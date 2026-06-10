Trải nghiệm World Cup choáng ngợp trên Samsung AI TV màn hình cực đại

Kích thước màn hình lớn cùng các tính năng AI tối ưu cho trải nghiệm xem World Cup trên Samsung AI TV 2026 sẽ mang đến cho tín đồ bóng đá những trận cầu sống động và mãn nhãn như đang theo dõi trực tiếp trên sân.

Khung thành cực đại, đắm chìm trong World Cup

Samsung không chỉ là thương hiệu TV tiên phong thế giới 20 năm liên tiếp mà còn đang chiếm thị phần áp đảo ở phân khúc TV màn hình cực đại và TV cao cấp có giá trên 2.500 USD với 54,3% (theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Omdia).

Lý do khiến Samsung AI TV màn hình cực đại được yêu thích không chỉ nằm ở kích thước lớn mà còn đến từ công nghệ Supersize Picture Enhancer độc quyền. Công nghệ này sử dụng AI để cải thiện khả năng hiển thị sắc đen, độ nét và giảm nhiễu một cách thông minh. Tất cả đều được tinh chỉnh để phù hợp với kích thước đặc biệt của màn hình. Với Samsung AI TV 85 inch - 98 inch - 100 inch, tín đồ bóng đá có thể sống trong không khí tưng bừng trên sân vận động với từng chi tiết rõ nét đến khó tin.

Bùng nổ cảm xúc bóng đá cùng Samsung AI TV màn hình cực đại

Với dải sản phẩm AI TV đa dạng từ Micro RGB, Mini LED, OLED, Neo QLED, Crystal UHD… người dùng luôn dễ dàng tìm thấy các tùy chọn TV màn hình cực đại phù hợp với sở thích và nhu cầu của gia đình. Một số sản phẩm Samsung AI TV ấn tượng cho mùa World Cup 2026 có thể kể đến như Micro RGB R95H/R85H 85 inch - dòng TV Micro RGB tiên phong trên thế giới với công nghệ đèn RGB siêu nhỏ, hiệu chỉnh độc lập màu sắc và độ sáng; Mini LED M77H 85 inch - sở hữu công nghệ đèn Mini LED nâng tầm độ sáng và tương phản, kết hợp cùng công nghệ Pure Spectrum Color cho dải màu thuần khiết, rực rỡ; Neo QLED QN80H 100 inch - tích hợp công nghệ đèn nền Quantum Mini LED trứ danh của Samsung, song hành cùng bộ xử lý AI nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K sắc nét...

AI thăng hạng toàn diện trải nghiệm bóng đá

Không chỉ đắm chìm trong hình ảnh cực đại, soi rõ từng khoảnh khắc của trận đấu, trải nghiệm xem World Cup trên các dòng TV kích thước lớn và cực đại của Samsung còn được thăng hạng toàn diện nhờ công nghệ AI chuyên biệt cho nội dung bóng đá.

Trong đó phải kể đến Chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode) hoàn toàn mới. Công nghệ này có khả năng nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự động điều chỉnh độ mượt của các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật âm thanh cổ vũ từ khán đài. Cùng với đó, công nghệ AI nâng cấp vượt trội (AI Upscaling Pro) hỗ trợ nâng cấp nội dung lên gần chuẩn 4K với độ chi tiết và độ tương phản ấn tượng, tối ưu trải nghiệm xem trên màn hình lớn.

Chế độ Bóng đá AI tối ưu từng khoảnh khắc trên sân, mang lại trải nghiệm xem sống động tuyệt đối cho tín đồ World Cup

Về âm thanh, Samsung AI TV 2026 cũng được trang bị Chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller) độc đáo, cho phép AI phân tích và tách riêng tiếng bình luận, âm thanh khán giả và tiếng sân vận động để người dùng tùy chỉnh theo sở thích.

Chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI cho phép người dùng tắt tiếng bình luận, tắt tiếng cổ vũ hoàn toàn chủ động

Ấn tượng không kém là trợ lý Vision AI Companion (VAC), nền tảng trợ lý AI mới được tích hợp đồng thời Bixby, Gemini và Copilot trên các dòng Samsung AI TV mới. Tín đồ bóng đá có thể đặt câu hỏi cho trợ lý VAC về mọi vấn đề, bao gồm cả thông tin liên quan đến trận đấu như số lượng bàn thắng của một cầu thủ, dự đoán kết quả trận đấu…

Trợ lý VAC trở thành bạn đồng hành cùng người dùng trò chuyện, dự đoán xuyên suốt các trận đấu trong khuôn khổ World Cup

Khuếch đại niềm vui bóng đá cùng thiết bị âm thanh

Người dùng có thể khuếch đại âm vang chiến thắng đã tai khi kết hợp Samsung AI TV với các thiết bị loa thanh, loa tháp của Samsung. Tính năng Q-symphony cho phép đồng bộ loa TV với loa thanh, từ đó gia tăng số kênh âm thanh và mang âm thanh sôi động trên sân phủ khắp mọi khu vực trong phòng.

Đặc biệt, trên các loa tháp (Sound Tower) như ST50F hay ST40F, tín đồ bóng đá còn có thể trực tiếp thể hiện tình yêu và sự cổ vũ cuồng nhiệt thông qua việc đổi màu đèn LED trên loa theo màu cờ của đội tuyển yêu thích.

Đổi màu loa tháp theo màu cờ đội tuyển yêu thích, một trải nghiệm cổ động chỉ có trên thiết bị âm thanh của Samsung