TP HCM rà soát lịch sử khám, chữa bệnh của 3 người trong vụ loạn luân ở Long An

Ngày 13-5, Sở Y tế TP HCM có văn bản khẩn gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập; trung tâm y tế quận, huyện, TP Thủ Đức, phòng y tế quận, huyện về việc phối hợp rà soát cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa bệnh.



Theo đó, Sở Y tế TP HCM nhận được công văn của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đề nghị sở cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa, bệnh của 3 người gồm: L.T.H.T. và L.T.K.D. (cùng 31 tuổi, đã sinh sống ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM và ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An).

V.K.X. (29 tuổi, từng sinh sống ở ấp 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM và ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An).

Căn cứ điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế TP HCM cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án trên. Cụ thể: Từ năm 2006 đến nay, 3 đối tượng trên có khám, chữa bệnh; khám thai, sinh con tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn TP HCM hay không?

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tiến hành rà soát thông tin khám, chữa bệnh của các đối tượng trên và gửi kết quả và tài liệu liên quan đến Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An trước ngày 23-5.