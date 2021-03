Trả thù máu cho Syria, Nga nã đòn thù khủng khiếp- IS chết như ngả rạ

Theo Syriahr, các nguồn tin của ủy ban nhân quyền Syria (SOHR) khẳng định các máy bay phản lực Nga đã triển khai hàng chục cuộc không kích vào các khu vực ở sa mạc Syria. 5 máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện đợt không kích đầu tiên, trong khi trong ngày khoảng 40 máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện hơn 130 cuộc không kích. Tuy nhiên, cho đến nay hiện chưa có báo cáo nào về thương vong trong vụ việc.



Hôm qua (9/3), các nguồn tin của SOHR đưa tin rằng các máy bay chiến đấu của Nga tiếp tục nỗ lực chấm dứt các hoạt động của khủng bố IS thông qua hàng chục cuộc không kích tập trung hàng ngày.

Trong bối cảnh đó, các nhà hoạt động của SOHR đã ghi lại gần 190 cuộc không kích của máy bay phản lực Nga trong 72 giờ qua, trong đó Moscow chủ yếu nhắm vào các hang động và boongke nơi các thành viên IS trú ẩn, cũng như các phương tiện địa hình.

Các cuộc không kích của Nga nhằm mục đích làm tê liệt IS cũng như gây ra những thiệt hại nặng nề nhất về người và vật chất cho IS. Trong ba ngày qua, các cuộc không kích của Nga đã làm thiệt mạng gần 31 thành viên IS và phá hủy một số phương tiện, hang động và boongke.

Trong ngày đầu tiên, các máy bay phản lực của Nga đã thực hiện 60 cuộc không kích vào phía đông sa mạc Hama, các khu vực xung quanh Al-Rahjan Athariyah, tam giác Aleppo-Al-Raqqah-Hama, sa mạc Palmyra ở vùng nông thôn phía đông Homs, khiến 11 thành viên IS thiệt mạng.

Hôm thứ hai, 12 thành viên IS đã bỏ mạng trong hơn 85 cuộc không kích của Nga nhắm vào sa mạc Al-Sukhnah, biên giới hành chính giữa Deir Ezzor và Homs và các khu vực lân cận của Atheriyah.

Trong 24 giờ qua, các máy bay phản lực của Nga đã tiêu diệt 8 thành viên IS sau khi nhắm vào khu vực Jabal Al-Bishri và vùng phụ cận gần biên giới hành chính giữa Deir Ezzor và Al-Raqqah, tam giác Aleppo-Al-Raqqah-Hama và sa mạc Al-Sukhnah với 45 cuộc oanh tạc.

SOHR chỉ ra rằng số IS bị tiêu diệt có thể lớn hơn, do các cuộc không kích đánh vào một số hang động và boongke nơi các thành viên IS ẩn náu, vì vậy các nhà hoạt động của SOHR đã không thể xác minh được số thương vong do các cuộc tấn công này gây ra.

Kể từ ngày 24/3/2019, SOHR ghi nhận có ít nhất 1.354 binh sĩ của chính phủ Syria và những người trung thành cả với Syria và không phải với Syria, bao gồm ít nhất hai người Nga và 145 dân quân không thuộc quốc tịch Syria được Iran hậu thuẫn thiệt mạng.

Tất cả đều thiệt mạng trong các cuộc tấn công, đánh bom và phục kích do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng triển khai, ở phía tây Euphrates trên các sa mạc Deir Ezzor, Homs và Al-Suwaidaa.

Moscow muốn thấy một Syria đoàn kết và ổn định. Tuy nhiên, trong mắt của Nga, các phe phái đối lập khác nhau là những "con tin" của các nhà tài trợ nước ngoài và do đó, không có một đại diện đàm phán đáng tin.

Sự chia rẽ về lợi ích giữa các nhóm ở Syria khiến cho điện Kremlin sẽ tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại nhằm hướng đến một giải pháp đạt được lợi ích nhiều nhất về mặt kinh tế và hạn chế tối đa sự gián đoạn.

Moscow hiện vẫn chưa sẵn sàng thay đổi cán cân quyền lực mong manh giữa những lợi ích chiến lược của mình với lợi ích của các đối thủ cạnh tranh trong khu vực như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và ở một mức độ nào đó là cả Mỹ.

Hiện nay, Syria đang đặt kỳ vọng rằng chính quyền Tổng thống Biden sẽ có một chính sách chủ động hơn ở quốc gia Trung Đông này so với những người tiền nhiệm.