HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng thống Ukraine 'đau đầu' với bài toán nhân sự quân đội giữa làn sóng biểu tình

Minh Hạnh
|

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã trao đổi với cả cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi, trong bối cảnh người dân Ukraine xuống đường biểu tình kêu gọi phục chức cho ông Fedorov và sa thải ông Syrskyi.

Tổng thống Ukraine 'đau đầu' với bài toán nhân sự quân đội giữa làn sóng biểu tình - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu qua video, Tổng thống Zelensky nói: “Hôm qua và hôm nay, tôi đều có các cuộc tham vấn. Tất nhiên, tôi có lắng nghe ý kiến của người dân. Hôm nay, tôi đã trao đổi rất lâu với ông Mykhailo Fedorov. Tôi cũng đã nói chuyện với ông Oleksandr Syrskyi. Các quyết định liên quan đến quân đội sẽ được đưa ra thảo luận”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Fedorov cũng xác nhận các "cuộc đối thoại" đang diễn ra.

"Thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Các bạn đã cảm ơn tôi về Mriia và Diia (các ứng dụng do nhà nước phát triển dành cho giáo dục và dịch vụ công cộng). Đổi lại, tôi cảm ơn các bạn vì đã cho tôi hy vọng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy trách nhiệm lớn lao đến thế, ngay cả khi còn phục vụ trong chính phủ. Cảm ơn các cựu chiến binh và quân nhân đã giữ vững tuyến phòng thủ và bảo vệ danh dự của chúng ta. Cuộc đối thoại đang diễn ra. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thành công”.

Trước đó, tờ Financial Times đưa tin rằng vì các cuộc biểu tình gần đây, ông Zelensky được cho là đang cân nhắc cách chức ông Syrskyi nếu tìm được người thay thế phù hợp.

Ngày 16/7, các cuộc biểu tình ủng hộ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov - người vừa bị bãi nhiệm - đã diễn ra gần văn phòng tổng thống ở Kiev và tại một số thành phố của Ukraine.

Những người biểu tình kêu gọi chính quyền phục chức cho ông Fedorov, đồng thời cách chức Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi.

Bình luận về những thay đổi tại Bộ Quốc phòng, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận, ông Fedorov và ông Syrskyi không thể làm việc hiệu quả cùng nhau về các vấn đề trên chiến trường.

Ông Zelensky nói rằng người dân Ukraine có thể tham gia các cuộc biểu tình hòa bình và bày tỏ quan điểm của họ ngay cả trong thời chiến, đồng thời cho biết ông "vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng" về vấn đề mà người dân nêu ra.

Tuy nhiên sau đó, ông Zelensky tuyên bố sẽ đề xuất bổ nhiệm ông Yevhen Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Khmara hiện đang giữ chức quyền lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine.

Ngày 17/7, ông Zelensky đã nghe báo cáo từ các chỉ huy quân đội và tuyên bố triệu tập cuộc họp đặc biệt của Bộ Tham mưu.

Ngày 18/7, ông Zelensky và ông Pavlo Palisa - Phó Chánh Văn phòng Tổng thống, đã có cuộc hội đàm với các chỉ huy quân đoàn đang chiến đấu tại các khu vực giao tranh quyết liệt nhất của mặt trận.

Dù vậy, ông đã không thảo luận về Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi hay bất kỳ người kế nhiệm tiềm năng nào với các chỉ huy quân đội.

Theo tờ Pravda , đây là lần đầu tiên tổng thống tổ chức các cuộc họp với các tư lệnh quân đoàn theo hình thức này. Mặc dù có nhiều đồn đoán rằng ông Zelensky đang thực hiện một cuộc "tuyển chọn" người kế nhiệm chức tổng tư lệnh, nhưng nguồn tin của Pravda cho biết, những cuộc trao đổi này này chỉ nhằm mục đích "giảm bớt căng thẳng" trong xã hội.

9 ngày liên tiếp tập kích Nga ở biển Azov: Kiev đã tìm ra "điểm yếu" của Moscow?
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Ukraine

Mỹ

Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại