TPHCM: Số người nhập viện sau ăn bánh mì lên đến 100, chính quyền phường hành động 'khẩn'

Chiều 22/12, đại diện UBND phường Phú Mỹ (TP.HCM) cho biết, trước thông tin nhiều người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn, chính quyền địa phương đã đến làm việc với cơ sở này.

Theo phía UBND phường Phú Mỹ, hiện nay Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã tiếp nhận điều trị 46 ca ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, qua rà soát, UBND phường Phú Mỹ ghi nhận khoảng 43 ca có triệu chứng ngộ độc thực phẩm đã điều trị tại Trung tâm Y tế Phú Mỹ và một số phòng khám trên địa bàn.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thăm khám bệnh nhân ngộ độc thực phẩm nghi ăn bánh mì

Đại diện UBND phường Phú Mỹ cũng cho biết, đoàn liên ngành đã tiến hành làm việc với cơ sở bánh mì N.H. (phường Phú Mỹ) và ghi nhận cơ sở này có 2 địa điểm kinh doanh cùng 1 nhà kho. Trung bình mỗi ngày, cơ sở N.H. bán ra khoảng 800 ổ bánh mì.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành ghi nhận hiện trạng, niêm phong tủ mát chứa thực phẩm và đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM hỗ trợ điều tra, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Đồng thời, chính quyền địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình phát sinh ca bệnh, phối hợp với Sở Y tế, Sở An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TP.HCM) cho biết, đã tiếp nhận và điều trị khoảng 46 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, nghi do ăn bánh mì.

Trong đó, tại khoa Truyền nhiễm đang điều trị cho khoảng 15 bệnh nhân. Các khoa Nội, khoa Nhi cũng đang có nhiều bệnh nhân đang điều trị.

Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội nên nhập viện điều trị và có điểm chung là trước đó đã ăn bánh mì của tiệm N.H. trên địa bàn phường Phú Mỹ (TP.HCM).

Bệnh nhân ngộc độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Theo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, một số trường hợp nhẹ đã ổn định sức khỏe và được cho xuất viện. Một số trường hợp nặng vẫn đang theo dõi sức khỏe. Bệnh viện cũng đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm và báo cáo Sở Y tế theo đúng quy định.