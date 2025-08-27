Trạm Khách A80: Tự hào Việt Nam - Không gian tiếp sức và lan toả niềm tự hào Dân tộc

Trong không khí cả nước hân hoan hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hà Nội sẽ trở thành điểm hội tụ của hàng triệu người dân từ khắp mọi miền. Các sự kiện trọng đại, đặc biệt là lễ diễu binh – diễu hành, không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn là “concert quốc gia” nơi người dân cùng hòa nhịp trong niềm tự hào thiêng liêng. Tuy nhiên, việc di chuyển đến Thủ đô, tham gia sự kiện kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ, cộng với điều kiện thời tiết phức tạp tại miền Bắc, có thể khiến người dân dễ mệt mỏi. Chính vì vậy, hệ thống 18 “Trạm Khách A80: Tự Hào Việt Nam” đã được thiết lập, trải dọc trên các tuyến đường diễu binh từ ngày 30/8 đến 2/9, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cả về thể chất lẫn tinh thần.

Không gian A80 Tự Hào Việt Nam không chỉ là điểm dừng chân nghỉ ngơi, mà còn là nơi tiếp sức cho cộng đồng trên hành trình tham dự sự kiện lịch sử. Tại đây, người dân sẽ được cung cấp nước uống, đồ ăn nhẹ, chỗ nghỉ chân và hỗ trợ y tế trong những trường hợp cần thiết. Đặc biệt, các trạm khách còn được trang trí theo những concept nghệ thuật độc đáo, kết hợp ý tưởng từ nhiều nghệ sĩ để biến mỗi trạm thành một tác phẩm nghệ thuật giữa lòng thành phố. Nhờ đó, A80 không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu, mà còn trở thành điểm check-in ý nghĩa, giúp người dân ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày hội lớn của Tổ quốc.

Đồ ăn và thức uống hỗ trợ khán giả đi xem Concert Tổ Quốc Trong Tim tại booth Fandom Yêu Nước

Hoạt động chụp photobooth sẽ được triển khai tại một số trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam

Không chỉ là điểm dừng chân, các trạm khách còn được thiết kế như những không gian nghệ thuật sống động, góp phần tô điểm diện mạo Thủ đô trong dịp lễ trọng đại. Người dân có thể nghỉ ngơi, thưởng thức đồ uống, nhận sự hỗ trợ y tế cơ bản, đồng thời check-in lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt bên những tác phẩm nghệ thuật và ấn phẩm tuyên truyền mang đậm tinh thần tự hào dân tộc.

Tổng cộng sẽ có 12 trạm khách A80 đi vào hoạt động trong dịp lễ, đặt tại các vị trí trọng yếu dọc tuyến diễu binh. Dưới đây là danh sách địa chỉ cụ thể các trạm để người dân dễ dàng ghé thăm và sử dụng dịch vụ hỗ trợ từ ban tổ chức. Danh sách địa điểm của 12 trạm bao gồm:

- 2 Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- 120 Lê Duẩn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- 16 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- 31 Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- 33 Trang Thi, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- 47 Hàng Dầu, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Quảng trường Cách mạng Tháng 8 - trước cổng Highlands Coffee

- 56 - 58 - 60 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

- 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội

- 2 Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

- 30 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

- 46 Liễu Giai, Ngọc Hà, Hà Nội

Song hành cùng hoạt động này, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đã chung tay đồng hành, có thể kể đến như Hệ thống Nhà thuốc Long Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngân hàng SHB… Sự tham gia của các doanh nghiệp không chỉ mang đến nguồn lực thiết thực cho cộng đồng, mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội, cùng góp phần tạo nên một ngày lễ an toàn và đáng nhớ.

Trong đó, riêng Long Châu sẽ đảm nhận 5/12 trạm khách với những điểm nhấn khác biệt. Tại các trạm này, ngoài việc phục vụ nước uống, đồ ăn nhẹ và nơi nghỉ ngơi, còn có sự hiện diện của đội ngũ bác sĩ, dược sĩ trực tiếp quản lý, sẵn sàng hỗ trợ sơ cứu, cấp cứu và phát thuốc khi cần thiết. Đây là sự chuẩn bị chu đáo, góp phần bảo đảm sức khỏe cho người dân khi tham gia đại lễ trong điều kiện tập trung đông người và thời tiết nhiều biến động. Người dân đi xem diễu binh nếu cần hỗ trợ y tế thì hãy đến ngay các điểm Trạm Khách A80 có nhân viên Nhà thuốc Long Châu như dưới đây nhé:

Địa điểm 1: 30 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Địa điểm 2: 2 Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm 3: 120 Lê Duẩn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm 4: 46 Liễu Giai, Ngọc Hà, Hà Nội

Địa điểm 5: 56 - 58 - 60 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức, Trạm Khách A80: Tự Hào Việt Nam không chỉ là những khoảng dừng tiếp sức, mà còn là không gian lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và kết nối cộng đồng trong ngày lễ trọng đại. Mỗi trạm sẽ là một điểm nhấn trong diện mạo Thủ đô, góp phần làm nên bức tranh tổng thể vừa trang trọng vừa giàu cảm xúc của đại lễ 2/9 năm nay. Hãy cùng nhau ghé lại, nghỉ chân, sẻ chia khoảnh khắc và để những dấu ấn tại Trạm Khách A80 trở thành một phần trong ký ức đáng nhớ của chúng ta về dịp lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trong không khí thiêng liêng chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta càng trân trọng hơn những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa cho sức khỏe cộng đồng. Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu hiện sở hữu hơn 2.222 nhà thuốc và 178 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Với sứ mệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, Long Châu kiên định theo đuổi mục tiêu mang đến dịch vụ y tế chất lượng, minh bạch, an toàn. Hệ thống cam kết giúp người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng với giá tốt, dịch vụ tối ưu, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng một cách bền vững – một hành động thiết thực để cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.