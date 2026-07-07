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Chân dung kẻ bắt cóc bé gái 6 tuổi ở Sơn La rồi bỏ trốn sang Lào Cai

Anh Anh
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Phát hiện 4 cháu nhỏ đang bán dưa ven đường tại khu vực bản Kẻ, tỉnh Sơn La, lợi dụng sơ hở Hà Văn Tý đã bắt cóc một bé gái 6 tuổi sau đó bỏ trốn sang tỉnh Lào Cai.

Công an tỉnh Lào Cai ngày 5/7 thông tin, khoảng 18h30 ngày 4/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an tỉnh Sơn La, Công an cấp xã bắt giữ thành công đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em tại tỉnh Sơn La khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đồng thời giải cứu an toàn cho cháu bé bị bắt cóc.

Bắt cóc trẻ em ở Sơn La: Kẻ lẩn trốn bị bắt giữ tại Lào Cai - Ảnh 1.

Đối tượng Hà Văn Tý bị bắt giữ. (Ảnh: CA)

Trước đó, khoảng 15h30 cùng ngày, Công an tỉnh Lào Cai nhận được đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Sơn La về việc truy bắt một đối tượng vừa thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em tại khu vực bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, sau đó bỏ trốn theo hướng sang tỉnh Lào Cai.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La và Công an các xã giáp ranh trên tuyến đường đối tượng có thể di chuyển, khẩn trương rà soát lộ trình bỏ trốn, xác minh các mối quan hệ của đối tượng và gia đình bị hại, tập trung truy xét, dựng lại toàn bộ hành trình gây án và tẩu thoát.

Bắt cóc trẻ em ở Sơn La: Kẻ lẩn trốn bị bắt giữ tại Lào Cai - Ảnh 2.

Bắt cóc trẻ em ở Sơn La: Kẻ lẩn trốn bị bắt giữ tại Lào Cai - Ảnh 3.

Đối tượng di chuyển trên đường. (Ảnh: CA)

Chỉ sau gần 3 giờ đồng hồ từ khi tiếp nhận thông tin, đến khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng phối hợp của hai tỉnh, Công an xã Trạm Tấu đã bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu, kịp thời giải cứu cháu bé, bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng và sức khỏe.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Hà Văn Tý (sinh năm 1996, trú tại bản Lụ 1, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai), hiện ở tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu.

Bắt cóc trẻ em ở Sơn La: Kẻ lẩn trốn bị bắt giữ tại Lào Cai - Ảnh 4.

Lực lượng Công an kịp thời giải cứu cháu bé. (Ảnh: CA)

Theo lời khai ban đầu, khoảng 8h sáng ngày 4/7, Tý điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát từ bản Bủng, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La về nhà. Khi đi qua khu vực bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, đối tượng phát hiện 4 cháu nhỏ đang bán dưa ven đường nên dừng xe mua dưa. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã bắt cóc cháu Thào Thị A. (sinh năm 2020) rồi nhanh chóng đưa cháu bé bỏ trốn về hướng tỉnh Lào Cai.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.

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