ngoài Bắc có bún chửi thì ở đây có hủ tiếu chảnh, tức là không thèm chửi luôn.

Hôm nay tôi đến đây để minh oan cho họ, tôi sẽ quay để minh oan cho chủ quán. Nhiều khi người ta không hề chảnh mà do họ không giỏi giao tiếp, ít nói, hướng nội nên ít có sự niềm nở, không nở sẵn nụ cười trên mặt được.

Hoặc nhiều khi họ không thể cười được vì không có thời gian để cười. Một ngày họ phải bán cho quá nhiều khách, quán lúc nào cũng đông nghịt người, phải làm liên tục nên họ bị áp lực dẫn tới hơi cọc. Mong mọi người hãy thông cảm cho họ.

Tôi hay ăn ở quán này lắm, có thể nói đây là quán ruột của tôi và Hari Won. Bất cứ khi nào tôi đi nước ngoài mà nhớ Việt Nam, điều đầu tiên tôi làm khi đặt chân xuống là ra quán này ăn sáng cho đỡ nhớ Việt Nam. Không biết mọi người thế nào còn tôi thích ăn ở đây nhất.

Tôi cũng cảm thấy ăn ở đây khá đảm bảo vì họ nấu sạch sẽ, mùi vị độc đáo, không ở đâu có được nước lèo ngọt, ngon như vậy. Tôi thích ăn nhất ở đây món hủ tiếu gà cá. Mọi người có thể nhìn bàn nấu của họ để thấy lúc nào cũng sạch bong, không một vết dầu mỡ. Mọi người sẽ ngạc nhiên khi thấy hủ tiếu ở đây khá đơn giản, không màu mè nhưng cứ ăn thử đi rồi biết”.

Chủ quán rất niềm nở khi thấy Trấn Thành tới và giới thiệu: “Quán tôi bán hơn 40 năm rồi. Gia đình tôi phục vụ những món ăn này là truyền thống theo gia đình, không chạy theo thị hiếu. Chúng tôi làm nghề gia truyền để phục vụ khách hàng”.