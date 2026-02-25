TP.HCM: Truyền trắng da tại căn hộ chung cư, người phụ nữ 34 tuổi tử vong trước khi nhập viện lúc nửa đêm

Ngày 24/2, Công an phường Cát Lái cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân một người phụ nữ chết sau khi làm đẹp tại nhà bằng cách truyền chất làm trắng da ở chung cư trên địa bàn..

Theo đó, chiều 23/2, một phụ nữ mang theo túi vật tư y tế, bên trong chứa bộ dụng cụ kim tiêm, dây dẫn, dịch truyền, thuốc... đến căn hộ chung cư nói trên. Tại đây, người này thực hiện ca làm đẹp cho chị chị N.T.B.T. (34 tuổi, ngụ phường An Khánh) bằng cách truyền chất làm trắng da vào cơ thể chị.

Ảnh minh hoạ

Sau khi ca làm đẹp kết thúc, thanh toán chi phí, người phụ nữ ra về. Theo các nhân chứng, người này sau đó đã quay lại căn hộ chung cư của khách hàng thêm lần nữa vào tối cùng ngày và đưa nạn nhân đi bệnh viện.

Khoảng 0h15 ngày 24/2, lực lượng chức năng nhận tin báo từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh về vụ việc "chết người chưa rõ nguyên nhân" của chị T.. Chị T. được xác định tử vong trước khi nhập viện.

Theo lời người đưa nạn nhân vào bệnh viện, chị T. trước đó xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, bất thường sau khi thực hiện ca làm đẹp tại nhà bằng phương pháp truyền chất làm trắng da.

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.