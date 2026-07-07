Công an TPHCM vừa triệt phá thành công hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới hơn 3.500 tỷ đồng, đồng thời khởi tố 85 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.

Clip Công an TPHCM triệt phá băng nhóm cá độ nghìn tỷ. Nguồn C.A

Ngày 7/7, Công an TPHCM cho biết, vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã chủ động rà soát, phát hiện nhiều đường dây tổ chức đánh bạc, hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện đường dây do Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều đối tượng cầm đầu, hoạt động trên địa bàn TPHCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nhận thấy đây là đường dây có quy mô đặc biệt lớn, đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.

Huỳnh Lê Thanh Long - đối tượng cầm đầu đường dây.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng và công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai lực lượng, triệu tập và đưa các đối tượng liên quan về làm việc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã nhận tài khoản cá độ cấp Master từ các đầu mối tại Campuchia, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp Agent và Member để phân phối cho các "đại lý" và người chơi tham gia cá độ bóng đá thông qua website Bong88.

Theo Công an TPHCM, từ tháng 10/2025 cho đến khi bị phát hiện, tổng số tiền sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong hai đường dây được xác định lên tới hơn 3.500 tỷ đồng. Đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều cấp, có sự phân công, điều hành chặt chẽ và mở rộng hoạt động trên nhiều địa phương.

Trong quá trình phá án, lực lượng chức năng đã đưa 150 đối tượng có liên quan về làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 85 người về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Trong đó, 21 bị can bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc, 64 bị can bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật.

Theo Công an TPHCM, việc triệt phá thành công hai đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn ngay trong thời điểm diễn ra World Cup 2026 thể hiện quyết tâm ngăn chặn các loại tội phạm lợi dụng sự kiện thể thao quốc tế để tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên môi trường mạng. Mọi hành vi tổ chức, tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động đánh bạc đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện các dấu hiệu tổ chức cá độ bóng đá, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý.