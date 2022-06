Trà thuốc hỗ trợ điều trị viêm gan B

Mùa hè nóng nực, cơ thể nhiệt nhiều, độc tố sinh ra từ bên trong cơ thể. Các độc tố thường có các con đường đào thải chính như qua gan bài tiết ra mật, xuống đại tràng và theo phân ra ngoài. Con đường thứ hai qua thận và lọc qua nước tiểu ra ngoài. Con đường thứ ba là đào thải qua tuyến mồ hôi. Do đó bước đầu tiên muốn giải độc cơ thể bạn nên uống nhiều nước hơn hằng ngày.

Trà thuốc mát gan, hỗ trợ cho người viêm gan B .

Với người viêm gan B độc tố nhiều hơn do virus tấn công hệ thống tế bào gan, làm ảnh hưởng quá trình chuyển hóa mật và đào thải độc tố. Vì vậy người viêm gan B càng cần uống nhiều nước hơn hằng ngày, đặc biệt trong mùa hè.

Sau đây xin giới thiệu một bài thuốc dùng dưới dạng trà, pha uống hằng ngày tiện lợi hiệu quả, giúp cơ thể khỏe mạnh:

1. Bài trà "Thanh can minh mục"

Nhân trần vị thuốc trong bài trà Thanh can minh mục.

1. Thành phần trà thuốc

Trà thuốc gồm các vị: Nhân trần 20g, kỷ tử 5g, cam thảo 4g, huyền sâm 5g, đại táo 2 quả, cúc hoa 2g, thảo quyết minh 4g.

2. Cách dùng

Tất cả các vị thuốc trên sao chín rồi cho vào ấm hãm trà uống hằng ngày.

Có thể cho vào 2 lít nước đun sôi 5 phút rồi uống trong ngày.

3. Công dụng

Thanh nhiệt tiêu độc, thanh can minh mục (làm sáng đôi mắt).

4. Phương giải các vị thuốc

+ Nhân trần: Vị ngọt tính mát, quy kinh can, thận, phế, có tác dụng thanh nhiệt, thoái hoàng (giảm chứng vàng da), lợi mật. Chữa các chứng sẩn ngứa, men gan cao, nhiệt miệng, thể can nhiệt khắc tỳ thổ.

Kỷ tử tư bổ can thận âm.

+ Cam thảo: Vị ngọt đắng, tính bình quy 12 kinh mạch.

Cam thảo có tác dụng bồi bổ cơ thể, giảm cholesterol, giải độc, bảo vệ gan, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Tính năng của cam thảo sẽ thay đổi tùy cách sao chế: Khi nướng lên thì có tính ấm, có thể dùng chữa tỳ vị hư nhược, kém ăn, đau bụng do tiêu chảy, ho do yếu phổi, sốt do mệt mỏi…

Nếu dùng sống cam thảo có tính mát, có thể giải nhiệt, hạ hỏa cho cơ thể, chữa loét đường tiêu hóa, giải độc. Đặc biệt, cam thảo có khả năng hỗ trợ giải chất độc của độc tố uốn ván.

+ Kỷ tử: Vị ngọt chua, tính ôn quy kinh can, tỳ, thận. Tác dụng tư bổ can thận âm, hạ áp, bình can sáng mắt, chữa tăng huyết áp, đau lưng mỏi gối, nhiệt độc ở can thận âm.

Cam thảo giải độc, bảo vệ gan.

+ Huyền sâm: Vị ngọt tính hàn, quy kinh tỳ, phế, thận. Tác dụng thanh nhiệt tả hỏa, chữa sốt, độc nhiệt do thịt gây nên. Chữa nhiệt miệng, hôi miệng, đau đầu thể can dương thượng xung, đau đầu do tăng huyết áp, chữa viêm xoang.

+ Cúc hoa, thảo quyết minh là các vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt tả hỏa, nhuận mật, nhuận tràng, chữa nhiệt độc can kinh, chữa viêm gan virus, hạ huyết áp, an thần. Làm cho sáng mắt do bổ sung can huyết, thanh tả can dương, do đó làm mắt sáng hơn.

Bài thuốc trên rất thích hợp trong mùa hè, đặc biệt đối với những ai bị viêm gan virus.

Lưu ý: Người bệnh viêm gan B cần tuân thủ điều trị của bác sĩ, định kỳ kiểm tra, thăm khám tình trạng bệnh bởi bác sĩ chuyên khoa. Tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc hay nghe theo lời mách bảo để chữa bệnh bằng các phương pháp không chính thống, thiếu cơ sở khoa học.