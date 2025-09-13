Trạm đổi pin Petrolimex đi vào hoạt động: Nhanh hơn đổ xăng, xe máy điện nhiều hãng có thể dùng chung

Nội dung chính 3 trạm đổi pin Petrolimex đã chính thức đi vào hoạt động.

Selex Motors là đơn vị phát triển, sản xuất trạm đổi pin.

Pin tại trạm tương thích với xe của nhiều hãng: Selex, DK Bike, EVGo

Vừa mới đây, 3 trạm đổi pin xe máy điện Petrolimex đã chính thức đi vào hoạt động. Theo thông tin được chia sẻ, các trạm này được đặt tại các cây xăng của Petrolimex, gồm 2 trạm ở Hà Nội và 1 trạm ở TP.HCM. Các trạm đều có kết nối internet và có hệ thống điều khiển riêng biệt, người dùng có thể thao tác với trạm để đổi pin.

Đây là các trạm đổi pin xe máy điện do Selex Motors (một startup Việt Nam) phát triển và sản xuất. Theo Selex, thời gian thao tác đổi pin sẽ chỉ mất trong khoảng 2 phút - nhanh hơn thời gian đổ xăng cho xe máy xăng. Ngoài ra, việc đổi pin cũng loại bỏ được thời gian chờ sạc - thường lên tới vài tiếng, thậm chí cả đêm.

Selex cho biết rằng mạng lưới trạm đổi pin của hãng lên tới hơn 100 trạm, tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.

Đã có một vài trạm đổi pin đi vào hoạt động tại cây xăng của Petrolimex.

Theo các thông tin đã được công bố, trạm đổi pin của Selex được thiết kế với 19 khoang, chứa tối đa 18 pack pin - 1 khoang trống để phục vụ thao tác đổi pin.

Các trạm đều được sản xuất với chất lượng cao, có khả năng kháng nước, kháng bụi tốt. Mỗi trạm cũng được trang bị 2 camera phục vụ giám sát; mỗi khoang pin cũng có cảm biến nhiệt độ, hệ thống làm mát, cơ chế chống rò điện, chống quá áp, chống quá dòng... giúp trạm hoạt động an toàn, ổn định.

Các trạm đổi pin của Selex có thiết kế hiện đại, được sản xuất với nhiều tính năng an toàn.

Các trạm đổi pin đều được kết nối internet. Khi tới đổi, người dùng kết hợp thao tác giữa ứng dụng trên điện thoại với màn hình cảm ứng tại trạm. Đầu tiên, người dùng cần đưa pin từ xe vào ngăn trống trên trạm, trạm sẽ mở ngăn chứa pin đã sạc đầy. Người dùng gắn pin vào xe là có thể tiếp tục hành trình.

Pack pin tại trạm cũng do Selex Motors thiết kế và đóng gói. Các pack pin của Selex được làm bằng nhựa ABS và nhôm, sử dụng cell pin Li-ion loại 21700 do LG và Samsung cung cấp. Mỗi pack pin có trọng lượng hơn 7 kg, có dung lượng khoảng 1,16 kWh và đều đạt tiêu chuẩn kháng bụi/nước IP67, có thể hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ từ -10oC đến 60oC.

Nhiều mẫu xe máy điện trên thị trường có thể sử dụng dịch vụ đổi pin tại trạm của Selex.

Hiện nay, nhiều mẫu xe từ nhiều thương hiệu đang kinh doanh tại Việt Nam đã công bố sử dụng pin và trạm đổi pin của Selex, có thể nhắc tới như Roma SX do DK Bike sản xuất, loạt xe A, D, EH2 do EVGo (thuộc tập đoàn Sơn Hà) sản xuất.

Ngoài ra, Selex cũng là đơn vị kiên trì theo đuổi chiến lược đổi pin với 2 mẫu xe điện Camel và Camel 2. Các mẫu xe máy điện của Selex có giá dưới 30 triệu đồng, có thiết kế phù hợp với nhóm khách hàng sử dụng xe để chạy dịch vụ.

Một số đặc điểm thú vị của xe Selex Camel có thể kể tới như yên sau có cơ chế tháo nệm nhanh, có thể kéo dài khung để tăng không gian chở hàng, cụm đèn hậu có thể tháo rời để gắn lên thùng hàng chuyên dụng...