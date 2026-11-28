Highlander 9X là mẫu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) đầu tiên của Toyota. Hãng xe Nhật dự kiến mở bán mẫu SUV này tại Trung Quốc từ quý I/2027.

Tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026, liên doanh GAC Toyota đã xác nhận Highlander 9X là mẫu xe EREV đầu tiên trong lịch sử của Toyota. Theo kế hoạch, xe sẽ chính thức được bán ra từ đầu năm 2027.

Với Highlander 9X, EREV trở thành loại điện hóa thứ năm của Toyota. Trước đó, hãng đã có xe thuần điện (BEV), hybrid sạc ngoài (PHEV), hybrid (HEV) và pin nhiên liệu (FCEV).

Hình ảnh hé lộ đầu tiên của Highlander EREV. Ảnh: GAC Toyota

Toyota hợp tác với CATL và Huawei cho Highlander 9X

Highlander 9X sử dụng bộ pin được phát triển riêng từ quan hệ đối tác giữa Toyota và CATL. Bên cạnh đó, Huawei cung cấp hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao (ADAS) và buồng lái thông minh. Tuy nhiên, tên gọi cụ thể của các hệ thống này chưa được công bố.

Hiện tại, Toyota cũng chưa đưa ra thông số chính thức về pin và hệ truyền động. Theo đó, các chi tiết này sẽ được công bố khi gần đến thời điểm mở bán. Trong khi đó, truyền thông địa phương cho biết tổng tầm hoạt động theo chuẩn CLTC có thể vượt 1.000 km. Con số này được tính khi xe đầy bình xăng và pin được sạc đầy.

Khác với xe thuần điện, EREV có một động cơ xăng cỡ nhỏ đóng vai trò máy phát điện. Khi pin xuống thấp, động cơ này sẽ sạc lại pin để kéo dài quãng đường di chuyển.

Việc hợp tác với đối tác Trung Quốc nằm trong định hướng GAC Toyota công bố từ tháng 6/2025. Khi đó, liên doanh xác nhận thế hệ Highlander và Sienna tiếp theo sẽ có bản EREV. Đồng thời, các mẫu xe cho thị trường Trung Quốc sẽ do kỹ sư bản địa chủ trì phát triển. Ngoài ra, GAC Toyota đặt mục tiêu nâng tỷ lệ xe năng lượng mới lên 80% vào năm 2030.

Toyota Highlander sẽ là mẫu xe EREV đầu tiên của hãng. Ảnh: Toyota

Toyota đặt mục tiêu sản xuất 400.000 xe EREV vào năm 2028

Theo Nikkei, Toyota đặt mục tiêu sản xuất khoảng 200.000 xe EREV tại Trung Quốc trong năm 2027. Sang năm 2028, con số này dự kiến tăng gấp đôi, lên khoảng 400.000 xe.

Highlander 9X được sản xuất tại Trung Quốc. Vì vậy, Toyota sẽ không bán mẫu EREV này tại Mỹ. Thay vào đó, Toyota sẽ đưa Highlander thế hệ thứ năm bản thuần điện đến Mỹ vào năm 2027.

Mẫu Highlander BEV có hai tùy chọn dẫn động cầu trước (FWD) và dẫn động bốn bánh (AWD). Ngoài ra, xe có hai tùy chọn pin dung lượng 77 kWh và 95,8 kWh. Theo ước tính của EPA, bản pin 77 kWh đi được tối đa 287 dặm (khoảng 462 km). Trong khi đó, bản FWD dùng pin 95,8 kWh đạt tối đa 320 dặm (khoảng 515 km). Giống thế hệ trước, xe vẫn có ba hàng ghế với sức chứa bảy người.

Ở phân khúc EREV, Toyota không phải là hãng xe duy nhất có kế hoạch mới. Theo Electrek, Hyundai Motor Group, Ford và Volkswagen cũng dự kiến tung ra mẫu EREV trong quý I/2027.

Tại Trung Quốc, doanh số EREV năm 2024 tăng 79%, đạt 1,2 triệu xe. Số liệu này đến từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA). Cùng kỳ, doanh số xe thuần điện tăng 23%, đạt 6,3 triệu xe.