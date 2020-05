Top 5 bệnh tim mạch thường gặp nhất

Bệnh động mạch vành: Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, các động mạch bị tắc nghẽn thường dẫn đến loại bệnh tim này. Đây là sự tích tụ mảng bám trong các mạch máu chính của tim. Sandhya Balaram, Phó giáo sư về phẫu thuật tim mạch tại Trường Y Icahn, Mount Sinai, New York, nói: "Đây là loại bệnh tim số một mà chúng tôi quan tâm. Vì các mạch máu bị tắc nghẽn do thời gian do nhiều yếu tố nguy cơ - huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường. Nhiều bệnh nhân không nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào cho đến khi có tắc nghẽn đáng kể. Các triệu chứng bao gồm hụt hơi, đau ngực, hoặc thậm chí đau tim".

Hở van tim: Trái tim được tạo thành từ bốn van chính, mở và đóng như cánh cửa để kiểm soát lưu lượng máu. Tiến sĩ Balaram nói rằng chúng thường mềm như giấy lụa, nhưng khi canxi tích tụ, chúng trở nên cứng và hẹp, làm giảm lưu lượng máu. Van cũng không thể đóng đúng cách, làm máu chảy ngược trở lại vào tim.

Đau tim: Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ, hàng năm, 735.000 người Mỹ bị đau tim. Một cơn đau tim xảy ra khi máu chảy vào tim được cắt hoàn toàn, thường là do cục máu đông. Các triệu chứng bao gồm: đau ở vùng giữa xương vai, cổ hoặc đau vùng hàm hoặc khó chịu, đau ở cánh tay trái, thở dốc, chóng mặt, mệt mỏi, da ướt, đổ mồ hôi,...

Loạn nhịp tim: Trái tim thường có nhịp đập ổn định. Tuy nhiên, khi nhịp đập quá chậm (ít hơn 60 nhịp mỗi phút), quá nhanh (hơn 100 nhịp mỗi phút) báo hiệu sự loạn nhịp. Điều này có thể ảnh hưởng đến lượng máu mà tim có thể bơm và được điều trị bằng thuốc hoặc máy điều hòa nhịp tim.

Viêm màng ngoài tim: Trái tim được bao quanh bởi một túi mô mỏng gọi là màng ngoài tim; khi nó bị viêm do nhiễm trùng, phẫu thuật tim, đau tim, ung thư, hoặc bệnh tự miễn, nó có thể gây ra các triệu chứng như đau ngực, sốt nhẹ, hoặc tăng nhịp tim. Bệnh có thể điều trị bằng thuốc chống viêm hoặc kháng sinh.