HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tràn lan quảng cáo thổi phồng thuốc y học cổ truyền

N.Dung
|

Bộ Y tế cảnh báo tình trạng quảng cáo thổi phồng công dụng thuốc, dịch vụ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tràn lan trên mạng xã hội.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động khám chữa bệnh, quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền.

Tràn lan quảng cáo thổi phồng thuốc y học cổ truyền - Ảnh 1.

Người dân cần cảnh giác với quảng cáo cam kết điều trị khỏi hoàn toàn bệnh. Ảnh: Internet

Theo cơ quan này, thời gian gần đây, trên mạng xã hội và môi trường internet xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo khám chữa bệnh, giới thiệu phương pháp điều trị, tư vấn sức khỏe, bán thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền không đúng quy định, thổi phồng công dụng.

Đáng chú ý, một số tổ chức khám chữa bệnh chưa được cấp phép hoạt động hoặc người hành nghề chưa đủ điều kiện theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi người dân.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật liên quan hoạt động khám chữa bệnh, quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền.

Sở Y tế cần thường xuyên cập nhật, công khai thông tin về giấy phép hoạt động, danh sách người hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp phép; hướng dẫn người dân tra cứu, lựa chọn các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc và sản phẩm y học cổ truyền đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường truyền thông nhằm cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác với các nội dung quảng cáo có dấu hiệu vi phạm trên mạng xã hội và nền tảng trực tuyến, như cam kết chữa khỏi hoàn toàn bệnh, quảng cáo quá mức hiệu quả điều trị, sử dụng hình ảnh hoặc danh nghĩa lương y, bác sĩ, cơ sở y tế không đúng sự thật.

Ngoài ra, cơ quan chức năng lưu ý tình trạng tổ chức khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép; kê đơn, bán thuốc, tư vấn điều trị không đúng quy định.

Tràn lan quảng cáo thổi phồng thuốc y học cổ truyền - Ảnh 2.

Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc y dược cổ truyền tại Hà Nội

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cũng yêu cầu đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để người dân phân biệt thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng; nhấn mạnh thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Các địa phương cần tăng cường tiếp nhận phản ánh, tố giác của người dân về các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm; phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực y dược cổ truyền phải thực hiện nghiêm quy định về khám chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh thuốc và quảng cáo; không quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân.

Bác sĩ cảnh báo điều hòa bẩn 'thổi' nấm mốc vào phổi, gây dị ứng
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:21
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

00:42
Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

01:14
Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

00:33
BYD ra mắt xe điện mới: Sạc 9 phút đầy pin, với khả năng chạy bằng 3 bánh

BYD ra mắt xe điện mới: Sạc 9 phút đầy pin, với khả năng chạy bằng 3 bánh

01:28
Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

00:39
Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

01:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại