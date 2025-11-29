TP HCM đang quản lý bao nhiêu người nhiễm HIV?

Sáng 29-11, Sở Y tế TP HCM mít tinh kỷ niệm 35 năm ứng phó dịch HIV/AIDS và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh thực hiện nghi thức phất cờ phát động đoàn diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS



Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết kể từ ca nhiễm HIV đầu tiên ghi nhận năm 1990, TP đã ứng dụng nhiều mô hình tiên phong như điều trị ARV sớm, PrEP, Methadone hay xét nghiệm cộng đồng. Bên cạnh đó, TP từng bước kiểm soát tốc độ lây nhiễm, giảm mạnh tử vong và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ cho người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, với quy mô đô thị hơn 14 triệu dân sau hợp nhất đặt ra yêu cầu mới trong kiểm soát bệnh truyền nhiễm. TP đang quản lý khoảng 66.000 người nhiễm HIV, mỗi năm phát hiện gần 5.000 ca mới, chủ yếu trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới. Dù tỉ lệ kết nối điều trị đạt trên 98%, dịch HIV/AIDS vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Nhấn mạnh tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về củng cố y tế dự phòng, lãnh đạo TP HCM cho rằng đây là nền tảng để huy động toàn xã hội hướng đến mục tiêu chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030. Hiện TP đạt các mục tiêu 95-95-95 ở mức 94-92-99.

Thành phố sẽ tập trung truyền thông thay đổi hành vi, mở rộng phát hiện sớm, tăng dự phòng ở nhóm nguy cơ cao, bảo đảm tài chính bền vững và mở rộng mô hình tiếp cận thân thiện. Lãnh đạo UBND TP kêu gọi các cấp ủy, ngành y tế, tổ chức xã hội và người dân tiếp tục đồng hành, xóa bỏ kỳ thị, chủ động xét nghiệm và tuân thủ điều trị, cùng lan tỏa thông điệp "Đoàn kết là sức mạnh – Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS".

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ y tế và các tổ chức xã hội trong nhiều năm qua. Thứ trưởng nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình 3 thập kỷ rưỡi nỗ lực của cả hệ thống chính trị và ngành y tế nhằm kiểm soát đại dịch HIV/AIDS.

Đoàn xe diễu hành ngay sau buổi lễ mít-tinh

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, từ khi ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận tại TP HCM năm 1990, Việt Nam đã triển khai đồng bộ các hoạt động dự phòng, xét nghiệm và điều trị, đưa công tác phòng chống HIV/AIDS trở thành điểm sáng của khu vực.

Mỗi năm, hệ thống y tế cung cấp dịch vụ tư vấn và xét nghiệm cho hơn 3,4 triệu lượt người, phát hiện khoảng 13.000 ca nhiễm mới. Chương trình PrEP đã bảo vệ trên 129.000 người, đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về điều trị dự phòng. Đến nay, 184.000 người đang được điều trị HIV, với hơn 96% đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế.

Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định những kết quả nổi bật này có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương; cùng sự hỗ trợ quan trọng của các tổ chức quốc tế và cộng đồng.