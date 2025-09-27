Top 8 cách phòng tránh kiến ba khoang hiệu quả, an toàn

Không phải cách phòng tránh kiến ba khoang nào cũng an toàn và đem lại hiệu quả. Dưới đây là 8 cách ngăn ngừa kiến ba khoang cắn hiệu quả, đơn giản mà bạn không nên bỏ lỡ.

1. Sử dụng thuốc diệt côn trùng

Trang Nhà thuốc Long Châu dẫn nguồn Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM, bạn có thể sử dụng thuốc diệt côn trùng để loại bỏ kiến ba khoang khỏi không gian sống. Bạn có thể sử dụng thuốc phun hoặc dùng thuốc bột.

4 loại thuốc phun được khuyên dùng:

Deltamethrin

Imidacloprid

Fipronil

Fenitrothion

Các loại thuốc này thường được phun lên tường, sàn nhà, đồ đạc để tiêu diệt kiến.

Thuốc bột tác dụng diệt kiến chậm hơn và không phổ biến bằng thuốc xịt.

Có nhiều cách phòng tránh kiến ba khoang hiệu quả, an toàn.

2. Dùng đèn diệt côn trùng

Kiến ba khoang thường bị thu hút bởi ánh sáng. Vì vậy, bạn có thể sử dụng đèn diệt côn trùng chuyên dụng để phòng kiến ba khoang.

Bạn bật đèn ở hành lang rồi đặt chậu nước dưới đèn để thu hút kiến rơi vào. Tránh bật đèn neon trong nhà vào buổi tối, đặc biệt trong mùa sinh sản của côn trùng.

3. Dùng rèm cửa, rèm ngủ

Đóng rèm vào buổi tối giúp hạn chế ánh sáng trong nhà lọt ra ngoài từ đó tránh thu hút kiến bay vào. Bạn có thể kết hợp với cách bật đèn ngoài hành lang để “dẫn dụ” kiến ra xa khu vực nhà ở.

Bạn có thể lắp lưới chống côn trùng để tránh kiến ba khoang.

4. Lau nhà bằng nước có chất diệt khuẩn

Nơi ẩm thấp thường tạo điều kiện cho kiến ba khoang sinh sôi và phát triển. Để phòng tránh kiến ba khoang, bạn nên vệ sinh nhà cửa thường xuyên bằng nước lau nhà có chất diệt khuẩn. Điều này giúp ngăn kiến, đồng thời giữ nhà sạch sẽ và an toàn.

5. Lắp lưới chống côn trùng

Ở nhà cao tầng, chung cư, trường học hoặc bệnh viện, bạn nên lắp cửa lưới chống côn trùng để ngăn ngừa kiến ba khoang bay vào nhà. Đây là cách phòng ngừa lâu dài và hiệu quả.

6. Dùng vợt điện bắt muỗi

Vợt muỗi dùng điện cao áp để tiêu diệt côn trùng nhanh chóng. Bạn hoàn toàn có thể dùng vợt điện để loại bỏ kiến ba khoang. Đây được xem là cách phòng tránh kiến hiệu quả, không độc hại, dễ sử dụng và an toàn cho mọi người.

7. Treo sả hoặc dùng tinh dầu đuổi kiến

Kiến ba khoang rất sợ mùi mạnh như: Sả, xạ hương. Bạn có thể treo sả trong nhà hoặc sử dụng tinh dầu sả nhỏ vài giọt lên khăn bông rồi đặt ở các góc trong không gian, nơi kiến dễ xuất hiện.

8. Dọn sạch các khu vực ẩm mốc, bốc mùi

Một trong những cách ngăn ngừa kiến ba khoang hiệu quả mà bạn không thể bỏ qua đó là dọn vệ sinh các khu vực xung quanh nhà, các vị trí khuất, dễ ẩm mốc. Đây không chỉ là cách giúp đuổi kiến, mà còn ngăn chặn các loại côn trùng khác như muỗi, gián, chuột.

Hy vọng với 8 cách phòng tránh kiến ba khoang ở trên, bạn sẽ có một không gian sống thật sự an toàn và khỏe mạnh nhất.



