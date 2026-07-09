Suốt 3,5 phút không thở được, Kelsey có cảm giác bị bao bọc chặt chẽ trong chiếc kén vô hình, những "lát cắt" cuộc đời hiện ra như xem phim trên màn hình lớn.

Kelsey Abernathy McLean (53 tuổi, sống tại thành phố Philadelphia, Mỹ) từng rơi vào trạng thái ngừng thở suốt hơn 3 phút do bị một miếng thịt bít tết mắc kẹt trong cổ họng. Trong trải nghiệm cận kề cái chết, bà thấy được nhiều hiện tượng lạ mà khoa học không thể giải thích.

Năm 2024, trong buổi tiệc gia đình, Kelsey không may mắc nghẹn ở cổ họng khi ăn miếng bít tết đầu tiên. Dù người thân đã lập tức thực hiện các biện pháp sơ cứu khẩn cấp, bao gồm cả thủ thuật Heimlich đẩy bụng, dị vật vẫn không chịu dịch chuyển.

Trong giây phút cận kề với tử thần, Kelsey cảm thấy cơ thể mình như dần chìm vào một khoảng không gian tăm tối sâu thẳm, đồng thời có cảm giác bị bao bọc chặt chẽ trong một chiếc kén vô hình.

Kelsey gặp trải nghiệm cận tử khi ăn miếng bít tết bị nghẹn, thiếu oxy lên não trong hơn 3 phút.

“Tôi chưa sẵn sàng rời bỏ cuộc sống này, rất muốn được chứng kiến con trai nhỏ của mình lớn lên và được sống trọn đời bên chồng. Khi mắt tối dần, tôi cảm thấy như mình được bao bọc trong một lớp vỏ tình yêu vô bờ bến. Thời gian dường như không tồn tại, không có bắt đầu hay kết thúc”, Kelsey chia sẻ về trải nghiệm cận tử của mình.

Ngay sau đó, những lát cắt và khoảnh khắc trong quá khứ của Kelsey bắt đầu hiện ra, tựa như việc xem một bộ phim tài liệu trên một màn hình lớn. Điều kỳ lạ là bà có thể cảm nhận một cách rõ ràng và sâu sắc những cung bậc cảm xúc cả vui buồn lẫn tổn thương trong những hành động mình đã gây ra cho người khác trong suốt cuộc đời.

Trải nghiệm đặc biệt này giúp Kelsey nhận ra một chân lý rằng mọi của cải vật chất, địa vị xã hội hay tiền tài đều trở nên vô nghĩa khi đối diện với cái chết. Bà cảm thấy thật nực cười khi bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian trong đời chỉ để lo lắng và chạy theo những thứ phù du không thể mang theo sang thế giới bên kia.

Sau vài giây hoàn toàn mất phương hướng và bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Kelsey nhận ra mình đã bất tỉnh nhân sự trong khoảng thời gian dài tới 3 phút 30 giây. Đây là một ranh giới vô cùng mong manh, bởi não bộ con người sẽ bắt đầu tổn thương không thể phục hồi sau 4 phút thiếu oxy liên tục.

Dù bị rạn vài chiếc xương sườn do lực tác động mạnh từ quá trình sơ cứu, các nhân viên y tế sau đó vẫn phải thốt lên rằng việc Kelsey sống sót là một phép màu đích thực.

Sau trải nghiệm cận tử, Kelsey tiếp tục cuộc sống với thái độ hoàn toàn mới. Để bảo vệ bản thân và gia đình, bà thay đổi thói quen ăn uống bằng cách cắt nhỏ thức ăn, nhai thật kỹ, đồng thời cùng chồng và con trai tham gia một khóa học kỹ năng hồi sức cấp cứu (CPR).