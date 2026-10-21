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TP.HCM ghi nhận thêm 1 ca mắc viêm não mô cầu

Như Thúy/VTC News
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Ngày 21/10, ngành y tế TP.HCM ghi nhận thêm 1 ca bệnh được xác định nhiễm vi khuẩn não mô cầu, gây viêm màng não.

Theo báo cáo nhanh của Trạm Y tế xã Thường Tân, lúc 6h ngày 20/10, đơn vị nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) về trường hợp viêm não mô cầu tại ấp Mỹ Lộc. Ngay sau đó, trạm y tế tiến hành xác minh thông tin và điều tra dịch tễ.

Bệnh nhân là bé trai sinh năm 2014, khởi bệnh ngày 13/10 và đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Hiện bệnh nhi không sốt, không nôn ói, giảm đau đầu, sinh hiệu ổn định, cổ mềm hơn và không có biểu hiện yếu liệt tay chân. Theo tiền sử tiêm chủng, bé đã tiêm một mũi vaccine não mô cầu A, C, W, Y (Menactra) ngày 4/9/2023, nhưng chưa tiêm vaccine não mô cầu nhóm B.

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 1/10 đến 13/10/2026, bệnh nhân có đi học thêm một tại Trung tâm Anh khu vực Tân Uyên, TP.HCM.

- Ảnh 1.

Người dân đi tiêm vaccine não mô cầu. (Ảnh minh hoạ)

Sáng 13/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng, đau cổ và đau đầu nhiều, không ho, không sổ mũi nên nghỉ học. Ngày 14/10, bé được đưa đến Bệnh viện Châu Thành, phường Tân Hiệp, TP.HCM khám và được chẩn đoán nhiễm siêu vi.

Đến ngày 15/10, bệnh nhân vẫn sốt cao nên tái khám và được đề nghị nhập viện. Sau đó, bé đến Bệnh viện Thuận Mỹ thăm khám. Nghi ngờ bệnh nhân bị viêm màng não, bác sĩ hướng dẫn gia đình chuyển bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Trạm Y tế xã Thường Tân lập danh sách người tiếp xúc gần, phối hợp với Trạm Y tế phường Tân Uyên để tiếp tục xác minh những người có liên quan tại trung tâm Anh ngữ.

Báo cáo ghi nhận 4 người tiếp xúc gần trong danh sách theo dõi. Một số người đã được hướng dẫn sử dụng thuốc dự phòng ciprofloxacin 500 mg. Những người còn lại được ghi nhận thông tin và tiếp tục theo dõi theo hướng dẫn của ngành y tế.

Trạm Y tế xã Thường Tân đã xác minh, điều tra thông tin ca bệnh, hướng dẫn gia đình thực hiện các biện pháp dự phòng, sử dụng thuốc theo hướng dẫn và vệ sinh môi trường bằng Cloramin B.

Người thân được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, liên hệ trạm y tế khi xuất hiện dấu hiệu bất thường. Đơn vị cũng phối hợp truy vết người tiếp xúc gần tại trung tâm Anh ngữ nơi trẻ học và tham mưu UBND xã tuyên truyền về bệnh viêm não mô cầu trên hệ thống phát thanh.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục giám sát sức khỏe bệnh nhân và những người tiếp xúc gần, phối hợp các cơ quan liên quan để theo dõi, báo cáo tình hình dịch bệnh. Đồng thời, ngành y tế tăng cường truyền thông về mức độ nguy hiểm và dấu hiệu nhận biết bệnh viêm não mô cầu, khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng thuốc dự phòng khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

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Tags

viêm não mô cầu

bệnh viện nhi đồng 2

Trung tâm kiểm soát bệnh tật

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trung tâm Anh ngữ

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