TP HCM lại có thêm vụ nghi ngộ độc thực phẩm

Chiều 10-11, thông tin từ Sở An toàn thực phẩm TP HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin vụ việc nhiều công nhân tại một công ty ở phường Đông Hưng Thuận có triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bữa trưa tại công ty. Các công nhân có triệu chứng ngộ độc đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây để điều trị.

Sở đã tiến hành phối hợp cùng phường Đông Hưng Thuận điều tra xử lý nhưng chưa cung cấp thông tin chi tiết.

Bánh mì Cóc - Bích trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông - Ảnh Hải Yến

Ngày 10-11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM đề nghị điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn phường Hạnh Thông ngày 7-11 vừa qua.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP HCM chỉ đạo các bệnh viện tập trung điều trị, bảo đảm sức khỏe người bệnh, đồng thời điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường công tác phòng ngừa: Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Y tế về an toàn thực phẩm, bao gồm an toàn thực phẩm học đường, bếp ăn tập thể, phòng chống ngộ độc và thực phẩm giả; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, đảm bảo vệ sinh trong sơ chế, chế biến, vận chuyển.