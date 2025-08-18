Trà táo đỏ kỷ tử tốt nhưng 'đại kỵ' với 4 nhóm người này

Tác dụng của trà táo đỏ kỷ tử

Theo Sohu, táo đỏ và kỷ tử vị ngọt, tính bình, thường dùng làm chế biến thành các món trà, chè, nấu canh hay hầm, nấu cháo để bồi bổ cơ thể. Kiên trì uống trà táo đỏ kỷ tử , cơ thể bạn sẽ nhận được những lợi ích dưới đây:

Nuôi dưỡng gan

Gan là cơ quan quan trọng trong cơ thể, giúp đào thải độc tố, vì vậy việc chăm sóc gan là rất quan trọng. Các chất trong kỷ tử có thể sửa chữa các tế bào gan bị tổn thương, cải thiện chức năng sinh lý, hỗ trợ trong quá trình tái tạo một số tế bào gan, từ đó bảo vệ và nuôi dưỡng gan.

Theo kết quả của nhiều nghiên cứu, táo đỏ chứa hàm lượng Vitamin C cao và có chức năng giúp bảo vệ gan . Trong táo đỏ khô chứa các flavonoid với vai trò quan trọng chống oxy hóa, chống gốc tự do và ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Ngoài ra, quả kỷ tử cũng hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ. Lý do, trong loại quả này chứa betaine, giúp ức chế sự lắng đọng chất béo trong tế bào gan, ngăn ngừa rối loạn chức năng gan do carbon tetrachloride gây ra.

Giúp lá lách và dạ dày khỏe mạnh

Trà táo đỏ và kỷ tử tác dụng bồi bổ lá lách và dạ dày rất tốt. Đối với một số người lá lách và dạ dày yếu, thường xuyên bị tiêu chảy, mệt mỏi, uống một tách trà táo đỏ và kỷ tử có thể bổ sung khí huyết, tăng cảm giác thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa.

Các chất dinh dưỡng có trong táo đỏ như protein, đường, axit hữu cơ, vitamin A, vitamin C, các nguyên tố vi lượng và axit amin khác, giúp cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể.

Bổ khí huyết

Hàm lượng vitamin A, B, C dồi dào cùng sắt, kẽm và selen trong hai loại quả này giúp tăng cường chức năng tái tạo máu, dưỡng huyết. Vì vậy, nếu bạn gặp tình trạng hoa mắt chóng mặt do thiếu máu , bạn hãy thường xuyên uống loại trà bổ dưỡng này. Loại trà này cũng giúp làn da của bạn trông tươi sáng và hồng hào hơn.

Trà táo đỏ kỷ tử tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng uống được

Chống lão hóa

Táo đỏ và kỷ tử đều rất giàu vitamin, đặc biệt táo đỏ chứa nhiều vitamin C và được mệnh danh là “kho báu vitamin tự nhiên”. Hàm lượng vitamin A trong kỷ tử rất cao, giúp chống oxy hóa rất mạnh.

Uống trà táo đỏ kỷ tử có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, giảm quá trình oxy hóa tế bào của con người và trì hoãn sự lão hóa. Nghiên cứu hiện đại cho thấy, kỷ tử cũng có tác dụng hạ đường huyết, chống gan nhiễm mỡ và có thể chống xơ vữa động mạch.

Giúp ngủ ngon

Táo đỏ có chứa polysaccharide giúp an thần, giảm bớt vấn đề mất ngủ một cách hiệu quả. Thường xuyên uống trà táo đỏ kỷ tử có thể cải thiện hệ thần kinh của cơ thể, có tác dụng tốt trong việc làm giảm các triệu chứng như trầm cảm, lo lắng và tâm trạng tồi tệ.

Những người không nên uống trà táo đỏ kỷ tử

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medaltec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, mặc dù táo đỏ và kỷ tử là những loại quả nổi tiếng lành tính và giàu dinh dưỡng, nhưng không phải ai cũng nên sử dụng thức uống kết hợp các thành phẩm này. Dưới đây là những đối tượng cần chú ý:

Người bị bệnh tiểu đường

Trong táo đỏ có chứa hàm lượng đường tự nhiên cao, nếu sử dụng thường xuyên có thể làm tăng đường huyết. Đối với người bị tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, việc uống nước táo đỏ kỷ tử mà không kiểm soát liều lượng có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Người có hệ tiêu hóa yếu

Táo đỏ và kỷ tử đều giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, với những người có hệ tiêu hóa yếu, dễ bị đầy bụng hoặc tiêu chảy, việc tiêu thụ các thực phẩm này có thể gây khó chịu, dẫn đến rối loạn tiêu hóa.

Người dị ứng hoặc đang dùng thuốc đặc trị

Kỷ tử có thể gây phản ứng dị ứng ở một số người nhạy cảm, với các triệu chứng như mẩn đỏ, ngứa hoặc khó thở. Ngoài ra, nếu bạn đang dùng thuốc chống đông máu, thuốc hạ huyết áp hoặc điều trị bệnh tiểu đường, kỷ tử có thể tương tác với thuốc, làm giảm hiệu quả hoặc gây tác dụng phụ.

Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ

Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ có cơ địa nhạy cảm, nên tránh sử dụng táo đỏ kỷ tử nếu không có chỉ dẫn của bác sĩ. Việc dùng sai liều lượng hoặc sử dụng nguyên liệu không đảm bảo chất lượng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Sử dụng táo đỏ và kỷ tử đúng cách không chỉ giúp phát huy tối đa lợi ích mà còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Nếu bạn thuộc nhóm đối tượng trên, hãy cân nhắc kỹ lưỡng hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng.