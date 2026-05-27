Tống Tổ Nhi gầy đến mức "da bọc xương": 5 mối nguy sức khỏe khi phụ nữ quá gầy

Những năm gần đây, trào lưu “mình hạc xương mai” đang càn quét giới giải trí Hoa ngữ, vô tình tạo nên một áp lực vô hình lên các nghệ sĩ nữ. Mới đây, nữ diễn viên Tống Tổ Nhi (Trung Quốc) đã trở thành tâm điểm bàn tán của mạng xã hội khi liên tục xuất hiện với thân hình gầy gò đến mức báo động.

Hình ảnh gần đây nhất của Tống Tổ Nhi gầy gò đến mức đáng báo động

Trong những bức ảnh chụp cận cảnh, người hâm mộ không khỏi xót xa khi thấy phần tay chân của cô khẳng khiu, xương sườn lộ rõ mồn một ở nhiều góc chụp. Cánh tay của nữ diễn viên nhỏ đến mức bị ví như “que tre”, khiến chiếc vòng đeo tay rộng thênh thang và liên tục trượt lên tận bắp tay.

Không chỉ vậy, vòng đùi nhỏ quá mức so với vóc dáng thông thường của Tống Tổ Nhi cũng làm dấy lên làn sóng lo ngại sâu sắc về tình trạng sức khỏe của cô. Nhiều khán giả lên tiếng cảnh báo rằng việc chạy theo các tiêu chuẩn ngoại hình cực đoan, duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ hình ảnh trước công chúng đang khiến cơ thể các ngôi sao trẻ bị sụt cân nhanh chóng và thiếu hụt sức sống.

Từ 2024 đến nay, Tống Tổ Nhi cũng nhiều lần "gây bão" cộng đồng mạng vì thân hình gầy gò

Bên cạnh đó vẫn có những bình luận cho rằng nữ diễn viên sinh năm 1998 này có thân hình gầy gò như vậy khi đóng phim cổ trang lên hình sẽ đẹp hơn. Hay mặc dù gầy gò nhưng trạng thái trước ống kính của cô vẫn rạng rỡ, vui tươi thì không nên quá lo lắng.

5 mối nguy sức khỏe rình rình rập khi phụ nữ quá gầy

Nhiều người thường chỉ tập trung vào tác hại của thừa cân, béo phì mà quên mất rằng việc sở hữu một cơ thể quá gầy cũng mang lại những hệ lụy nguy hiểm không kém. Bác sĩ Su Yifeng (Đài Loan, Trung Quốc) nhấn mạnh khi chia sẻ trên Sohu rằng, chúng ta không thể chỉ nhìn bằng mắt thường để đánh giá một người là gầy hay béo, mà phải dựa trên chỉ số khối cơ thể BMI.

Hình ảnh Tống Tổ Nhi khi cân nặng còn ở mức trung bình được nhiều cộng đồng mạng tiếc nuối

Theo phân loại của Hiệp hội đái đường các nước châu Á, chỉ số BMI từ 18,5 đến 22,9 kg/m2 là mức cân nặng bình thường của người châu Á. Nếu chỉ số BMI của bạn rơi vào khoảng từ 14 đến 18, tức là bạn đã nằm trong nhóm người quá gầy. Đặc biệt, một nghiên cứu quy mô lớn theo dõi hơn 85.000 người của các nhà khoa học Đan Mạch tại Bệnh viện Đại học Aarhus (Đan Mạch) đã công bố một kết quả gây sốc: những người thiếu cân có nguy cơ tử vong sớm cao gấp gần 3 lần (2,73 lần) so với những người có cân nặng hợp lý.

Dưới đây là 5 mối nguy sức khỏe nghiêm trọng nhất mà phụ nữ quá gầy phải đối mặt:

1. Suy giảm hệ miễn dịch nghiêm trọng

Hệ miễn dịch hoạt động như một người gác cổng để ngăn chặn các tế bào ngoại lai và vi sinh vật bất thường xâm nhập. Chuyên gia Sigrid Bjerge Gribsholt thuộc Trung tâm Tiểu đường Steno Aarhus (Đan Mạch) chỉ ra rằng, tình trạng thiếu cân luôn đi liền với suy dinh dưỡng và thiếu hụt chất dinh dưỡng. Do cơ thể không được cung cấp đủ nhiên liệu, hệ thống phòng vệ của người gầy sẽ bị suy yếu rõ rệt. Họ rất dễ bị virus, vi khuẩn tấn công vào thời điểm giao mùa, đồng thời khả năng chống chọi với các bệnh nan y như ung thư cũng kém hơn rất nhiều.

Nữ giới quá gầy làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại bệnh tật không kém gì thừa cân, béo phì (Ảnh minh họa)

2. Thiếu máu và kiệt sức dai dẳng

Phụ nữ quá gầy thường có chế độ ăn uống kiêng khem, mất cân bằng dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng sắt, vitamin B12 và folate. Đây là nguyên nhân cốt lõi gây ra bệnh thiếu máu do cơ thể bị sụt giảm lượng hồng cầu có nhiệm vụ chở oxy đến các cơ quan. Khi các tế bào không nhận đủ nhiên liệu, cơ thể người gầy sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi dai dẳng, hụt hơi, nhịp tim không đều, chóng mặt và đau đầu triền miên.

3. Đối mặt với các vấn đề sinh sản và biến chứng thai kỳ

Theo dữ liệu từ các nghiên cứu phụ khoa được trang Naish (Anh) trích dẫn, việc cơ thể quá gầy sẽ khiến chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ bị rối loạn, thậm chí là vô kinh. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thụ thai tự nhiên. Không những vậy, phụ nữ thiếu cân khi mang thai còn đối mặt với nguy cơ sảy thai trong ba tháng đầu cao hơn tới 72% do lớp màng tử cung không đủ dưỡng chất để hỗ trợ và bảo vệ thai nhi.

4. Loãng xương, teo cơ và dễ gãy xương

Một trong những chức năng thiết yếu của các mô mỡ là tham gia vào quá trình sản xuất estrogen. Khi cơ thể quá gầy, lượng mỡ sụt giảm nghiêm trọng khiến nồng độ estrogen bị thiếu hụt, làm giảm khả năng hấp thụ canxi và vitamin D của xương khớp. Bác sĩ Su Yifeng cảnh báo tình trạng này khiến mật độ xương của phụ nữ giảm mạnh, xương trở nên giòn, dễ loãng xương và gãy xương dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Đồng thời, việc thiếu hụt cơ bắp cũng khiến họ dễ bị chấn thương nặng khi va chạm.

5. Ảnh hưởng xấu đến não bộ, dễ mắc trầm cảm

Do lượng mỡ dự trữ quá ít, nguồn dưỡng chất và năng lượng cung cấp cho não bộ bị hạn chế, gây suy giảm trí nhớ cũng như khả năng tập trung. Đáng chú ý, các nghiên cứu tâm thần học còn chỉ ra rằng phụ nữ quá gầy có tỷ lệ mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm cao hơn hẳn người bình thường. Tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài tác động tiêu cực đến tâm trạng, khiến tinh thần khó giữ được mức ổn định.

Phụ nữ quá gầy có nguy cơ mắc rối loạn tâm thần, trầm cảm cao hơn (Ảnh minh họa)

Mặc dù tiêu chuẩn thẩm mỹ, cân nặng giữa nghệ sĩ và người thường đương nhiên vẫn có những khác biệt, nhưng chị em nên nhớ quá gầy gò chưa bao giờ là tốt với sức khỏe. Đừng chạy theo xu hướng hay cái nhìn của người khác mà đánh đổi sức khỏe của mình!

