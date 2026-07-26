Tổng thống Ukraine nói ‘Nga sắp tiếp nhận 30.000 binh sĩ Triều Tiên’

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga muốn đưa thêm khoảng 30.000 lính Triều Tiên tham gia cuộc xung đột và đang chuẩn bị tiếp nhận lực lượng này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, Triều Tiên được cho là đã cử khoảng 14.000 binh sĩ tới tỉnh Kursk của Nga trong năm 2024, để hỗ trợ Mátxcơva đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

“Chúng tôi cũng nhận thấy sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên. Nga muốn đưa thêm 30.000 binh sĩ từ Triều Tiên sang. Từ tháng 6, Nga đã có những chuẩn bị tại vùng Voronezh để tiếp nhận lực lượng này”, ông Zelensky phát biểu trong thông điệp video đêm 25/7.

Nhà lãnh đạo Ukraine còn nói rằng Triều Tiên đang chuẩn bị cung cấp cho Nga các bệ phóng mới dành cho tên lửa đạn đạo.

“Nga đang giúp Triều Tiên học hỏi kinh nghiệm tác chiến, cải tiến vũ khí và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế trong việc sử dụng các loại vũ khí này”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, Kiev “sẽ có biện pháp đáp trả mối đe dọa này”.

Nga và Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin trên.

Cùng ngày 25/7, ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, nói rằng Kiev có cơ hội chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước chỉ trong vòng vài giờ, bằng cách đưa ra những quyết định phù hợp.

Ông khẳng định Nga đã đưa ra các điều kiện tiên quyết để ngừng giao tranh, nhắc lại rằng những điều kiện này là "rõ ràng và nhất quán".

"Đó là lý do tất cả có thể dừng lại trước nửa đêm nay nếu chính quyền Kiev đưa ra quyết định tương ứng”, ông Peskov nói.

Trong khi đó, chính quyền do Nga bổ nhiệm tại khu vực Zaporizhzhia cáo buộc Ukraine tấn công khu nghỉ dưỡng bằng máy bay không người lái trong đêm 25/7, khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em. Kiev chưa lên tiếng.