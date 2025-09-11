Vừa mới đây, Skoda Việt Nam đã chính thức cho ra mắt mẫu Slavia. Đây là mẫu xe sedan hạng B, chung phân khúc với các xe như Mazda2, Toyota Vios, Hyundai Accent, được Skoda lắp ráp tại nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng ở Quảng Ninh.

Cùng với mẫu xe gầm cao Kushaq đã ra mắt hồi cuối tháng 6, Slavia được coi là mẫu xe chủ lực sẽ giúp hãng giành được thị phần tại Việt Nam. Với định hướng này, Skoda đã cố gắng đưa lên Slavia nhiều tính năng, trang bị tốt hàng đầu phân khúc, nhưng vẫn đi kèm giá bán hợp lý.

Skoda Slavia phiên bản Ambition.

Skoda Slavia được bán ra với 3 phiên bản, lần lượt là Active, Ambition, và Style. Trong khi phiên bản Active trang bị số sàn 6 cấp phù hợp với nhóm khách hàng sử dụng xe để chạy dịch vụ, bản Ambition và Style sử dụng hộp số tự động 6 cấp phù hợp hơn với nhóm khác sử dụng xe phục vụ gia đình.

Một trong những điều khiến Skoda Slavia trở thành chủ đề bàn tán ngay sau khi ra mắt là mức giá. Theo công bố, Skoda Slavia có mức giá niêm yết chỉ từ 468 triệu đồng với phiên bản Active. Song, hãng cũng áp dụng chương trình ưu đãi ngay trong tháng 9 này khi tặng 100% phí trước bạ, đưa giá khởi điểm chỉ từ 421 triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết Giá sau ưu đãi Active 468 triệu đồng 421 triệu đồng Ambition 528 triệu đồng 475 triệu đồng Style 568 triệu đồng 511 triệu đồng

Skoda Slavia được lắp ráp tại nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng tại Quảng Ninh.

Như đã đề cập, Skoda Slavia nằm trong phân khúc sedan hạng B; song, xe lại có những đặc điểm vượt trội các xe trong phân khúc.

Điều đầu tiên cần nhắc tới là kích thước của xe. Skoda Slavia có kích thước DxRxC lần lượt là 4.541 x 1.752 x 1.487 mm, trục cơ sở 2.651 mm, chiều cao gầm là 178 mm.

Skoda Slavia phiên bản Style.

Những con số này giúp Slavia trở thành mẫu xe có kích thước lớn nhất và có chiều cao gầm tốt nhất phân khúc. Trong khi kích thước lớn mang đến không gian nội thất rộng rãi, chiều cao gầm tốt lại giúp xe dễ dàng vượt qua những đoạn đường không bằng phẳng.

So sánh nhanh, chiều cao gầm của Slavia thậm chí còn tốt hơn nhiều mẫu xe gầm cao đang có mặt tại thị trường Việt Nam dù đây là một mẫu xe sedan - thường gọi là xe gầm thấp.

Thông số Skoda Slavia Toyota Vios Hyundai Accent Kích thước

DxRxC 4.541 x 1.752 x 1.487 mm 4.425 x 1.730 x1.475 mm 4.535 x 1.765 x 1.485 mm Trục cơ sở 2.651 mm 2.550 mm 2.670 mm Chiều cao gầm 178 mm 133 mm 165 mm

Nội thất phiên bản Style.

Về trang bị tiện nghi, Skoda Slavia có những trang bị tốt hàng đầu phân khúc như điều hòa tự động 1 vùng tự động tích hợp lọc không khí, màn hình giải trí 10 inch, kết nối không dây, hệ thống âm thanh 8 loa có loa siêu trầm, đèn viền nội thất, hộc đồ làm mát.

Tại sự kiện ra mắt, ông Đàm Đình Thông - Tổng Giám đốc Skoda Việt Nam - cũng giới thiệu thêm rằng Skoda Slavia trang bị ghế trước chỉnh điện 6 hướng - là trang bị lần đầu thấy trong phân khúc.

Skoda Slavia có dung tích cốp lên tới 521 lít, có thể nâng lên tới 1.050 lít khi gập hàng ghế sau.

Về mặt trang bị an toàn, Skoda Slavia cũng không kém phần cạnh tranh khi trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc Hill-start Assist Control, ga tự động Cruise Control, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hệ thống làm khô má phanh, hỗ trợ vào cua tự động, khóa vi sai điện tử.

Với việc sử dụng khung gầm MQB A0 IN do Volkswagen phát triển, Skoda Slavia đạt chứng nhận an toàn Global NCAP 5 sao.

Thông số Active Ambition Style Động cơ, công suất 3 xilanh tăng áp 1.0L 154,2 mã lực / 178 Nm 3 xilanh tăng áp 1.0L 154,2 mã lực / 178 Nm 3 xilanh tăng áp 1.0L 154,2 mã lực / 178 Nm Hộp số Số sàn 6 cấp 6 cấp tự động 6 cấp tự động Mức tiêu hao nhiên liệu 5,1L/100km 5,4L/100km 5,4L/100km Hệ thống treo trước-sau MacPherson - Thanh xoắn MacPherson - Thanh xoắn MacPherson - Thanh xoắn Trang bị ngoại thất Đèn halogen, đèn ban ngày halogen, đèn coming home chỉnh tay, gương chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ Tương tự Active, cộng thêm đèn sương mù halogen, gương gập-chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ Tương tự Ambition, cộng thêm đèn LED projector tự động, gạt mưa tự động, đèn ban ngày LED, đèn coming home tự động, tự động gập gương khi khóa cửa, cửa sổ trời, nẹp crôm Trang bị tiện nghi

(tóm tắt) Ghế nỉ chỉnh cơ, điều hòa chỉnh cơ, màn hình giải trí 7 inch, kết nối dây, không có cửa gió hàng ghế sau Tương tự Active, cộng thêm lẫy chuyển số, kết nối không dây, điều hòa tự động 1 vùng có lọc không khí, cửa gió hàng ghế sau tích hợp cổng sạc, màn hình giải trí 10 inch, hộc đồ làm mát Tương tự Ambition, cộng thêm ghế da chỉnh điện 6 hướng, đồng hồ lái điện tử 8 inch, màn hình giải trí 10 inch, gương chống chói tự động, âm thanh 8 loa có loa siêu trầm Tính năng an toàn

(tóm tắt) 6 túi khí, cảm biến va chạm sau, cảm biến áp suất lốp, ESC, TCS, làm khô má phanh, hỗ trợ vào cua chủ động, điều chỉnh lực phanh động cơ, vi sai điện tử Tương tự Active, cộng thêm camera lùi và hỗ trợ khởi hành ngang dốc Tương tự Ambition, cộng thêm cảnh báo điểm mù & phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo và phanh khẩn cấp phía trước.



