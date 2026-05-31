'Tốt mái' liệu có 'hại trống'? Chuyên gia nói rõ về tần suất 'yêu' cho các cặp đôi

Ngọc Minh
|

Chắc hẳn không ít lần bạn từng nghe câu “tốt mái, hại trống” khi nói về đời sống vợ chồng. Nhưng quan niệm dân gian này liệu có thực sự đúng dưới góc nhìn khoa học?

TS.BS.CK2. Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health cho biết, đừng hiểu sai câu "tốt mái hại trống". Quan niệm "tốt mái hại trống" thường khiến nhiều người lo ngại làm "chuyện ấy" nhiều sẽ làm nam giới suy yếu. Thực tế, vấn đề không nằm ở chuyện quan hệ, mà ở việc cố quá sức, thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài và áp lực chứng minh bản lĩnh đàn ông.

Đối với các cặp đôi, chuyện gần gũi nên được nhìn như một cách kết nối cảm xúc thay vì "bài kiểm tra thể lực". Tần suất phù hợp nhất không phải con số cố định, mà là mức khiến cả hai cảm thấy vui vẻ, khỏe mạnh, được tôn trọng và gắn kết hơn sau mỗi lần bên nhau.

Không có con số chuẩn cho mọi cặp đôi

Tần suất làm "chuyện ấy" ở mỗi cặp đôi là khác nhau. Có người cảm thấy 1 lần mỗi tuần đã đủ để duy trì sự gắn kết, trong khi người khác vẫn thấy thoải mái với tần suất 2–3 lần/tuần. Điều quan trọng không nằm ở số lần, mà ở cảm giác sau đó: không đau, không mệt kéo dài, không áp lực phải "thể hiện phong độ".

Theo bác sĩ Duy, một nghiên cứu của Muise, Schimmack và Impett công bố năm 2016 trên tạp chí Social Psychological and Personality Science , khảo sát hơn 30.000 người, cho thấy đời sống tình dục có liên quan đến hạnh phúc trong mối quan hệ. Tuy nhiên, mức độ hài lòng không tăng thêm đáng kể khi tần suất "yêu" vượt quá khoảng 1 lần/tuần.

Giai đoạn đầu hôn nhân thường mang đến cảm xúc mới mẻ, sự gắn bó và ham muốn cao hơn bình thường. Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể và cảm xúc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa càng nhiều càng tốt.

Nam giới không phải "máy phát điện", còn phụ nữ cũng cần sự thoải mái, an toàn và sẵn sàng về tâm lý để tận hưởng chuyện chăn gối. Nếu cố gắng chạy theo áp lực "phải sung", cả hai dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất hứng thú hoặc căng thẳng ngược lại.

Với nhiều cặp đôi khỏe mạnh, tần suất khoảng 1–3 lần/tuần được xem là mức tham khảo hợp lý. Dù vậy, đây hoàn toàn không phải "định mức bắt buộc". Ít hơn nhưng cả hai vẫn vui vẻ, gần gũi thì vẫn bình thường. Ngược lại, nhiều hơn nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh, tinh thần thoải mái thì cũng không đáng lo.

Khi nào cần giảm nhịp?

Bác sĩ Duy cho rằng nên điều chỉnh tần suất hoặc đi khám nếu sau quan hệ thường xuyên xuất hiện tình trạng mệt rã rời, đau vùng kín, tiểu buốt, giảm ham muốn rõ rệt, rối loạn cương lặp lại hoặc một trong hai người cảm thấy áp lực, né tránh gần gũi.

Theo nghiên cứu của Roels và Janssen công bố năm 2020 trên The Journal of Sexual Medicine , giao tiếp tình dục đóng vai trò quan trọng đối với sự hài lòng trong mối quan hệ. Nói cách khác, việc hỏi nhau "em/anh có ổn không?" quan trọng hơn rất nhiều so với câu hỏi "tuần này mấy lần?".

