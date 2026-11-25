Chưa đến 200 triệu đồng là số tiền ông Đặng Lê Nguyên Vũ bỏ ra để sở hữu chiếc Toyota Supra MKII hàng hiếm tại Việt Nam.

Mới đây, một người chơi xe cổ tại TP.HCM cho biết đã bán thành công chiếc Toyota Celica Supra. Bên mua là Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, doanh nghiệp của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Theo người bán, đây là chiếc Supra MKII độc nhất Việt Nam.

Đáng chú ý, mức giá giao dịch của chiếc xe chưa đến 200 triệu đồng. Con số này thấp hơn giá niêm yết của VinFast VF 3, vốn chỉ từ 285 triệu đồng.

Chiếc Supra này mang mã MA61. Thân xe chưa qua độ chế và đi cùng bộ mâm nguyên bản. Bên cạnh đó, nội thất đã được phục hồi về trạng thái như lúc xuất xưởng. Riêng bộ ghế được giữ lại form cũ, đồng thời bọc mới phần nệm da.

Chiếc Toyota Celica Supra vừa gia nhập garage của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Huu Liem Nguyen

Toyota Supra MKII: Thiết kế thập niên 80, động cơ 6 xi-lanh 2.8L

Supra MKII được Toyota sản xuất từ tháng 7/1981 đến tháng 12/1985 tại nhà máy Tahara, Nhật Bản. Tại thị trường nội địa, xe mang tên Celica XX, còn các thị trường khác gọi là Celica Supra.

Ra đời cùng đợt thiết kế lại dòng Celica, Supra MKII chuyển sang ngôn ngữ thiết kế vuông vức của thập niên 1980. Một số chi tiết đặc trưng gồm đèn pha dạng ẩn và cánh gió tích hợp trên cửa hậu. Xe dài 4.661 mm, rộng 1.720 mm, cao 1.321 mm và có chiều dài cơ sở 2.614 mm.

Về vận hành, xe dùng động cơ 5M-GE 6 xi-lanh thẳng hàng 2.8L, trục cam kép. Ban đầu, khối động cơ này cho công suất 145 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm. Đến đời 1984, bản số sàn được tăng tỷ số nén, giúp công suất tăng lên 160 mã lực. Xe dẫn động cầu sau, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Bên cạnh đó, Supra MKII sử dụng hệ thống treo độc lập 4 bánh được Lotus hỗ trợ tinh chỉnh. Cụ thể, xe có treo trước MacPherson, treo sau dạng tay đòn bán kéo (semi-trailing arm) và phanh đĩa ở cả 4 bánh.

Nội thất vẫn được giữ nguyên bản. Ảnh: Huu Liem Nguyen

Gia nhập dàn xe cổ trong garage của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Hiện tại, garage của ông Vũ đã có một chiếc Toyota Supra thế hệ thứ 5. Xe có màu bạc, một trong những màu yêu thích của doanh nhân này. Đây cũng được cho là chiếc xe độc nhất Việt Nam. Trước đó, ông từng mua lại Supra thế hệ thứ 3 và thứ 4.

Bên cạnh dòng Supra, ông Vũ còn sở hữu nhiều mẫu xe cổ khác. Có thể kể đến Toyota Crown Wagon 1978, Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor, Toyota Cressida Wagon hay Opel GT. Với chiếc Celica Supra vừa mua, bộ sưu tập Supra của ông có thêm đại diện thế hệ thứ hai.

Chiếc Toyota Supra thế hệ thứ 5 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: MXH

Tại Bắc Mỹ, Supra MKII được bán với hai phiên bản là P-type (Performance) và L-type (Luxury). Hai bản dùng chung cơ khí, chỉ khác nhau về trang bị.

Cụ thể, bản P-type có ốp hốc bánh bằng sợi thủy tinh, vi sai chống trượt, ghế chỉnh 8 hướng và mâm lớn hơn. Ngược lại, bản L-type không có ốp hốc bánh nhưng có tùy chọn cụm đồng hồ kỹ thuật số tích hợp máy tính hành trình.