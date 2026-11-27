Công an tỉnh An Giang vừa có thông báo danh sách 599 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh (từ ngày 01/11 - 15/11/2026).
Danh sách cụ thể bao gồm:
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Loại phương tiện
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
63B6-424.66
|
01-11-2026 07:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
2
|
68P1-776.99
|
01-11-2026 08:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
3
|
68A1-026.60
|
01-11-2026 10:13
|
Mô tô hai bánh từ 175cm3 trở lên
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
4
|
68L1-355.28
|
01-11-2026 10:15
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
5
|
68G1-581.16
|
01-11-2026 10:41
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
6
|
51L-895.38
|
01-11-2026 17:37
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
7
|
68C1-732.97
|
02-11-2026 06:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
8
|
68AC-209.03
|
02-11-2026 08:03
|
Mô tô điện
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
9
|
67A-079.12
|
02-11-2026 08:15
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
10
|
68S1-544.94
|
02-11-2026 08:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
11
|
68A-156.77
|
02-11-2026 08:46
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
12
|
66C-157.19
|
02-11-2026 09:19
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
13
|
84K1-499.03
|
02-11-2026 09:35
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
14
|
68AB-184.22
|
02-11-2026 09:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
15
|
68A-493.42
|
02-11-2026 09:52
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
16
|
68X1-021.04
|
02-11-2026 09:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
17
|
60K-887.29
|
02-11-2026 10:00
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
18
|
68A-338.23
|
02-11-2026 10:00
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
19
|
51A-953.33
|
02-11-2026 10:01
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
20
|
68AB-382.82
|
02-11-2026 10:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
21
|
68A-107.34
|
02-11-2026 10:36
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
22
|
68AB-200.61
|
02-11-2026 10:38
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
23
|
94A-056.09
|
02-11-2026 10:44
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
24
|
68A-654.43
|
02-11-2026 10:46
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
25
|
65A-456.02
|
02-11-2026 11:13
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
26
|
68H-158.47
|
02-11-2026 11:22
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
27
|
68S1-758.30
|
02-11-2026 11:28
|
Mô tô điện
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
28
|
68A-315.35
|
02-11-2026 11:29
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
29
|
67A-324.65
|
02-11-2026 11:43
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
30
|
68AC-561.39
|
02-11-2026 12:03
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
31
|
68A-635.07
|
02-11-2026 12:09
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
32
|
68D1-763.36
|
02-11-2026 12:14
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
33
|
68AD-020.89
|
02-11-2026 12:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
34
|
51L-881.36
|
02-11-2026 12:27
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
35
|
68X1-021.04
|
02-11-2026 12:31
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
36
|
68BA-096.91
|
02-11-2026 12:35
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
37
|
68AB-446.90
|
02-11-2026 12:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
38
|
68BA-141.50
|
02-11-2026 12:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
39
|
68E1-598.50
|
02-11-2026 12:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
40
|
68AA-641.14
|
02-11-2026 13:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
41
|
68A-241.39
|
02-11-2026 13:03
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
42
|
67C1-724.33
|
02-11-2026 13:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
43
|
68X1-581.33
|
02-11-2026 13:07
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
44
|
68A-545.03
|
02-11-2026 13:08
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
45
|
51M-725.85
|
02-11-2026 13:21
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
46
|
68S1-790.97
|
02-11-2026 13:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
47
|
51M-012.34
|
02-11-2026 13:30
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
48
|
68AC-798.45
|
02-11-2026 13:34
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
49
|
68AB-161.64
|
02-11-2026 13:36
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
50
|
68P1-671.97
|
02-11-2026 13:40
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
51
|
68AC-190.21
|
02-11-2026 13:48
|
Mô tô điện
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
52
|
68X1-363.11
|
02-11-2026 13:48
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
53
|
68T122803
|
02-11-2026 13:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
54
|
68X1-659.68
|
02-11-2026 14:12
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
55
|
65A-473.82
|
02-11-2026 14:27
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
56
|
68AD-032.31
|
02-11-2026 14:34
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
57
|
68A-271.31
|
02-11-2026 14:35
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
58
|
68AB-765.78
|
02-11-2026 14:38
|
Mô tô điện
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
59
|
68A-598.08
|
02-11-2026 15:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
60
|
68C1-131.56
|
02-11-2026 15:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
61
|
68E-011.95
|
02-11-2026 15:07
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
62
|
64A-149.14
|
02-11-2026 15:17
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
63
|
65A-651.62
|
02-11-2026 16:08
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
64
|
68A-316.22
|
02-11-2026 16:12
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
65
|
68A-337.19
|
02-11-2026 16:24
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
66
|
65A-408.58
|
02-11-2026 16:46
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
67
|
68A-740.34
|
03-11-2026 07:39
|
Ô tô tải tự đổ
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
68
|
68A-346.53
|
03-11-2026 07:56
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
69
|
68B-013.73
|
03-11-2026 08:42
|
Ô tô khách
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
70
|
68A-679.61
|
03-11-2026 08:51
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
71
|
68H-069.50
|
03-11-2026 09:33
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
72
|
68A-418.67
|
03-11-2026 09:49
|
Ô tô cứu thương
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
73
|
68A-113.57
|
03-11-2026 09:56
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
74
|
68H-127.60
|
03-11-2026 09:56
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
75
|
93A-503.28
|
03-11-2026 10:00
|
Ô tô tải có mui
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
76
|
60A-315.88
|
03-11-2026 10:19
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
77
|
68A-337.21
|
03-11-2026 10:38
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
78
|
51F-599.06
|
03-11-2026 10:47
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
79
|
68A-113.62
|
03-11-2026 11:08
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
80
|
68A-350.94
|
03-11-2026 11:37
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
81
|
68A-352.76
|
03-11-2026 12:03
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
82
|
64A-045.00
|
03-11-2026 12:15
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
83
|
94A-047.34
|
03-11-2026 12:33
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
84
|
95A-162.33
|
03-11-2026 12:39
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
85
|
68C-027.34
|
03-11-2026 12:56
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
86
|
61A-539.59
|
03-11-2026 13:20
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
87
|
66A-163.05
|
03-11-2026 13:28
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
88
|
66A-415.75
|
03-11-2026 13:33
|
Ô tô tải có mui
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
89
|
68A-299.88
|
03-11-2026 14:20
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
90
|
68A-299.72
|
03-11-2026 14:22
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
91
|
65A-732.48
|
03-11-2026 14:46
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
92
|
68A-337.00
|
03-11-2026 15:04
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
93
|
99A-025.82
|
03-11-2026 15:06
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
94
|
60H-400.80
|
03-11-2026 15:16
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
95
|
51L-289.36
|
03-11-2026 15:39
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
96
|
68A-161.58
|
03-11-2026 15:43
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
97
|
68H-069.50
|
03-11-2026 15:50
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
98
|
68A-186.88
|
03-11-2026 16:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
99
|
68A-343.80
|
03-11-2026 16:07
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
100
|
67A-112.91
|
03-11-2026 16:20
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
101
|
98A-546.21
|
03-11-2026 16:40
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
102
|
67B2-186.72
|
03-11-2026 17:11
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
103
|
15K-156.78
|
04-11-2026 06:15
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
104
|
68A-430.05
|
04-11-2026 07:08
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
105
|
68A-191.57
|
04-11-2026 07:30
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
106
|
68A-518.58
|
04-11-2026 07:53
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
107
|
68A-430.05
|
04-11-2026 07:56
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
108
|
68E-012.75
|
04-11-2026 08:16
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
109
|
68A-151.75
|
04-11-2026 08:17
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
110
|
68A-380.73
|
04-11-2026 08:45
|
Ô tô tải VAN
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
111
|
68H-069.50
|
04-11-2026 08:47
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
112
|
68A-173.15
|
04-11-2026 09:24
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
113
|
68D-009.91
|
04-11-2026 09:36
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
114
|
68A-294.49
|
04-11-2026 10:04
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
115
|
68A-379.18
|
04-11-2026 10:04
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
116
|
68A-270.45
|
04-11-2026 10:13
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
117
|
68C-128.28
|
04-11-2026 10:20
|
Ô tô tải
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
118
|
69A-295.47
|
04-11-2026 10:47
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
119
|
51M-250.42
|
04-11-2026 11:00
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
120
|
61A-137.50
|
04-11-2026 11:09
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
121
|
68A-249.35
|
04-11-2026 11:13
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
122
|
68A-290.18
|
04-11-2026 11:18
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
123
|
68A-752.37
|
04-11-2026 11:43
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
124
|
95A-096.55
|
04-11-2026 11:44
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
125
|
68H-100.10
|
04-11-2026 12:05
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
126
|
68A-234.12
|
04-11-2026 12:11
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
127
|
68A-100.19
|
04-11-2026 12:12
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
128
|
67A-291.16
|
04-11-2026 12:25
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
129
|
68A-061.66
|
04-11-2026 12:26
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
130
|
71A-002.08
|
04-11-2026 12:39
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
131
|
68D-009.91
|
04-11-2026 12:44
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
132
|
61T3-7717
|
04-11-2026 12:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
133
|
60K-181.91
|
04-11-2026 12:54
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
134
|
68S1-808.21
|
04-11-2026 12:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
135
|
68A-307.85
|
04-11-2026 13:05
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
136
|
68S3-3399
|
04-11-2026 13:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
137
|
68A-351.01
|
04-11-2026 13:18
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
138
|
68C-157.83
|
04-11-2026 13:18
|
Ô tô tải
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
139
|
68S1-182.15
|
04-11-2026 13:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
140
|
71A-002.08
|
04-11-2026 13:30
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
141
|
51F-980.75
|
04-11-2026 13:47
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
142
|
68A-416.43
|
04-11-2026 13:53
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
143
|
83A-056.99
|
04-11-2026 13:57
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
144
|
68A-351.01
|
04-11-2026 14:11
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
145
|
68A-243.11
|
04-11-2026 14:15
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
146
|
68K4-7514
|
04-11-2026 14:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
147
|
68H-012.55
|
04-11-2026 14:22
|
Ô tô tải thùng kín
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
148
|
68A-599.51
|
04-11-2026 14:31
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
149
|
68E1-460.16
|
04-11-2026 14:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
150
|
68S1-127.82
|
04-11-2026 15:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
151
|
51B-773.45
|
04-11-2026 15:01
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
152
|
68A-281.09
|
04-11-2026 15:02
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
153
|
68T9-5201
|
04-11-2026 15:04
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
154
|
68D1-591.22
|
04-11-2026 15:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
155
|
66P1-048.51
|
04-11-2026 15:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
156
|
16K1-2398
|
04-11-2026 15:13
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
157
|
65A-188.58
|
04-11-2026 15:13
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
158
|
68T7-0036
|
04-11-2026 15:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
159
|
68A-113.57
|
04-11-2026 15:21
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
160
|
68D1-620.83
|
04-11-2026 15:22
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
161
|
68G1-357.11
|
04-11-2026 15:29
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
162
|
68X1-163.09
|
04-11-2026 15:34
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
163
|
65A-675.69
|
04-11-2026 15:36
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
164
|
68T1-075.87
|
04-11-2026 15:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
165
|
68D1-471.59
|
04-11-2026 15:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
166
|
52U5-0352
|
04-11-2026 15:46
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
167
|
16K1-2398
|
04-11-2026 15:49
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
168
|
68A-617.43
|
04-11-2026 15:51
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
169
|
68S1-226.89
|
04-11-2026 15:52
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
170
|
68S1-155.29
|
04-11-2026 15:53
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
171
|
68A-184.63
|
04-11-2026 15:58
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
172
|
67A-217.65
|
04-11-2026 16:11
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
173
|
68A-656.33
|
04-11-2026 16:20
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
174
|
68A-217.29
|
04-11-2026 16:47
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
175
|
68M1-481.11
|
04-11-2026 17:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
176
|
68A-557.50
|
04-11-2026 19:10
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
177
|
68HU3292
|
05-11-2026 06:23
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
178
|
68S108755
|
05-11-2026 06:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
179
|
68S127268
|
05-11-2026 06:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
180
|
68M49794
|
05-11-2026 07:01
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
181
|
68T77257
|
05-11-2026 07:11
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
182
|
68X1-452.88
|
05-11-2026 07:12
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
183
|
61FH1768
|
05-11-2026 07:14
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
184
|
68L104505
|
05-11-2026 07:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
185
|
68S1-512.64
|
05-11-2026 07:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
186
|
51L-473.64
|
05-11-2026 07:28
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
187
|
68S87683
|
05-11-2026 07:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
188
|
68C105539
|
05-11-2026 07:53
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
189
|
61B1-351.24
|
05-11-2026 08:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
190
|
68S121428
|
05-11-2026 08:03
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
191
|
67G100825
|
05-11-2026 08:04
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
192
|
68AC28140
|
05-11-2026 08:16
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
193
|
68D112611
|
05-11-2026 08:24
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
194
|
59C311945
|
05-11-2026 08:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
195
|
68X16797
|
05-11-2026 08:30
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
196
|
54Z70216
|
05-11-2026 08:36
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
197
|
67A-221.10
|
05-11-2026 08:40
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
198
|
68C152657
|
05-11-2026 08:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
199
|
68AB25960
|
05-11-2026 08:46
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
200
|
68AB07734
|
05-11-2026 08:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
201
|
68F60753
|
05-11-2026 08:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
202
|
68X138767
|
05-11-2026 08:53
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
203
|
68C162550
|
05-11-2026 08:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
204
|
68AB54364
|
05-11-2026 09:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
205
|
68B119706
|
05-11-2026 09:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
206
|
68X155586
|
05-11-2026 09:01
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
207
|
69AM11455
|
05-11-2026 09:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
208
|
84L136693
|
05-11-2026 09:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
209
|
68S30164
|
05-11-2026 09:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
210
|
68C177314
|
05-11-2026 09:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
211
|
84D112548
|
05-11-2026 09:10
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
212
|
68T117299
|
05-11-2026 09:18
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
213
|
68S152020
|
05-11-2026 09:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
214
|
68S124789
|
05-11-2026 09:38
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
215
|
68C152791
|
05-11-2026 09:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
216
|
68AB13594
|
05-11-2026 09:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
217
|
68AB-088.51
|
05-11-2026 09:49
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
218
|
68AB95407
|
05-11-2026 09:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
219
|
68AC93547
|
05-11-2026 09:52
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
220
|
68B124375
|
05-11-2026 09:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
221
|
68P130628
|
05-11-2026 09:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
222
|
68D1-657.31
|
05-11-2026 09:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
223
|
68C103509
|
05-11-2026 09:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
224
|
52L90561
|
05-11-2026 10:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
225
|
68X128647
|
05-11-2026 10:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
226
|
51C-535.20
|
05-11-2026 10:05
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
227
|
68X156094
|
05-11-2026 10:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
228
|
68S110528
|
05-11-2026 10:15
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
229
|
68S17987
|
05-11-2026 10:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
230
|
68AA-173.46
|
05-11-2026 10:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
231
|
68AC33935
|
05-11-2026 10:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
232
|
68X1-641.06
|
05-11-2026 10:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
233
|
68AA-641.01
|
05-11-2026 10:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
234
|
68G160940
|
05-11-2026 10:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
235
|
68H-100.10
|
05-11-2026 10:31
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
236
|
68S18081
|
05-11-2026 10:33
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
237
|
68AA64953
|
05-11-2026 10:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
238
|
68C126819
|
05-11-2026 10:46
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
239
|
68AB38165
|
05-11-2026 10:47
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
240
|
68AB66600
|
05-11-2026 11:01
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
241
|
68T88200
|
05-11-2026 11:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
242
|
65A-210.09
|
05-11-2026 11:24
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
243
|
68AC15053
|
05-11-2026 11:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
244
|
68A-069.63
|
05-11-2026 11:39
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
245
|
68AB00967
|
05-11-2026 11:41
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
246
|
68E129987
|
05-11-2026 11:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
247
|
68AB-948.57
|
05-11-2026 11:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
248
|
68H61458
|
05-11-2026 12:12
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
249
|
68AC18007
|
05-11-2026 12:16
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
250
|
66C-183.46
|
05-11-2026 12:23
|
Ô tô tải có mui
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
251
|
68H61458
|
05-11-2026 12:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
252
|
68F60753
|
05-11-2026 12:28
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
253
|
68S151682
|
05-11-2026 12:28
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
254
|
68A-256.57
|
05-11-2026 12:29
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
255
|
68L126740
|
05-11-2026 12:29
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
256
|
68AB74462
|
05-11-2026 12:31
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
257
|
68AC-494.54
|
05-11-2026 12:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
258
|
68A-435.76
|
05-11-2026 12:43
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
259
|
68AC-689.57
|
05-11-2026 12:44
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
260
|
68E-009.62
|
05-11-2026 12:53
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
261
|
68AA68516
|
05-11-2026 12:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
262
|
68H61458
|
05-11-2026 12:56
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
263
|
68S119670
|
05-11-2026 13:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
264
|
68B101920
|
05-11-2026 13:04
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
265
|
67L55238
|
05-11-2026 13:07
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
266
|
68A-226.26
|
05-11-2026 13:07
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
267
|
68S146560
|
05-11-2026 13:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
268
|
68AA-708.90
|
05-11-2026 13:10
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
269
|
68G-003.56
|
05-11-2026 13:17
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
270
|
51A-237.72
|
05-11-2026 13:18
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
271
|
68X1-621.45
|
05-11-2026 13:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
272
|
60H-332.69
|
05-11-2026 13:29
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
273
|
68AD-285.40
|
05-11-2026 13:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
274
|
69K1-329.87
|
05-11-2026 13:39
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
275
|
68P14725
|
05-11-2026 13:46
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
276
|
51A-909.62
|
05-11-2026 13:54
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
277
|
68H-157.57
|
05-11-2026 13:54
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
278
|
63A-392.38
|
05-11-2026 13:56
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
279
|
68A-723.42
|
05-11-2026 14:38
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
280
|
68X1-561.93
|
05-11-2026 14:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
281
|
68A-344.25
|
05-11-2026 14:46
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
282
|
68AC-209.03
|
05-11-2026 15:01
|
Mô tô điện
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
283
|
68A-598.08
|
05-11-2026 15:04
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
284
|
68AC-108.23
|
05-11-2026 15:06
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
285
|
68H-102.52
|
05-11-2026 15:08
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
286
|
68A-545.23
|
05-11-2026 15:10
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
287
|
68A-300.91
|
05-11-2026 15:30
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
288
|
65A-206.85
|
05-11-2026 15:47
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
289
|
68M1-394.68
|
05-11-2026 16:03
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
290
|
60H-204.06
|
05-11-2026 16:07
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
291
|
68A-419.88
|
05-11-2026 16:16
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
292
|
68A-435.76
|
05-11-2026 16:38
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
293
|
65A-498.99
|
05-11-2026 17:18
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
294
|
29L1-585.60
|
05-11-2026 17:28
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
295
|
68E-001.82
|
06-11-2026 15:59
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
296
|
68A-651.85
|
06-11-2026 16:01
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
297
|
67A-252.30
|
06-11-2026 16:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
298
|
64A-122.71
|
06-11-2026 16:55
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
299
|
29A-828.86
|
06-11-2026 17:03
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
300
|
60F01120
|
08-11-2026 06:05
|
Ô tô khách giường
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
301
|
68A16956
|
08-11-2026 06:18
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
302
|
67H06115
|
08-11-2026 06:19
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
303
|
68C10749
|
08-11-2026 06:48
|
Ô tô tải
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
304
|
68A73203
|
08-11-2026 06:51
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
305
|
68A47095
|
08-11-2026 07:58
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
306
|
68A69492
|
08-11-2026 09:15
|
Ô tô chở tiền
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
307
|
67A04320
|
08-11-2026 09:23
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
308
|
68A61953
|
08-11-2026 09:25
|
Ô tô tải tập lái
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
309
|
68A37457
|
08-11-2026 09:27
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
310
|
68A34631
|
08-11-2026 09:56
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
311
|
68A44177
|
08-11-2026 10:01
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
312
|
67A12562
|
08-11-2026 10:32
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
313
|
68A03534
|
08-11-2026 10:51
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
314
|
68A51737
|
08-11-2026 11:17
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
315
|
68A02020
|
08-11-2026 11:22
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
316
|
68A23727
|
08-11-2026 11:31
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
317
|
67A25421
|
08-11-2026 11:40
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
318
|
68A08449
|
08-11-2026 11:43
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
319
|
51M10547
|
08-11-2026 11:44
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
320
|
67C09297
|
08-11-2026 12:08
|
Ô tô tải tự đổ
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
321
|
68A47503
|
08-11-2026 12:20
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
322
|
67D00224
|
08-11-2026 12:26
|
Ô tô tải VAN
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
323
|
89H17006
|
08-11-2026 12:28
|
Ô tô tải bảo ôn
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
324
|
51A-418.15
|
08-11-2026 12:48
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
325
|
68A26713
|
08-11-2026 12:51
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
326
|
68A37457
|
08-11-2026 12:52
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
327
|
66A25355
|
08-11-2026 13:06
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
328
|
51B-804.97
|
08-11-2026 13:18
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
329
|
65A08135
|
08-11-2026 13:20
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
330
|
66A41575
|
08-11-2026 13:34
|
Ô tô tải có mui
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
331
|
68A25079
|
08-11-2026 13:50
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
332
|
67A33177
|
08-11-2026 13:53
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
333
|
68A57009
|
08-11-2026 14:00
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
334
|
51F-429.19
|
08-11-2026 14:06
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
335
|
69A30848
|
08-11-2026 14:09
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
336
|
68C04770
|
08-11-2026 14:11
|
Ô tô tải thùng kín
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
337
|
65A73310
|
08-11-2026 14:42
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
338
|
65C18471
|
08-11-2026 14:55
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
339
|
69A30848
|
08-11-2026 14:59
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
340
|
67A33803
|
08-11-2026 15:15
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
341
|
68A73145
|
08-11-2026 15:17
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
342
|
68A00175
|
08-11-2026 15:27
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
343
|
68H16975
|
08-11-2026 15:30
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
344
|
60H38695
|
08-11-2026 15:37
|
Ô tô khách giường
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
345
|
68A21516
|
08-11-2026 15:40
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
346
|
68A31838
|
08-11-2026 16:15
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
347
|
68A31497
|
08-11-2026 16:22
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
348
|
51M10547
|
08-11-2026 16:26
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
349
|
71A-011.20
|
09-11-2026 06:03
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
350
|
51F-788.32
|
09-11-2026 06:10
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
351
|
67A-433.15
|
09-11-2026 06:11
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
352
|
68A-113.62
|
09-11-2026 06:54
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
353
|
62A-579.39
|
09-11-2026 07:03
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
354
|
68B-029.35
|
09-11-2026 07:22
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
355
|
68A-190.61
|
09-11-2026 07:23
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
356
|
68A-348.49
|
09-11-2026 07:38
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
357
|
68A-342.60
|
09-11-2026 07:42
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
358
|
68A-189.06
|
09-11-2026 08:42
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
359
|
68A-546.39
|
09-11-2026 08:48
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
360
|
94C-026.10
|
09-11-2026 09:06
|
Ô tô tải
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
361
|
69A-298.69
|
09-11-2026 09:10
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
362
|
68B-022.28
|
09-11-2026 09:12
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
363
|
65A-744.15
|
09-11-2026 09:13
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
364
|
68A-337.53
|
09-11-2026 09:26
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
365
|
68A-337.25
|
09-11-2026 09:36
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
366
|
68A-777.27
|
09-11-2026 09:39
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
367
|
68A-296.43
|
09-11-2026 09:52
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
368
|
68A-438.48
|
09-11-2026 09:53
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
369
|
68C-091.07
|
09-11-2026 10:32
|
Ô tô tải
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
370
|
68A-155.94
|
09-11-2026 11:22
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
371
|
68A-193.81
|
09-11-2026 11:24
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
372
|
68A-092.72
|
09-11-2026 11:46
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
373
|
65A-351.25
|
09-11-2026 11:57
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
374
|
68A-450.77
|
09-11-2026 11:57
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
375
|
68A-435.47
|
09-11-2026 12:06
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
376
|
68A-282.84
|
09-11-2026 12:35
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
377
|
68A-630.07
|
09-11-2026 12:40
|
Ô tô con pickup
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
378
|
63A-301.15
|
09-11-2026 12:53
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
379
|
67A-297.58
|
09-11-2026 12:56
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
380
|
68A-470.95
|
09-11-2026 13:00
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
381
|
68A-639.82
|
09-11-2026 13:09
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
382
|
67A-310.07
|
09-11-2026 13:10
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
383
|
68A-662.10
|
09-11-2026 13:21
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
384
|
68A-366.61
|
09-11-2026 14:06
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
385
|
68A-427.11
|
09-11-2026 14:11
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
386
|
68A-546.39
|
09-11-2026 14:34
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
387
|
68A-616.47
|
09-11-2026 14:49
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
388
|
68A-296.66
|
09-11-2026 14:53
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
389
|
68A-101.88
|
09-11-2026 15:14
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
390
|
68A-319.06
|
09-11-2026 15:24
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
391
|
68A-438.02
|
09-11-2026 15:45
|
Ô tô tải
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
392
|
68A-616.47
|
09-11-2026 15:45
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
393
|
51C-256.68
|
09-11-2026 15:57
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
394
|
68A-722.51
|
09-11-2026 16:07
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
395
|
68A-073.35
|
09-11-2026 16:16
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
396
|
63A-437.40
|
09-11-2026 16:27
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
397
|
68AD-032.14
|
10-11-2026 06:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
398
|
68X1-574.70
|
10-11-2026 06:18
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
399
|
68H6-3021
|
10-11-2026 06:22
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
400
|
68LA-116.82
|
10-11-2026 06:41
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
401
|
66H-001.68
|
10-11-2026 08:21
|
Ô tô tải đông lạnh
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
402
|
51L-391.91
|
10-11-2026 08:57
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
403
|
61E1-165.98
|
10-11-2026 09:07
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
404
|
69H-013.34
|
10-11-2026 09:08
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
405
|
50H-901.50
|
10-11-2026 09:09
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
406
|
68AB-838.85
|
10-11-2026 09:12
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
407
|
68A-195.74
|
10-11-2026 09:28
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
408
|
68H-054.86
|
10-11-2026 09:29
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
409
|
69A-277.71
|
10-11-2026 09:32
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
410
|
68T1-540.65
|
10-11-2026 09:50
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
411
|
69H-026.81
|
10-11-2026 09:51
|
Ô tô khách
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
412
|
68G2-088.80
|
10-11-2026 09:53
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
413
|
68A-170.70
|
10-11-2026 10:00
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
414
|
68P1-817.47
|
10-11-2026 10:01
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
415
|
68H-141.76
|
10-11-2026 10:03
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
416
|
50H-947.57
|
10-11-2026 10:05
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
417
|
69A-298.69
|
10-11-2026 10:10
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
418
|
35H-149.46
|
10-11-2026 10:19
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
419
|
68A-203.82
|
10-11-2026 10:29
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
420
|
68F-010.39
|
10-11-2026 10:31
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
421
|
68H-131.91
|
10-11-2026 10:35
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
422
|
68H-122.56
|
10-11-2026 10:42
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
423
|
36H-163.39
|
10-11-2026 10:45
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
424
|
68A-096.96
|
10-11-2026 10:50
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
425
|
68A-274.29
|
10-11-2026 10:58
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
426
|
68X1-655.13
|
10-11-2026 11:07
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
427
|
68AB-936.16
|
10-11-2026 11:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
428
|
68S1-322.33
|
10-11-2026 11:16
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
429
|
68AB-195.33
|
10-11-2026 11:21
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
430
|
68A-546.39
|
10-11-2026 11:31
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
431
|
68D1-300.33
|
10-11-2026 11:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
432
|
50H-398.70
|
10-11-2026 11:55
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
433
|
68C1-694.05
|
10-11-2026 11:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
434
|
68S1-644.42
|
10-11-2026 11:59
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
435
|
68AA-235.85
|
10-11-2026 12:12
|
Xe máy điện
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
436
|
69A-272.41
|
10-11-2026 12:29
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
437
|
68AD-249.12
|
10-11-2026 12:30
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
438
|
69A-161.18
|
10-11-2026 12:32
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
439
|
68T1-727.80
|
10-11-2026 12:34
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
440
|
68AA-531.35
|
10-11-2026 12:43
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
441
|
68X1-165.25
|
10-11-2026 12:47
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
442
|
67C1-724.33
|
10-11-2026 13:07
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
443
|
68H-102.35
|
10-11-2026 13:13
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
444
|
69K1-329.87
|
10-11-2026 13:17
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
445
|
68X1-377.13
|
10-11-2026 13:28
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
446
|
68A-337.98
|
10-11-2026 13:31
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
447
|
67H-061.15
|
10-11-2026 13:35
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
448
|
68C1-817.95
|
10-11-2026 13:35
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
449
|
68A-642.10
|
10-11-2026 13:37
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
450
|
68T1-289.70
|
10-11-2026 13:40
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
451
|
68C1-383.72
|
10-11-2026 13:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
452
|
68A-279.92
|
10-11-2026 14:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
453
|
68A-690.11
|
10-11-2026 14:06
|
Ô tô tải có mui
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
454
|
51M-715.14
|
10-11-2026 14:12
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
455
|
68A-444.85
|
10-11-2026 14:12
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
456
|
68H08347
|
10-11-2026 14:14
|
Ô tô con
|
6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
457
|
68T1-575.38
|
10-11-2026 14:16
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
458
|
68C-164.17
|
10-11-2026 14:20
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
459
|
68X1-505.38
|
10-11-2026 14:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
460
|
68C1-715.21
|
10-11-2026 14:29
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
461
|
67A-275.46
|
10-11-2026 14:30
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
462
|
68X1-628.20
|
10-11-2026 14:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
463
|
65A-142.71
|
10-11-2026 15:00
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
464
|
67C-181.95
|
10-11-2026 15:23
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
465
|
68AA-699.04
|
10-11-2026 15:23
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
466
|
95A-166.26
|
10-11-2026 15:26
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
467
|
68A-546.39
|
10-11-2026 15:29
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
468
|
68A-615.39
|
10-11-2026 15:36
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
469
|
68AB-096.32
|
10-11-2026 16:32
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
470
|
68A-439.60
|
10-11-2026 16:52
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
471
|
68AA-274.30
|
10-11-2026 16:52
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
472
|
68T1-245.00
|
10-11-2026 16:56
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
473
|
68AC-907.47
|
10-11-2026 16:59
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
474
|
66H-073.35
|
11-11-2026 09:05
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
475
|
68A-042.82
|
11-11-2026 09:06
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
476
|
68H-139.00
|
11-11-2026 09:06
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
477
|
37H-132.80
|
11-11-2026 09:07
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
478
|
68H-123.05
|
11-11-2026 09:07
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
479
|
65E-002.32
|
11-11-2026 09:17
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
480
|
68E-002.14
|
11-11-2026 09:19
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
481
|
68H-044.99
|
11-11-2026 09:23
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
482
|
29H-513.22
|
11-11-2026 09:26
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
483
|
68H-090.82
|
11-11-2026 09:41
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
484
|
68A-232.11
|
11-11-2026 09:43
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
485
|
15K-644.29
|
11-11-2026 09:59
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
486
|
68H-005.03
|
11-11-2026 10:02
|
Ô tô tải bảo ôn
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
487
|
68A-330.78
|
11-11-2026 10:06
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
488
|
74A-210.79
|
11-11-2026 10:14
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
489
|
68H-158.05
|
11-11-2026 10:15
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
490
|
68H-089.37
|
11-11-2026 10:20
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
491
|
68H-126.05
|
11-11-2026 10:27
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
492
|
68E-012.14
|
11-11-2026 10:37
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
493
|
68A-423.41
|
11-11-2026 10:38
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
494
|
67E-002.19
|
11-11-2026 10:43
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
495
|
63B3-823.27
|
12-11-2026 09:03
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
496
|
54T48197
|
12-11-2026 09:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
497
|
68MA-045.01
|
12-11-2026 09:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
498
|
35B2-425.01
|
12-11-2026 09:21
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
499
|
68A-330.77
|
12-11-2026 09:21
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
500
|
68A-349.58
|
12-11-2026 09:28
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
501
|
68B1-282.06
|
12-11-2026 09:32
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
502
|
68P1-436.63
|
12-11-2026 09:32
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
503
|
83P2-757.80
|
12-11-2026 09:32
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
504
|
51M-578.31
|
12-11-2026 09:34
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
505
|
92K1-129.11
|
12-11-2026 09:39
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
506
|
51N-044.44
|
12-11-2026 09:41
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
507
|
68C-136.78
|
12-11-2026 09:41
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
508
|
62P2-219.08
|
12-11-2026 09:48
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
509
|
50F-034.83
|
12-11-2026 09:51
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
510
|
68P1-352.97
|
12-11-2026 09:52
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
511
|
70A-545.65
|
12-11-2026 09:55
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
512
|
29Y50948
|
12-11-2026 09:56
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
513
|
68P1-351.46
|
12-11-2026 09:56
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
514
|
86C1-873.63
|
12-11-2026 09:56
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
515
|
29E1-773.63
|
12-11-2026 09:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
516
|
68C-179.18
|
12-11-2026 09:57
|
Ô tô tải
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
517
|
18C-131.82
|
12-11-2026 09:58
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
518
|
67H-040.50
|
12-11-2026 09:58
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
519
|
67N1-372.11
|
12-11-2026 10:01
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
520
|
62AA-567.92
|
12-11-2026 10:03
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
521
|
73F-002.65
|
12-11-2026 10:05
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
522
|
68P1-706.24
|
12-11-2026 10:07
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
523
|
68P1-541.71
|
12-11-2026 10:10
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
524
|
59X2-541.65
|
12-11-2026 10:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
525
|
68H-138.14
|
12-11-2026 10:20
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
526
|
72AC-216.92
|
12-11-2026 10:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
527
|
68AC-059.78
|
12-11-2026 10:21
|
Mô tô điện
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
528
|
68A-354.98
|
12-11-2026 10:27
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
529
|
68C-179.77
|
12-11-2026 10:30
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
530
|
67B1-362.75
|
12-11-2026 10:32
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
531
|
68A-422.26
|
12-11-2026 16:05
|
Ô tô tải có mui
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
532
|
67F-004.93
|
13-11-2026 09:54
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
533
|
60X-526.26
|
13-11-2026 09:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
534
|
68H-078.79
|
13-11-2026 10:01
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
535
|
79A-496.91
|
13-11-2026 10:13
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
536
|
68E-014.63
|
13-11-2026 10:16
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
537
|
68AB-151.57
|
13-11-2026 10:19
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
538
|
68E-002.17
|
13-11-2026 10:27
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
539
|
68H-143.65
|
13-11-2026 10:34
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
540
|
68A-417.40
|
13-11-2026 10:43
|
Ô tô tải có cần cẩu
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
541
|
68H-117.80
|
13-11-2026 10:45
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
542
|
68H-157.08
|
13-11-2026 10:45
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
543
|
37K-035.04
|
13-11-2026 10:46
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
544
|
60H-376.95
|
13-11-2026 10:46
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
545
|
68H-054.31
|
13-11-2026 10:51
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
546
|
68H-136.32
|
13-11-2026 10:57
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
547
|
68H-075.37
|
13-11-2026 10:59
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
548
|
68P-697.21
|
13-11-2026 11:07
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
549
|
68H-046.71
|
13-11-2026 11:08
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
550
|
18A-184.09
|
13-11-2026 11:10
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
551
|
65HA-087.71
|
13-11-2026 11:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
552
|
71H-037.42
|
13-11-2026 11:39
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
553
|
69AA86428
|
13-11-2026 11:44
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
554
|
68H-102.78
|
13-11-2026 11:49
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
555
|
68H-142.74
|
13-11-2026 11:49
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
556
|
68A-194.94
|
13-11-2026 11:50
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
557
|
68A-697.26
|
13-11-2026 11:51
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
558
|
30L-495.70
|
13-11-2026 11:52
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
559
|
68A-099.06
|
13-11-2026 11:54
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
560
|
68A-099.60
|
13-11-2026 11:55
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
561
|
68A-670.56
|
13-11-2026 11:56
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
562
|
50E-611.78
|
13-11-2026 11:57
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
563
|
68H-054.47
|
13-11-2026 11:57
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
564
|
36H-175.97
|
13-11-2026 11:59
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
565
|
29E-977.57
|
13-11-2026 12:17
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
566
|
68H-054.47
|
13-11-2026 12:18
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
567
|
68E-012.89
|
13-11-2026 12:21
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
568
|
99A-896.10
|
13-11-2026 12:24
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
569
|
68H-056.60
|
14-11-2026 09:22
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
570
|
68H-119.61
|
14-11-2026 09:57
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
571
|
68A-354.48
|
14-11-2026 10:02
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
572
|
30B-885.97
|
14-11-2026 10:18
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
573
|
68A-519.91
|
14-11-2026 10:28
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
574
|
68PA-056.37
|
14-11-2026 10:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
575
|
59NA-093.49
|
14-11-2026 10:43
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
576
|
60A-549.22
|
14-11-2026 10:53
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
577
|
68H-046.25
|
15-11-2026 08:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
578
|
68H-112.40
|
15-11-2026 08:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
579
|
69H-023.39
|
15-11-2026 08:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
580
|
36B5-697.32
|
15-11-2026 08:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
581
|
68E1-323.31
|
15-11-2026 08:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
582
|
68P1-798.39
|
15-11-2026 08:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
583
|
68P1-103.75
|
15-11-2026 08:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
584
|
68H-071.70
|
15-11-2026 08:12
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
585
|
65H-028.56
|
15-11-2026 08:15
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
586
|
68A-316.87
|
15-11-2026 08:17
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
587
|
68H-122.33
|
15-11-2026 08:17
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
588
|
68H-064.18
|
15-11-2026 08:18
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
589
|
68H-123.33
|
15-11-2026 08:18
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
590
|
71B4-380.37
|
15-11-2026 08:18
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
591
|
68E-015.91
|
15-11-2026 08:19
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
592
|
68H-050.84
|
15-11-2026 08:20
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
593
|
68B1-296.57
|
15-11-2026 08:22
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
594
|
68H-053.77
|
15-11-2026 08:24
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
595
|
68P1-626.71
|
15-11-2026 08:24
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
596
|
89H-155.90
|
15-11-2026 08:25
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
597
|
68H-088.54
|
15-11-2026 08:28
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
598
|
94AH-098.91
|
15-11-2026 08:28
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
599
|
68H-045.00
|
15-11-2026 08:29
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
Theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Với lỗi này, người vi phạm không bị trừ điểm giấy phép lái xe.
Trường hợp điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h, mức phạt là 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Nghị định 168/2024/NĐ-CP cũng quy định mức xử phạt tăng đáng kể đối với một số hành vi vi phạm giao thông.
Theo đó, người điều khiển ô tô vượt đèn đỏ bị phạt 18-20 triệu đồng, trong khi mức phạt trước đây là 4-6 triệu đồng. Với người điều khiển mô tô, xe máy vượt đèn đỏ, mức phạt được nâng lên 4-6 triệu đồng, thay cho mức 800.000 đồng đến 1 triệu đồng trước đây.
Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định việc trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe, qua đó quản lý quá trình chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện.
Để kiểm tra phương tiện có vi phạm giao thông hay không, người dân có thể tra cứu thông tin qua các kênh chính thức như website của Cục Cảnh sát giao thông hoặc ứng dụng VNeTraffic do Bộ Công an quản lý.