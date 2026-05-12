TP.HCM yêu cầu rà soát trẻ có nguy cơ bị bạo hành

Liên quan vụ “Bé 2 tuổi bị bạo hành gây phẫn nộ ở TP.HCM” như đã thông tin, ngày 10/5, Văn phòng UBND TPHCM vừa có công văn gửi các sở, ngành, địa phương nhằm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố sau vụ cháu N.G.K. (2 tuổi) bị bạo hành tại gia đình ở xã Hòa Hiệp.

Lãnh đạo UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Kết quả xử lý cần được báo cáo lại UBND TP.HCM.

Bé 2 tuổi bị bạo hành vẫn đang được điều trị tại BV Nhi Đồng 1

Đồng thời, Sở Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo cơ sở y tế trực thuộc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cháu bé. Sở cũng chỉ đạo các đơn vị bảo trợ khẩn trương phối hợp với UBND xã Hòa Hiệp tiếp nhận thông tin, phối hợp chăm sóc cho cháu bé đến khi ổn định sức khỏe hoàn toàn. Sở Y tế chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, Thành Đoàn TP.HCM và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện chức năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định.

Cùng với đó là UBND xã Hòa Hiệp phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp xúc, vận động gia đình, người thân phối hợp, quan tâm, thăm hỏi, chăm sóc cháu bé. Địa phương cần kịp thời phối hợp hỗ trợ gia đình, người thân các điều kiện để tiếp nhận, chăm sóc cháu bé sau khi điều trị. Các địa phương cần tăng cường quản lý, rà soát, nắm bắt tình hình các hộ gia đình có trẻ em có khả năng bạo hành, kịp thời phát hiện, báo cáo các trường hợp có nguy cơ để xử lý, không để phát sinh vụ việc nghiêm trọng tương tự.

Nguyễn Thị Thanh Trúc và người tình hiện đã bị khởi tố

Trước đó, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi Công an có mặt, cháu bé K. (là con ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc, SN 1993) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch: toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Qua điều tra, công an xác định, Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn (SN 1996) chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Trong ngày 2/5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Tình trạng này cho thấy dấu hiệu bị bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 9/5, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trúc và Chơn về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.”